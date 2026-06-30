”Este un jaf fără precedent”. Avertismentul dur lansat de Bogdan Chirieac

Nicușor Dan și Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

România rămâne în continuare într-un blocaj politic prelungit, iar formarea unui nou guvern ar putea fi amânată până în august, în contextul discuțiilor privind convocarea unei sesiuni parlamentare extraordinare.

România traversează de peste două luni o criză politică prelungită, după ce guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, în urma unui vot considerat istoric. De atunci, partidele nu au reușit să contureze o nouă majoritate parlamentară, iar blocajul politic continuă să se adâncească. În acest context, Parlamentul își încheie activitatea, iar aleșii intră oficial în vacanța parlamentară, în timp ce țara rămâne guvernată de un executiv cu atribuții limitate. Potrivit unor surse social-democrate menționate de România TV, Ilie Bolojan ar urma să rămână la Palatul Victoria cel puțin până la finalul lunii iulie, în formula de guvern interimar.

Există, totodată, discuții privind convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului la începutul lunii august, cu obiectivul formării și votării unui nou guvern. În paralel, partidele ar urma să intre într-o perioadă de negocieri intense, în încercarea de a ajunge la un compromis politic care să deblocheze situația. Pe acest fond, analistul politic Bogdan Chirieac a comentat evoluțiile într-o intervenție la România TV, în cadrul unei emisiuni moderate de jurnalista Cristina Șincai.

"Credeți că partidele politice vor negocia (...) pe parcursul lunii iulie, când sunt toți pe mările și oceanele lumii?"

„Într-un final, Bolojan, cu ai „mei” de la USR, au reușit să rămână la Palatul Victoria. Ideea de a avea un guvern la 1 august e pur și simplu o iluzie. Credeți că partidele politice vor negocia și vor reuși să-și schimbe punctele de vedere pe parcursul lunii iulie, când sunt toți pe mările și oceanele lumii? Domnul Bolojan rămâne în picioare cu acest guvern interimar. Nu știu dacă Parlamentul poate face ceva să-l abiliteze temporar pentru a da ordonanțe de urgență, pentru că știm că un guvern interimar nu poate da ordonanțe. Va fi nevoie să mai corectezi câte ceva, având în vedere situația complicată în care ne aflăm. Rămânem așa, cu miniștri interimari, cu miniștri PSD demisionari, cu agențiile de rating care riscă să ne retrogradeze la junk și multe altele. Situația este dramatică. Nu am avut niciodată o astfel de criză politică în ultimii 36 de ani. Pentru toate problemele cu care ne confruntăm ar trebui făcută o sesiune extraordinară, dar cine să o facă? Se vor înțelege dacă se va face? Am pierdut deja 750 de milioane de euro din PNRR, iar legea salarizării trebuia făcută de 5 ani de zile. Cine să se ocupe de ele? Cine să le treacă prin Parlament? Ce parlamentari să voteze? Categoriile sociale deja începuseră să iasă în stradă, pentru că i-au nemulțumit pe toată lumea. Și-au bătut joc de bani într-un mod înspăimântător.

"Nicușor Dan ar trebui să convoace o ședință a CSAT-ului în care să analizeze jaful și să o facă publică"

Pierdem 20 de miliarde de euro din PNRR, adică e un jaf fără precedent. Măcar când mai fură cei prinși de DNA la o lucrare de infrastructură sau altceva, fură 10%- 20%, dar se mai face lucrarea, fie ea bună sau mai proastă. Își mai împart șpăgile, dar 80% din bani tot s-au folosit cumva pentru cetățean. Acum îi pierzi pe toți din PNRR. E un jaf. Nicușor Dan ar trebui să convoace o ședință a CSAT-ului în care să analizeze jaful și să o facă publică. Trebuie văzute incapacitatea administrativă, prostia, nepriceperea, felul în care se recrutează miniștrii și șefii de agenții. Ne uităm la un dezastru de proporții epice. România nu e în război. Nu a fost nicio lovitură de tun în țara noastră și, slavă Domnului, că nu a fost. Pe noi ne-a apărat Dumnezeu, nu politica înțeleaptă de la București. Nici nu vreau să mai vorbesc de banii care se vor retrage de aici în momentul în care vom cădea în rating. Mai mult, văd că în Parlament orice inițiativă care funcționează este distrusă. Acum vor să distrugă companiile de ride-sharing și pe cele de curierat. Apar tot felul de legi și inițiative bizare care distrug orice mediu privat ce face economia să funcționeze. Unde o să ajungem chiar nu știu”, a explicat Bogdan Chirieac.

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