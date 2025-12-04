€ 5.0920
|
$ 4.3641
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0920
|
$ 4.3641
 
DCNews Stiri Luiza Rozova, presupusa fiică a lui Putin, pusă față în față cu victimele războiului din Ucraina
Data actualizării: 20:58 04 Dec 2025 | Data publicării: 20:58 04 Dec 2025

Luiza Rozova, presupusa fiică a lui Putin, pusă față în față cu victimele războiului din Ucraina
Autor: Alexandra Curtache

fiica secretă a lui Putin Foto: X
 

Luiza Rozova, „fiica secretă” a președintelui rus Vladimir Putin, a fost abordată pe străzile capitalei franceze de o jurnalistă ucraineană, care a cerut ca aceasta să-l contacteze pe „tatăl” ei pentru a opri bombardamentele asupra Ucrainei.

Evenimentul a avut loc în contextul refuzului recent al lui Putin de a accepta propunerea de pace prezentată de fostul președinte american Donald Trump. În timp ce purtătorii de cuvânt ai Kremlinului continuă să apere agresiunea și să amenințe țările occidentale, presupusa fiică a liderului rus pare să aibă o opinie diferită.

Cine este Luiza Rozova?

Născută în 2003, sub numele real Elizaveta Krivonogikh, Luiza ar fi rezultatul unei relații extraconjugale ale lui Vladimir Putin. Mama ei, fostă menajeră, este astăzi bancher, proprietară a unui club de striptease și multimilionară. Luiza, în vârstă de 22 de ani, nu a confirmat niciodată vreo legătură cu liderul de la Kremlin, iar Kremlinul nu a făcut nicio declarație oficială în acest sens.

Se presupune că ea locuiește acum la Paris, unde a fost abordată de jurnalistul ucrainean Dmytro Sviatnenko de la TSN.

Confruntarea de pe străzile Parisului

Sviatnenko a abordat-o pe Luiza, cerându-i să vorbească cu „tatăl ei biologic” pentru a opri vărsarea de sânge în Ucraina. Jurnalistul i-a spus că fratele său, Volodymyr, a fost ucis de armata rusă acum trei săptămâni. Întrebările au fost directe: „Îi susții politicile?” sau „Cum poți trăi în Europa, în timp ce tatăl tău bombardă Kievul?”

Luiza a refuzat inițial să răspundă și a subliniat că nu a dat permisiunea pentru filmarea interviului. Când jurnalistul a insistat să sune la Putin și să-i ceară să înceteze bombardamentele, ea a răspuns scurt: „Bineînțeles”.

Discuție tensionată și refuzul de a acționa

Întrebările ulterioare au devenit mai presante: Sviatnenko a sugerat că ea ar putea merge la Kiev și ar avea mai mult impact decât orice sistem de apărare aeriană. Luiza a respins însă propunerea, explicând că nu poate călători în Ucraina în acest moment.

Ea a insistat că nu este responsabilă pentru acțiunile tatălui său și și-a cerut scuze pentru situația tragică. În ciuda criticilor că trăiește în Europa și nu în Rusia, Luiza a menținut o poziție rezervată, afirmând: „Îmi pare foarte rău, dar nu pot răspunde la întrebarea dumneavoastră. Din păcate, nu sunt responsabilă pentru această situație.”

Reacții și semnificații

Acțiunea jurnalistului ucrainean scoate în prim-plan o dilemă morală și simbolică: presupusa fiică a unui lider acuzat de crime de război este pusă față în față cu victimele directe ale agresiunii pe care acesta o conduce. Gestul, chiar dacă nu a produs un rezultat concret, a atras atenția internațională asupra poveștii personale și a legăturilor ascunse ale puterii ruse.

Știrile despre Luiza Rozova evidențiază tensiunea dintre viața privată și responsabilitatea morală în contextul războiului din Ucraina, în timp ce Kremlinul continuă să mențină un control strict asupra informațiilor privind familia liderului său. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ucraina
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Maşină de poliţie făcută zob la Curteni. Un conflict între fraţi aduce trupele speciale în sat
Publicat acum 15 minute
Biroul Electoral, veste proastă pentru Cătălin Drulă. A fost admisă cererea de eliminare
Publicat acum 18 minute
Adevărul despre Călugăreni: Mitul bătăliei, demontat. Ce nu se spune în manuale
Publicat acum 36 minute
Primul lucru pe care îl va face Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei / video
Publicat acum 45 minute
Health Forum V. "Managementul responsabil al antibioticelor în sezonul virozelor: riscuri și soluții"
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 03 Dec 2025
De ce a murit medicul Ștefania Szabo. Rezultatul autopsiei
Publicat pe 02 Dec 2025
DNA, anunț de ultimă oră, după demisia lui Ionuț Moșteanu de la Apărare
Publicat pe 02 Dec 2025
Roxana Moise a murit. Antrenoarea ei a dezvăluit ce tip de cancer avea sportiva
Publicat pe 03 Dec 2025
Alertă alimentară: 600 de kilograme de pește, retras de la vânzare. Avea larve de Anisakis spp. Cât de periculoasă este anisakiaza
Publicat pe 02 Dec 2025
Horoscopul iernii pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Alegeri primar București 2025: Pe cine votați?
Ciprian Ciucu
Daniel Băluță
Cătălin Drulă
Anca Alexandrescu
Ana Maria Ciceală
Alt candidat
Trimite răspunsul
x close