Eşti şofer începător? În primii doi ani vei avea voie să conduci doar unele maşini
Data publicării: 17:26 15 Noi 2025

Eşti şofer începător? În primii doi ani vei avea voie să conduci doar unele maşini
Autor: Florin Răvdan

soferi romania Foto: Unsplash
 

Un proiect de lege depus în Parlament urmăreşte să restricţioneze dreptul şoferilor începători de a conduce maşini puternice. Există, însă, şi excepţii.

Conform proiectului aflat pe masa Parlamentului, şoferii cu permis categoria B, care au o vechime mai mică de doi ani de la obţinerea acestui permis, nu vor mai putea conduce autovehicule al căror raport putere/masă depăşeşte 0,075 kW/kg,. În date concrete, asta înseamnă că maşina nu poate avea mai mult de 100 de cai putere la fiecare 1000 kg. Adică un şofer cu o experienţă mai mică de doi ani nu va putea conduce o maşină de 1,5 tone dacă aceasta are mai mult de 150 cai putere. 

Există, însă, şi excepţii. Şoferii începători vor avea voie să conducă maşini puternice doar în una din două situaţii. Fie în maşină cu ei se mai află un şofer cu aceeaşi categorie de permis şi cu o experienţă de minimum 10 ani, fie automobilul este utilizat strict în scopuri profesionale, lucru care trebuie să fie dovedit printr-un contract individual de muncă. De asemenea, vehicului poate fi folosit în a doua situaţie doar în timpul programului de lucru. 

Proiectul urmează să treacă acum prin procesul legislativ, iar dacă va trece de Parlament va merge la promulgare şi, ulterior, va fi înscrisă în Monitorul Oficial, din acel moment devenind lege aplicabilă. 

Senatorul Robert Cazanciuc le-a impus propriilor copii exact această regulă 

Prezent la Forumul Siguranţei Rutiere, Robert Cazanciuc a menţionat că le-a permis copiilor săi să îşi ia permisul de conducere abia după ce aceştia au fost de acord să nu conducă maşini puternice până nu prind experienţă. 

"Sunt tatăl a doi copii, unul are permis de un an şi jumătate, altul are permis de 2 luni de zile. Ştiu foarte bine această pasiune, dar şi riscurile la care se expun tinerii când au prea mult curaj. Educaţia trebuie făcută în familie şi la şcoală. Spre exemplu, juniorul meu, care are permis de un an de zile, a primit să conducă o maşină care are 60 cai putere. A fost o convenţie foarte clară. Nu vei avea şcoală de şoferi, nu vei avea permis, decât dacă accepţi să ai o maşină cu foarte puţini cai putere, cel puţin în primul an, cât timp eşti începător. Fiica mea la fel. Am putut face asta, să nu îi încurajez. Să nu mă gândesc că pot pierde viteza cu 150-200 cai putere. Văd, din păcate, părinţi inconştienţi, ca să nu spun iresponsabili, care le dau copiilor lor maşini de brand, cu foarte mulţi cai putere, şi nici măcar nu au instinctul de a-şi proteja copilul, să îl ducă la o şcoală să facă cursuri de conducere defensivă", a declarat Robert Cazanciuc la Forumul Siguranţei Rutiere.

sofer incepator
proiect lege
romania
cai putere
