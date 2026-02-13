La sfârșitul lunii ianuarie 2026, avocatul Remus Borza era cel care, din studioul DCNews, taxa mesajele triumfaliste, subliniind că avem creștere economică ”chiar cu zero, că ăștia suntem”. Atunci avertiza cu privire la ”pericolul care ne pândește și care, din punctul meu de vedere, este iminent”.

”Trimestrul III a consemnat o contracție a economiei, creșterea a fost negativă, cu -0,2%. Așteptăm datele de la Institutul Național de Statistică, în jurul datei de 20 februarie. Din propriile mele analize, din păcate, și trimestrul IV va fi cu minus. Un -0,3, un -0,4.

Ce înseamnă asta? Înseamnă recesiune. Înseamnă două trimestre consecutive de contracție. Asta înseamnă recesiune tehnică.

Asta înseamnă un cost mai mare la finanțări, la împrumuturile statului. Înseamnă risc pe ratingurile de țară” a spus Remus Borza în interviul acordat DCNews.

El a explicat că am ajuns în această situația pentru că românii nu mai au putere de cumpărare și, prin urmare, a scăzut consumul, s-a gripat, cum a menționat avocatul, acesta fiind motorul de creștere economică a României în trecut. Desigur, după cum a precizat Remus Borza, nu a fost o creștere economică sănătoasă cea pe consum, dar a fost una care a ținut cifrele sus. Acum nu o mai face.

Ultimele informații sunt că raportul INS pe ultimul trimestru 2025 marchează intrarea României în recesiune tehnică.

INS confirmă, la virgulă, estimarea lui Remus Borza. Creștere de 0,6% a economiei României

În plus, Remus Borza spunea încă din acea dată că măsurile Executivului ”au frânat foarte mult creșterea economică”, adăugând că ”Noi am construit bugetul de stat în 2025 pe o creștere economică de 2,5%. Dacă o să ne închidem pe 0,6% o să zicem că e bine. Sigur, va fi mai puțin decât în 2024, când am avut o creștere economică de 0,8%”.

INS vine să confirme această cifră la virgulă dată de către avocatul Remus Borza. Economia României a crescut cu 0,6% în 2025, arată Institutul Național de Statistică.

Remus Borza, mai exact decât Comisia Europeană și alte prognoze economice oficiale

În noiembrie 2025, Comisia Europeană estima că PIB-ului României va avea o creştere de 0,7%. Prognoza de toamnă a fost revizuită în scădere față de începutul lui 2025, când miza era pe 1,4%.

Şi Banca Mondială a revizuit prognozele privind creşterea economică a României, pentru 2025 mizând pe un avans de 0,8%, arată raportul din ianuarie.

Economia României a încheiat anul în recesiune tehnică, după ce Produsul intern brut (PIB) a fost mai mic cu 1,9% în trimestrul IV comparativ cu trimestrul III din 2025, acesta fiind al doilea trimestru consecutiv de scădere, potrivit datelor semnal publicate, vineri, de Institutul Naţional de Statistică (INS).

În trimestrul III, economia României a consemnat un declin de 0,2%, faţă de trimestrul precedent. Conform datelor INS, pe date ajustate sezonier, în trimestrul IV 2025, comparativ cu trimestrul anterior, PIB-ul a scăzut cu 1,9%. Faţă de acelaşi trimestru din anul 2024, Produsul intern brut a înregistrat o scădere cu 1,6%.

Pe serie brută, comparativ cu acelaşi trimestru din anul 2024, Produsul intern brut, în trimestrul IV 2025, a înregistrat o creştere cu 0,1%. În anul 2025, comparativ cu anul 2024, Produsul intern brut s-a majorat cu 0,6%.

"Ca urmare a revizuirii seriei brute a PIB-ului trimestrial prin includerea estimării Produsului intern brut pentru trimestrul IV 2025 în seria trimestrială, seria ajustată sezonier a fost recalculată, indicii de volum fiind revizuiţi faţă de a doua variantă provizorie a Produsului intern brut pentru trimestrul III 2025, publicată în comunicatul de presă nr. 6 din 9 ianuarie 2026, astfel: rezultatele trimestrului I 2025, comparativ cu trimestrul IV 2024, au fost revizuite de la 100,1% la 99,4%; rezultatele trimestrului II 2025, comparativ cu trimestrul I 2025, au fost revizuite de la 101,1% la 101,0%; rezultatele trimestrului III 2025, comparativ cu trimestrul II 2025 au fost revizuite de la 99,8% la 99,9%. Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial în conformitate cu practica europeană", se menţionează în comunicatul INS.