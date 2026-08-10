Becali îl vrea plecat pe Bolojan de la Palatul Victoria: „Ia vino încoa’, că te luăm, te ascundem în pădure! Așa trebuiau să facă ei”

Gigi Becali - Inquam Photos / Eduard Vînătoru

Gigi Becali a lansat critici dure cu privire la ce se întâmplă pe scena politică, afirmând că nu înțelege de ce Ilie Bolojan nu a fost înlăturat din funcția de premier, deși a fost demis acum 3 luni. Mai mult, patronul FCSB spune că serviciile secrete ar fi trebuit să intervină pentru a rezolva situația.

Gigi Becali îl vrea plecat pe Ilie Bolojan, premierul interimar demis, încă de acum 3 luni, de la Palatul Victoria, după moțiunea de cenzură votată în Parlament, pe data de 5 mai, cu un număr record de voturi.

Gigi Becali a lansat acuzații dure și s-a întrebat retoric de ce trebuie „să sufere atâția oameni din cauza lui Bolojan”.

Becali , atac la Bolojan: ”Ia vino încoa’, că te luăm, te ascundem în pădure!”

„Mă enervează ăștia cu politica. Adică, tu, o țară întreagă, să nu poți să îl dai jos? Să îl lași să distrugă țara? Nu s-a găsit nimeni în România asta? Păi, stai mă puțin, ce faci tu? Ia vino încoa’, că te luăm, te ascundem în pădure!”, s-a întrebat retoric patronul FCSB, conform Fanatik.ro.

Gigi Becali afirmă că serviciile secrete ar fi trebuit să intervină.

”Păi, trebuie să sufere o țară întreagă, milioane de oameni pentru un *? Păi așa trebuiau să facă ăștia, serviciile secrete”, a mai spus Gigi Becali, conform Fanatik.ro.

Bolojan, demis cu număr record de voturi în Parlament, acum 3 luni

Amintim că rundele de negocieri politice de la Palatul Cotroceni au eșuat, iar Ilie Bolojan a rămas interimar la conducerea Guvernului, deși a fost demis printr-o moțiune de cenzură adoptată de Parlament, cu un număr record de voturi.

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Discuțiile dintre liderii politici nu au dus la un acord privind viitorul Executivului, în contextul tensiunilor tot mai mari de pe scena politică, partidele și Nicușor Dan căutând o soluție pentru depășirea blocajului politic. Președintele Nicușor Dan amână nominalizarea unui nou premier până la obținerea unei majorități parlamentare.

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