Evenimentul a avut loc în contextul refuzului recent al lui Putin de a accepta propunerea de pace prezentată de fostul președinte american Donald Trump. În timp ce purtătorii de cuvânt ai Kremlinului continuă să apere agresiunea și să amenințe țările occidentale, presupusa fiică a liderului rus pare să aibă o opinie diferită.

Cine este Luiza Rozova?

Născută în 2003, sub numele real Elizaveta Krivonogikh, Luiza ar fi rezultatul unei relații extraconjugale ale lui Vladimir Putin. Mama ei, fostă menajeră, este astăzi bancher, proprietară a unui club de striptease și multimilionară. Luiza, în vârstă de 22 de ani, nu a confirmat niciodată vreo legătură cu liderul de la Kremlin, iar Kremlinul nu a făcut nicio declarație oficială în acest sens.

Se presupune că ea locuiește acum la Paris, unde a fost abordată de jurnalistul ucrainean Dmytro Sviatnenko de la TSN.

Confruntarea de pe străzile Parisului

Sviatnenko a abordat-o pe Luiza, cerându-i să vorbească cu „tatăl ei biologic” pentru a opri vărsarea de sânge în Ucraina. Jurnalistul i-a spus că fratele său, Volodymyr, a fost ucis de armata rusă acum trei săptămâni. Întrebările au fost directe: „Îi susții politicile?” sau „Cum poți trăi în Europa, în timp ce tatăl tău bombardă Kievul?”

Luiza a refuzat inițial să răspundă și a subliniat că nu a dat permisiunea pentru filmarea interviului. Când jurnalistul a insistat să sune la Putin și să-i ceară să înceteze bombardamentele, ea a răspuns scurt: „Bineînțeles”.

Discuție tensionată și refuzul de a acționa

Întrebările ulterioare au devenit mai presante: Sviatnenko a sugerat că ea ar putea merge la Kiev și ar avea mai mult impact decât orice sistem de apărare aeriană. Luiza a respins însă propunerea, explicând că nu poate călători în Ucraina în acest moment.

Ea a insistat că nu este responsabilă pentru acțiunile tatălui său și și-a cerut scuze pentru situația tragică. În ciuda criticilor că trăiește în Europa și nu în Rusia, Luiza a menținut o poziție rezervată, afirmând: „Îmi pare foarte rău, dar nu pot răspunde la întrebarea dumneavoastră. Din păcate, nu sunt responsabilă pentru această situație.”

Reacții și semnificații

Acțiunea jurnalistului ucrainean scoate în prim-plan o dilemă morală și simbolică: presupusa fiică a unui lider acuzat de crime de război este pusă față în față cu victimele directe ale agresiunii pe care acesta o conduce. Gestul, chiar dacă nu a produs un rezultat concret, a atras atenția internațională asupra poveștii personale și a legăturilor ascunse ale puterii ruse.

Știrile despre Luiza Rozova evidențiază tensiunea dintre viața privată și responsabilitatea morală în contextul războiului din Ucraina, în timp ce Kremlinul continuă să mențină un control strict asupra informațiilor privind familia liderului său.