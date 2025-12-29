Lavrov susține că Ucraina a încercat să atace reședința lui Putin. Ce spune Kievul

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat luni că Ucraina a încercat să atace reşedinţa preşedintelui Vladimir Putin din regiunea Novgorod şi că, prin urmare, poziţia de negociere a Moscovei se va schimba, transmit Reuters, EFE şi France Presse, care citează agenţii de presă din Rusia.

Lavrov a declarat că, în noaptea de 28 spre 29 decembrie, Ucraina a atacat reşedinţa oficială a preşedintelui rus din regiunea Novgorod cu 91 de drone cu rază lungă de acţiune, care au fost toate distruse de apărarea aeriană rusă.

"Astfel de acţiuni imprudente nu vor rămâne fără răspuns", a spus Lavrov, adăugând că atacul echivalează cu "terorism de stat". Şeful diplomaţiei ruse a declarat că ţintele pentru loviturile de represalii ale forţelor armate ruse au fost deja selectate.

Iniţial nu era clar dacă Putin se afla în reşedinţă în acel moment.

Rusia rămâne la masa negocierilor, dar își va revizui poziția

Lavrov a menţionat că atacul a avut loc în timpul negocierilor privind un posibil acord de pace cu Ucraina şi că, deşi Rusia nu va părăsi negocierile, poziţia Moscovei va fi revizuită.

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a respins luni acuzaţiile Rusiei, calificându-le drept "o nouă serie de minciuni".

El a declarat reporterilor prin WhatsApp că Rusia încearcă, prin astfel de declaraţii, să submineze progresele înregistrate în negocierile de pace dintre Ucraina şi SUA şi că Moscova pregăteşte terenul pentru un atac asupra clădirilor guvernamentale ucrainene din Kiev.

Zelenski l-a îndemnat pe preşedintele american Donald Trump să reacţioneze în mod corespunzător la ameninţările ruseşti, potrivit Agerpres.

