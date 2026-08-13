Indexarea pensiilor din ianuarie 2027, promisiune deșartă. Bogdan Chirieac: E ușor să dai din gură când n-ai bani

Ministerul Finanțelor promite indexarea pensiilor de la 1 ianuarie 2027. Foto: Edit cu ajutorul AI

Analistul politic Bogdan Chirieac consideră că promisiunile privind indexarea pensiilor de la 1 ianuarie 2027 sunt „deșarte” și spune că statul nu are, în acest moment, suficiente resurse pentru majorări de pensii și salarii. El a venit, de asemenea, cu două propuneri pentru a atrage bani la bugetul de stat.

Promisiunile Ministerului Finanțelor privind indexarea pensiilor începând cu 1 ianuarie 2027 sunt „deșarte”, consideră analistul politic Bogdan Chirieac.

Acesta spune că situația economică a României nu oferă suficiente resurse pentru majorări de pensii și salarii, dar pensionarii, categorie vulnerabilă, au nevoie foarte mult de creșterea veniturilor, mai ales în contextul în care pensiile nu le-au mai fost indexate de doi ani.

„E foarte ușor să dai din gură, să spui că faci și dregi atunci când n-ai bani! Și statul poate să facă asta, pentru că a mai făcut-o! A mărit pensiile cu 30%, fără să existe resursa financiară pentru asta. Ca urmare, am intrat în necazul în care suntem acum. Nu cred că vor fi bani (n.r. pentru indexarea pensiilor). Pe datele economice actuale, nu au de unde să aibă bani pentru pensii și salarii la stat.

Nu ai de unde să majorezi pensiile și salariile, să ne băgăm mințile-n cap! Problema este ce faci cu pensionarii, fiindcă sunt categorie vulnerabilă. Nu le-ai indexat pensiile de doi ani, nu ai aplicat legea, iar oamenii aceștia au avut o prăbușire fără precedent a puterii de cumpărare”, a declarat Bogdan Chirieac, într-o intervenție în direct la Realitatea Plus.

Bogdan Chirieac: Companiile private „au dus greul” economiei

Bogdan Chirieac a mai evidențiat că situația economică afectează puternic mediul privat, unde au avut loc numeroase concedieri. În schimb, sectorul de stat a fost mai puțin afectat de criză.

„Economia este cu minus de patru trimestre, activitatea economică s-a restrâns în mod dramatic, foarte multe companii private au dus tot greul acestei crize. N-a dus nimeni acest greu! S-au dat oameni afară, avem 100.000 de șomeri în mediul privat, n-avem aproape nimic dat afară de la stat... poate că nu asta e soluția, ci să le pui criterii de performanță.

Am văzut ce s-a întâmplat și cu agențiile de rating. Câtă vreme ai omorât economia - și asta s-a întâmplat - nu ai de unde să iei bani la buget! Restul sunt povești, nu e altceva! Nu te poți împrumuta la nesfârșit, pentru că agențiile de rating sunt pe cale să te bage în 'junk'. Am scăpat ca prin urechile acului. Iar alți bani decât din împrumuturi nu ai ca să majorezi pensii și salarii!”, a mai punctat analistul politic.

Soluții pentru mai mulți bani la bugetul de stat

Bogdan Chirieac a venit și cu soluții pentru guvernanți. Pentru a reduce cheltuielile statului, acesta propune reforma administrativ-teritorială și limitarea cheltuielilor inutile - precum călătoriile cu avionul la business class.

„Se mai poate cumva, dar nu se va întâmpla asta... Reforma administrativ-teritorială a României: din 3200 de UAT-uri să rămână 1000. Atunci, da, o să avem bani. Dacă reducem cheltuielile statului, să nu mai meargă statul cu business class sau cu first class până în Insulele Baleare la nu știu ce conferință, aiurea, da, se poate și asta. Dar au fost astfel de reforme la Guvernul Bolojan?!”, a conchis Bogdan Chirieac.

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