Stiri

Țările occidentale consideră că Al Treilea Război Mondial se apropie
Data publicării: 09:05 13 Feb 2026

Țările occidentale consideră că Al Treilea Război Mondial se apropie
Autor: Tiberiu Vasile

Țările occidentale consideră că Al Treilea Război Mondial se apropie Soldați. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @EyeEm

Țările occidentale consideră că Al Treilea Război Mondial se apropie, iar temerile privind un conflict global au crescut puternic în ultimele luni.

Țările occidentale consideră că Al Treilea Război Mondial se apropie. Nu mai este o ipoteză marginală, ci o percepție tot mai răspândită în rândul populației din SUA, Canada, Marea Britanie, Franța și Germania. Datele celui mai recent sondaj POLITICO arată o schimbare clară de stare în care oamenii simt că lumea a devenit mai periculoasă.

În toate cele cinci state analizate, majoritatea respondenților spun că nivelul de risc global este mai mare decât în trecut. Mai mult, în SUA, Canada, Franța și Marea Britanie, ideea izbucnirii unui nou război mondial în următorii cinci ani este considerată mai probabilă.

Această schimbare de percepție s-a accelerat din martie 2025, când institutul independent Public First a pus pentru prima dată întrebarea. „Schimbarea atitudinilor publicului occidental într-un interval mai mic de un an reflectă o mutare dramatică spre o lume mai nesigură, în care războiul este perceput ca probabil, iar alianțele sunt instabile”, a declarat Seb Wride, directorul departamentului de sondaje al Public First.

Sprijin pentru apărare, dar fără nota de plată

Deși Țările occidentale consideră că Al Treilea Război Mondial se apropie, disponibilitatea de a plăti pentru o apărare mai puternică este limitată. În teorie, alegătorii din Marea Britanie, Franța, Germania și Canada susțin creșterea bugetelor militare. În practică, sprijinul scade abrupt când apar întrebările concrete precum 'de unde vin banii?'

Împrumuturi suplimentare? Reducerea altor servicii publice? Creșteri de taxe? În aceste condiții, entuziasmul se diminuează vizibil, deși majoritatea vor bugete și pregătiri.

„Sondajele noastre arată că îngrijorarea tot mai mare legată de război nu le oferă liderilor un cec în alb pentru cheltuieli masive în domeniul apărării”, a spus Wride. „Dimpotrivă, alegătorii sunt acum mai puțin dispuși să accepte compromisurile necesare pentru a consolida securitatea militară. Astfel, liderii europeni se află într-o situație dificilă - incapabili să se bazeze pe SUA, incapabili să folosească acest fapt drept justificare pentru investiții interne și supuși unei presiuni mai mari de a găsi urgent soluții într-o lume în care conflictul pare mai aproape ca oricând.”

Sondajele au fost realizate între 6 și 9 februarie, pe eșantioane de peste 2.000 de alegători în fiecare țară. Rezultatele vin într-un moment sensibil pentru NATO, care încearcă să consolideze securitatea într-un context bugetar restrâns. Tema va domina și discuțiile de la Conferința de Securitate de la München.

Unde este perceput riscul cel mai mare

Contextul geopolitic nu ajută. Războiul total dus de Rusia împotriva Ucrainei intră în al patrulea an fără un final clar. În paralel, SUA au desfășurat acțiuni militare în Iran, Siria, Venezuela și în mai multe zone din Africa sub administrația Donald Trump.

În Regatul Unit, 43% dintre respondenți cred că un nou război mondial este „probabil” sau „foarte probabil” până în 2031, față de 30% în martie 2025. În SUA, procentul ajunge la 46%, comparativ cu 38% anul trecut. Germania este singura dintre cele cinci țări unde majoritatea înclină să creadă că un al treilea conflict global nu este probabil în următorii cinci ani.

Când vine vorba despre implicarea directă în război, americanii sunt cei mai convinși că propria țară ar putea intra într-un conflict major în următorii cinci ani. Urmează britanicii și francezii. Percepția sugerează că puterile nucleare din NATO sunt mai pregătite psihologic pentru un scenariu de escaladare.

În același timp, imaginea lui Trump de „președinte al păcii” nu pare să convingă electoratul american.

Cel puțin o treime dintre respondenții din SUA, Marea Britanie, Franța și Canada consideră că folosirea unei arme nucleare într-un conflict în următorii cinci ani este „probabilă” sau „foarte probabilă”.

Rusia este indicată drept principala amenințare la adresa păcii în Europa. Canadienii văd însă America lui Trump ca pe cel mai mare risc pentru securitate. În Franța, Germania și Marea Britanie, SUA ocupă locul doi în topul amenințărilor, fiind menționate mult mai frecvent decât China.

Cât costă securitatea

Majoritatea alegătorilor din Franța, Germania, Marea Britanie și Canada spun că ar trebui alocate mai multe fonduri pentru apărare. Sprijinul este cel mai puternic în Marea Britanie și Canada.

Totuși, când discuția devine concretă, cifrele se schimbă. În 2025, 40% dintre francezi și 37% dintre germani acceptau creșterea bugetului apărării chiar și în condițiile unor compromisuri bugetare. Anul acesta, procentele au scăzut la 28% în Franța și 24% în Germania.

În Germania, cheltuielile pentru apărare sunt printre cele mai puțin populare utilizări ale fondurilor publice, depășind doar ajutorul extern.

Ideea unei armate permanente a Uniunii Europene, aflată sub comandă centralizată și menționată de Comisia Europeană, întâmpină rezistență: doar 22% dintre germani și 17% dintre francezi o susțin.

În schimb, serviciul militar obligatoriu câștigă teren în Germania și Franța, unde aproximativ jumătate dintre respondenți sprijină această opțiune.

Țările occidentale consideră că Al Treilea Război Mondial se apropie, dar nu există un consens solid privind sacrificiile necesare pentru a preveni sau gestiona un asemenea scenariu. Frica a crescut. Disponibilitatea de plată, nu la fel de mult, potrivit Politico.

CITEȘTE ȘI: Conflictul SUA-Iran: Care sunt cele 7 scenarii în cazul unui atac american
 

