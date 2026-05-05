Vot moțiune de cenzură, Guvernul Bolojan, 5 mai 2026. Deciziile luate de partide

Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului începe la ora 11:00. Parlamentul României are nu mai puțin de 465 de parlamentari, iar, pentru a trece moțiunea, sunt necesare 233 de voturi. Cele trei partide care au depus acțiunea în Parlament, față de Guvernul Bolojan, au 231 de voturi. Procedura începe cu dezbateri și discursuri, apoi începe votul efectiv, cu bile: bila albă introdusă în urna albă şi bila neagră introdusă în urna neagră înseamnă vot ”pentru”, iar bila albă introdusă în urna neagră şi bila neagră introdusă în urna albă înseamnă vot ”contra”. Dacă ambele bile sunt introduse în urna neagră înseamnă ”abţinere”. La final, sunt numărate voturile.

Update: Ilie Bolojan a ajuns la Parlament, la ora 10:50.

Update: Sorin Grindeanu ar fi ajuns la Parlament de la ora 09:30, unde urmează să bage parlamentarii în ședință. În ședință, de la 09:30, intră și Guvernul României.

PSD votează la vedere

Moțiunea de cenzură, depusă de PSD, AUR și PACE, a fost semnată de 254 de parlamentari. Săptămâna trecută a fost prezentată plenului reunit al Parlamentului de către liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

Deși votul va fi secret, cu bile, de teama trădărilor, inițiatorii social-democrați ai moțiunii de cenzură au indicat parlamentilor săi să voteze la vedere.

Există o teamă reală, de ambele părți, cu privire la rezultatul moțiunii, cu atât mai mult cu cât, din PNL, s-a vorbit om cu om, vot cu vot.

Citește și: • Ce joc face George Simion? ”Sorin Grindeanu e președintele PSD. ÎNCĂ”

Pentru a trece moțiunea, sunt necesare 233 de voturi. Moțiunea de cenzură se axează pe acuzația conform căreia Guvernul Bolojan pregătește "o amplă înstrăinare" de active strategice ale statului, fără consultare politică şi fără dezbatere publică.

"România nu este o marfă, iar companiile statului nu sunt active de lichidat pentru a acoperi eşecuri politice. Prim-ministrul Ilie Bolojan a ajuns într-un punct în care confundă deliberat reforma cu vânzarea şi strategia cu improvizaţia. Sub pretextul unor obligaţii din PNRR şi al unor 'analize exploratorii' redactate pe repede înainte, Executivul pregăteşte cea mai amplă înstrăinare de active strategice din ultimele două decenii, fără consultare în coaliţie, fără dezbatere publică şi fără o minimă asumare politică. În acelaşi timp, discursul public al Guvernului Bolojan ridică întrebări serioase. Se vorbeşte despre faptul că românii ar fi pregătiţi să investească masiv în aceste listări. O minciună sfruntată! De fapt, se pregăteşte o operaţiune care nu are nimic în comun cu interesul public, o acţiune opacă, în avantajul unor cercuri restrânse, orchestrată tocmai de către cei care trâmbiţează transparenţa: pachete din companii strategice ale statului sunt scoase din circuitul transparent al pieţei şi direcţionate, ocolind Bursa de Valori, prin mecanismul de plasare accelerată, către investitori selectaţi, în condiţii stabilite discreţionar, la preţuri mai mici decât cele reale", susţin semnatarii moţiunii de cenzură.

Deciziile luate de fiecare partid pe votul pentru moțiunea de cenzură

Luni au fost ședințe importante în partidele care au depus moțiunea de cenzură. PSD a decis să voteze cu bilele la vedere, pe când AUR nu a făcut o solicitare în acest sens. Însuși Petrișor Peiu a spus că fiecare va decide individual cum își exprimă votul: ”Fiecare va vota cum crede, cu bilele la vedere sau nu, dar noi nu condiţionăm vot la vedere la moţiune”.

Grupul parlamentar al PNL de la Camera Deputaților nu participă la vot. Decizia a fost luată după ce premierul Ilie Bolojan și lider al partidului a participat la ședinţele separate ale grupurilor parlamentare ale PNL din Senat, respectiv Camera Deputaţilor. S-a spus că premierul a avut mai multe întâlniri importante în Parlament cu aleși care nu sunt ai PNL, în vederea moțiunii. Unii au făcut un pas public în spate, deja. La Senat, PNL a decis să meargă pe prezent, nu votez. Pe această ultimă strategie vor merge și USR și UDMR. Membrii grupului minorităţilor naţionale sunt împărţiţi între a susţine moţiunea de cenzură şi a vota împotrivă. Aceştia au decis să voteze fiecare "după propria conştiinţă".

Premierul Ilie Bolojan va fi prezent, de la ora 11:00, la Parlament, pentru a ține un discurs în fața parlamentilor reuniți în plen.