€ 5.0943
|
$ 4.2964
|

Subcategorii în Economie

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0943
|
$ 4.2964
 
DCNews Economie România, în recesiune tehnică. Economia confirmă cel mai sumbru scenariu, lansat de Remus Borza, la DCNews
Data actualizării: 10:41 13 Feb 2026 | Data publicării: 10:07 13 Feb 2026

EXCLUSIV România, în recesiune tehnică. Economia confirmă cel mai sumbru scenariu, lansat de Remus Borza, la DCNews
Autor: Roxana Neagu

portofel gol fara bani Foto: Pixabay/ Portofel gol

Previziunea avocatului Remus Borza devine realitatea dură a României. Datele arată că țara noastră a ajuns în recesiune tehnică.

La sfârșitul lunii ianuarie 2026, avocatul Remus Borza era cel care, din studioul DCNews, taxa mesajele triumfaliste, subliniind că avem creștere economică ”chiar cu zero, că ăștia suntem”. Atunci avertiza cu privire la ”pericolul care ne pândește și care, din punctul meu de vedere, este iminent”. 

”Trimestrul III a consemnat o contracție a economiei, creșterea a fost negativă, cu -0,2%. Așteptăm datele de la Institutul Național de Statistică, în jurul datei de 20 februarie. Din propriile mele analize, din păcate, și trimestrul IV va fi cu minus. Un -0,3, un -0,4.

Ce înseamnă asta? Înseamnă recesiune. Înseamnă două trimestre consecutive de contracție. Asta înseamnă recesiune tehnică.

Asta înseamnă un cost mai mare la finanțări, la împrumuturile statului. Înseamnă risc pe ratingurile de țară” a spus Remus Borza în interviul acordat DCNews. 

El a explicat că am ajuns în această situația pentru că românii nu mai au putere de cumpărare și, prin urmare, a scăzut consumul, s-a gripat, cum a menționat avocatul, acesta fiind motorul de creștere economică a României în trecut. Desigur, după cum a precizat Remus Borza, nu a fost o creștere economică sănătoasă cea pe consum, dar a fost una care a ținut cifrele sus. Acum nu o mai face. 

Ultimele informații sunt că raportul INS pe ultimul trimestru 2025 marchează intrarea României în recesiune tehnică.

INS confirmă, la virgulă, estimarea lui Remus Borza. Creștere de 0,6% a economiei României

În plus, Remus Borza spunea încă din acea dată că măsurile Executivului ”au frânat foarte mult creșterea economică”, adăugând că ”Noi am construit bugetul de stat în 2025 pe o creștere economică de 2,5%. Dacă o să ne închidem pe 0,6% o să zicem că e bine. Sigur, va fi mai puțin decât în 2024, când am avut o creștere economică de 0,8%”. 

INS vine să confirme această cifră la virgulă dată de către avocatul Remus Borza. Economia României a crescut cu 0,6% în 2025, arată Institutul Național de Statistică. 

Remus Borza, mai exact decât Comisia Europeană și alte prognoze economice oficiale

În noiembrie 2025, Comisia Europeană estima că PIB-ului României va avea o creştere de 0,7%. Prognoza de toamnă a fost revizuită în scădere față de începutul lui 2025, când miza era pe 1,4%. 

Şi Banca Mondială a revizuit prognozele privind creşterea economică a României, pentru 2025 mizând pe un avans de 0,8%, arată raportul din ianuarie. 

Economia României a încheiat anul în recesiune tehnică, după ce Produsul intern brut (PIB) a fost mai mic cu 1,9% în trimestrul IV comparativ cu trimestrul III din 2025, acesta fiind al doilea trimestru consecutiv de scădere, potrivit datelor semnal publicate, vineri, de Institutul Naţional de Statistică (INS).

În trimestrul III, economia României a consemnat un declin de 0,2%, faţă de trimestrul precedent. Conform datelor INS, pe date ajustate sezonier, în trimestrul IV 2025, comparativ cu trimestrul anterior, PIB-ul a scăzut cu 1,9%. Faţă de acelaşi trimestru din anul 2024, Produsul intern brut a înregistrat o scădere cu 1,6%.

Pe serie brută, comparativ cu acelaşi trimestru din anul 2024, Produsul intern brut, în trimestrul IV 2025, a înregistrat o creştere cu 0,1%. În anul 2025, comparativ cu anul 2024, Produsul intern brut s-a majorat cu 0,6%.

"Ca urmare a revizuirii seriei brute a PIB-ului trimestrial prin includerea estimării Produsului intern brut pentru trimestrul IV 2025 în seria trimestrială, seria ajustată sezonier a fost recalculată, indicii de volum fiind revizuiţi faţă de a doua variantă provizorie a Produsului intern brut pentru trimestrul III 2025, publicată în comunicatul de presă nr. 6 din 9 ianuarie 2026, astfel: rezultatele trimestrului I 2025, comparativ cu trimestrul IV 2024, au fost revizuite de la 100,1% la 99,4%; rezultatele trimestrului II 2025, comparativ cu trimestrul I 2025, au fost revizuite de la 101,1% la 101,0%; rezultatele trimestrului III 2025, comparativ cu trimestrul II 2025 au fost revizuite de la 99,8% la 99,9%. Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial în conformitate cu practica europeană", se menţionează în comunicatul INS. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

remus borza
romania
recesiune
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 16 minute
Premierul Ilie Bolojan a anunțat când va pleca de la guvernare: "Pentru mine va fi o uşurare"
Publicat acum 23 minute
Recuperarea după operația de ruptură de menisc. Dr. Dragomir, SANADOR: Vindecarea nu apare imediat
Publicat acum 23 minute
Ruptura de menisc, în timpul unei mișcări banale. Ce se simte în momentul rupturii și cum se resimte apoi. Poate să dispară durerea, dar riscul major e altul
Publicat acum 23 minute
Când să mergi la doctor dacă „doar” te doare genunchiul. Dr. Răzvan Dragomir, SANADOR: Leziunea care poate trece neobservată și la RMN
Publicat acum 24 minute
Escrocherie de 10 milioane € la muzeul Luvru cu bilete false
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 57 minute
"Șoc și groază! România a intrat în recesiune economică". Analistul Radu Georgescu: "Va fi mai rău decât în 2008"! Sfat pentru români
Publicat acum 9 ore si 2 minute
Horoscop 13 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 17 minute
România, în haos, a intrat în recesiune tehnică. Bogdan Chirieac acuză ”măcelul” decis din Palatul Victoria. Riscul principal
Publicat acum 3 ore si 42 minute
Sondaj de opinie: Pe ce loc se clasează partidul lui Viktor Orban, înaintea alegerilor parlamentare
Publicat acum 2 ore si 41 minute
O mașină electrică a luat foc în București. O femeie a murit, iar soțul acesteia a ajuns la spital, cu arsuri
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close