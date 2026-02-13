Sharon Stone, la Balul Operei din Viena: Seara mi-a 'tăiat respirația într-un mod extraordinar de frumos'

'Sunt puțin copleșită', a declarat vedeta din 'Basic Instinct' pentru postul de televiziune austriac ORF, pe covorul roșu, adăugând că seara i-a 'tăiat respirația într-un mod extraordinar de frumos'.

Ea a revenit pentru scurt timp la hotel înainte de a-și ocupa locul într-o lojă, după cum a declarat un purtător de cuvânt al antreprenorului în domeniul cofetăriei Karl Guschlbauer, cel care a invitat-o pe vedetă la bal.

Sharon Stone, în vârstă de 67 de ani, a lăudat ceea ce a descris drept un sentiment de unitate și mândrie culturală la cel mai important eveniment social din Austria, numindu-l o 'mare de grație, eleganță și demnitate'.

Actrița a purtat o rochie inspirată din stilul pictorului vienez Gustav Klimt, figură reprezentativă a stilului Art Nouveau, creată pentru ea de regretatul designer de modă italian Valentino.

Ceremonia de inaugurare din acest an a inclus elemente de pe Broadway, printre care aria 'Maria' și scena balconului din 'West Side Story', de Leonard Bernstein, notează DPA.

Care au fost prețurile biletelor

Balul este considerat cel mai important eveniment social din Austria. Un bilet de acces a costat 410 euro, iar un loc în lojele premium s-a vândut cu 26.000 euro, potrivit Agerpres.

Aproximativ 400 de polițiști au fost mobilizați pentru a asigura securitatea la a 68-a ediție a Balului Operei din Viena, la care a participat și președintele austriac Alexander Van der Bellen.

Aflat sub înaltul patronaj al președintelui Austriei, fastuosul eveniment reunește aproximativ 5.000 de invitați atât din țară cât și din lume, de la persoane din înalta societate și personalități din domeniul culturii, politicii, afacerilor până la personalități ale muzicii, showbiz-ului și sportului. Acestora li se adaugă milioane de oameni din întreaga lume, prin intermediul televiziunii, radioului și platformelor digitale, conform site-ului https://www.wiener-staatsoper.at/. (Claudia Calotă)