Vicepreședintele ANCOM demontează proiectul privind fake news-ul și conținutul manipulator pe social media: Este o formă de cenzură

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Vicepreședintele ANCOM, Pavel Popescu, critică proiectul privind limitarea conținutului pe social media, susținând că acesta ar încălca dreptul european și ar putea deschide calea către cenzură.

Vicepreședintele ANCOM, Pavel Popescu, a demontat inițiativa parlamentară depusă la Senat de Radu Miruță, ministrul demis al Apărării, ce prevedea limitarea pe social media a conţinutului ilegal, manipulator, care incită la ură și care poate afecta opinia publică din România. Vicepreședintele ANCOM atrage atenția asupra unor detalii tehnice pe care ar trebui să le conțină inițiativa ministrului demis.

De ce încalcă dreptul UE

„În primul rând: art. 148, alineatul 2 din Constituția României, coroborat cu art. 288 din Tratatul privind funcționarea UE, stabilesc clar suprematia dreptului UE în raport cu dreptul național. Cu siguranță găsim și dezavantaje clare în aceste articole, dar nu le discutăm aici. Totuși, un ministru cu experiența domnului Miruță, cu doctorat, ar fi trebuit să citească minim aceste două articole.

1. Din perspectiva dreptului european, în special a Regulamentului privind serviciile digitale (DSA – 2022/2065), a Regulamentului privind IA (AI Act – 2024/1689) și a tratatelor UE, textul încalcă flagrant principii fundamentale.

2. Ce cere proiectul (Art. 5): Obligă platformele ca, timp de 15 minute de la publicare, să țină conținutul în „carantină” pentru ca algoritmii să îl analizeze și să îl clasifice, iar dacă e ilegal, să îl elimine.

De ce încalcă dreptul UE: Articolul 8 din DSA interzice explicit statelor membre să impună platformelor o obligație generală de monitorizare sau de căutare activă a faptelor (principiu moștenit din vechea Directivă a comerțului electronic). Filtrarea preventivă automatizată a tuturor postărilor românilor timp de 15 minute este exact o monitorizare generală și o formă de cenzură prealabilă, interzisă în UE. De ce este absurd tehnic: Nicio platformă mare (Facebook, TikTok) nu poate funcționa în regim de „live” dacă fiecare comentariu, video sau postare este blocat 15 minute într-o zonă de carantină pentru a fi scanat. Ar distruge complet conceptul de rețea socială și interacțiune în timp real.

Problemele din proiectul ministrului Radu Miruță

3. Problema: Proiectul vizează exclusiv „platformele online foarte mari” (VLOPs).

De ce încalcă DSA: Conform arhitecturii DSA, supravegherea, investigarea și sancționarea platformelor foarte mari (VLOPs) intră în competența exclusivă a Comisiei Europene, nu a parlamentelor naționale. Un stat membru nu poate da o lege locală prin care să amendeze direct Facebook sau TikTok pentru cum își gestionează algoritmii globali sau sistemici.

4. Problema: Introducerea noțiunii de „conținut cu potențial periculos” care „manipulează informații/induce în eroare pe teme majore de interes național”.

De ce este o idee stupidă și periculoasă: Cine definește ce este o „temă majoră de interes național” sau ce înseamnă „dezinformare”? În dreptul european, dezinformarea (informația falsă, dar care nu este ilegală prin lege – ex.: opinii politice contrare, teorii conspiraționiste) nu este asimilată conținutului ilegal.

Încercarea de a limita prin lege conținutul doar pentru că „induce în eroare” pe teme politice sau de interes național deschide ușa direct către cenzură politică. Partidul aflat la putere ar putea decreta că orice critică la adresa guvernului pe o „temă de interes național” este o „manipulare” și trebuie limitată la maximum 150 de oameni.

5. Ce cere proiectul: Algoritmii trebuie modificați ca acest conținut „periculos” să nu ajungă la mai mult de 150 de utilizatori.

De ce este o aberație: Cifra de 150 este complet arbitrară (probabil inspirată vag din „numărul lui Dunbar” privind relațiile sociale stabile). Tehnic, o postare poate deveni virală instantaneu. Cum măsoară platforma cei 150 de utilizatori în milisecundele în care un algoritm de recomandare (feed) rulează? În plus, obligă platformele să aplice mecanisme de shadowbanning sau limitare forțată pe baza unor criterii extrem de subiective („conținut periculos”).

6. Ce cere proiectul: Dacă după 30 de zile, instituțiile statului confirmă că peste 30% din sesizările primite au fost îndreptățite (adică platforma a scăpat conținut ilegal/periculos), platforma primește o amendă de 1% din cifra de afaceri.

Pavel Popescu explică de ce este ilogic proiectul

„Eșantionare greșită: Procentul de 30% nu reflectă realitatea de pe platformă, ci doar calitatea sesizărilor făcute de cetățeni sau instituții. Dacă cetățenii trimit doar 10 sesizări foarte clare și 4 sunt confirmate, platforma e amendată cu miliarde de euro (1% din cifra de afaceri globală), deși pe platformă sunt miliarde de alte postări corecte.

Conflict de cifre: DSA prevede amenzi de până la 6% din cifra de afaceri globală, dar aplicate de Comisia Europeană în urma unor investigații sistemice complexe, nu pe baza unei statistici locale de 30 de zile realizată de o autoritate din România”, mai spune vicepreședintele ANCOM.

Ambulanță atacată la Cluj. Apelul lui Radu Miruţă, către Sorin Grindeanu: ”Trebuie adoptată!”

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, i-a cerut președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, să urgenteze dezbaterea și adoptarea proiectului de lege depus în martie 2025, pentru combaterea răspândirii pe rețelele sociale a conținutului ilegal și manipulator. În mai multe momente, atât social-democrații, cât și liberalii, s-au opus acestui proiect.

Demersul lui Miruţă vine în contextul incidentului deosebit de grav petrecut într-o comună din judeţul Cluj, Recea - Cristur, unde o ambulanţă a fost atacată cu topoare în urma unui clip postat pe TikTok, în care se zvonea că "fură copii".

Apelul lui Miruță

"Legea împotriva dezinformării trebuie adoptată! Am depus-o în Parlament în 2025. A trecut tacit de Senat şi este blocată la Camera Deputaţilor. E prea mult. Astăzi, o ambulanţă aflată în misiune de salvare a fost atacată pentru că oamenii au crezut un video pe TikTok, în care li se spunea că este 'ambulanţa neagră' care fură copii. Aici nu mai vorbim doar despre o ştire falsă pe Internet. Vorbim despre o minciună care a ieşit din telefon şi a ajuns în stradă, transformându-se în violenţă împotriva unor oameni aflaţi într-o misiune de salvare.

Pe Internet nu putem lupta împotriva fiecărei minciuni prin sesizări individuale. Internetul este infinit mai vast decât orice registru în care se trece cu pixul câte o sesizare la ANCOM sau CNA. Soluţia împotriva algoritmilor care propagă astfel de dezinformări este tot cu algoritmi. Tehnic, soluţia există.

Trebuie doar transpusă în legislaţie, fără să atingem libertatea de exprimare. Domnule Grindeanu, nu pentru că este legea mea, ci pentru sănătatea acestei ţări: vă rog să puneţi pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor proiectul de lege şi să îl adoptăm", a transmis Miruţă într-un mesaj postat duminică pe o rețea socială.

Ambulanța atacată cu topoare în Cluj, pe motiv că "fură copii", după un clip viral pe Tik Tok. Trei persoane au fost arestate

O misiune medicală s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru un echipaj al Serviciului de Ambulanță din județul Cluj. Medicii au fost chemați să acorde îngrijiri unui pacient din Recea Cristur, însă intervenția s-a încheiat cu un atac violent asupra autosanitarei. Mai multe persoane au blocat drumul și au lovit ambulanța cu bâte și topoare, după ce ar fi crezut că echipajul face parte din așa-numita „ambulanță neagră” despre care circulă pe TikTok zvonuri potrivit cărora ar răpi copii, relatează publicația Dejeanul.

Șoferul autosanitarei a fost rănit la ochi după ce unul dintre agresori a aruncat cu o piatră în ambulanță și a spart geamul din dreptul conducătorului auto. Cioburile i-au provocat o plagă corneeană, iar bărbatul a ajuns de urgență la spital, unde a fost operat.

Incidentul a avut loc puțin după ora 21:00, în Recea Cristur. Echipajul Serviciului de Ambulanță a fost trimis în localitate, aflată la aproximativ 30 de kilometri de baza echipajului, pentru a acorda îngrijiri unui pacient care acuza o stare de rău.

La intrarea în localitate, membrii echipajului au oprit pentru a cere indicații. Medicii au întrebat un grup de localnici unde se află adresa la care trebuiau să ajungă. Situația a devenit însă tensionată. Oamenii au început să îi filmeze și să manifeste o atitudine ostilă.

Echipajul a ajuns la pacient, i-a acordat primele îngrijiri și l-a preluat pentru transportul la Spitalul din Dej. Problemele au apărut pe drumul către unitatea medicală.

Momentul atacului

La un moment dat, două mașini au oprit în fața autosanitarei și a blocat drumul. Din autoturism au coborât mai multe persoane care aveau asupra lor bâte și topoare. Agresorii au început să lovească ambulanța.

Șoferul a reușit să evite blocajul și să întoarcă autosanitara. În acel moment, unul dintre agresori a aruncat o piatră spre ambulanță. Proiectilul a spart geamul din dreptul șoferului, iar cioburile au ajuns în ochii acestuia.

Deși era rănit, ambulanțierul a continuat deplasarea către Cluj-Napoca. Membrii echipajului au apelat numărul de urgență 112 și au cerut ajutorul poliției, dar au decis să nu oprească autosanitara până la sosirea la spital, de teamă că ar putea exista și alte persoane care să îi aștepte pe traseu.

„Au trecut pe lângă noi două mașini, o dubă albă și o mașină mică neagră. Undeva la 30 de metri în fața noastră au oprit. S-au pus perpendicular pe axul drumului. Au blocat sensul drumului. Ambulanțierul s-a întrebat oare ce au de gând. S-au dat toți din mașină cu pari, cu topoare. Erau cel puțin 3-4 persoane. Doar prezența de spirit a ambulanțierului a făcut să nu existe victime, pentru că a reușit să întoarcă. Ei au ajuns lângă mașină și au început să lovească ambulanța. Am întors autospeciala, moment în care, pe partea ambulanțierului, cineva a aruncat cu o piatră. A spart geamul șoferului. Am apelat serviciul 112, am apelat colegii prin stație. Noi nu am mai oprit, am venit direct la UPU. Ne-a fost teamă că ne așteaptă alții. Din nefericire, mașina este vandalizată, nu cred că se mai poate folosi în curând. Colegul nostru ambulanțier a fost vătămat, este cu plagă corneeană. Să sperăm că nu își va pierde vederea. Am fost sunată apoi de colegii de la poliție și de la ei am aflat că pe TikTok circulă un clip cu o ambulanță de genul celei cu care lucrăm noi și despre care se spune că este ambulanța care răpește copiii”, a povestit medicul de pe ambulanță.

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