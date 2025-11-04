Laura Giurcanu deschide Cutia Pandorei și își spune părerea sinceră despre Next Top Model: „Astăzi ar fi fost anulat în 5 minute”

Într-o declarație sinceră, Laura își amintește momentele intense și formative din timpul show-ului, care i-au modelat percepția despre sine și despre lumea din jur. De la emoțiile primului sărut până la presiunea constantă legată de greutate și comportamentele agresive ale colegelor, influencerița povestește cum experiența de la Next Top Model a fost, în același timp, foarte dificilă pentru un copil, dar și formativă.

Primul sărut la 14 ani, în Delta Dunării

„Primul meu sărut vreodată a fost la 14 ani, la Next Top Model. Filmam episodul acela cu Avatar, nu știu dacă vi-l amintiți, eram în Delta și le-au pictat pe toate fetele roz. Și pe mine, for some reason, nu știu de ce, pentru că nu am primit o explicație pentru asta, m-au pictat albastră.

Și la un moment dat a venit către mine și mi-a spus: ‘Uite că trebuie să tragem, nu știu ce, promo, vrem să tragem o introducere. Va trebuie să mergi, faci niște pași, te întâlnești cu Alex’, așa îl chema pe modelul de la Cătălin Botezatu. Alex nu mai știu cum, dar știu că aveam crush pe el, pentru că era super simpatic, dar el avea, nu știu, 20 și ceva de ani și eu aveam 14, ceea ce e crazy, e o nebunie.

Și știu că mi-a zis: ‘Ok, și o să vă întâlniți și ca în Avatar, vă lipiți cozile, vă conectați cozile și după aia vă sărutați.’

Și știu că eram șocată că trebuie să ne sărutăm și-mi era foarte rușine să le zic că eu nu m-am sărutat niciodată. Cum, dintre toate fetele care toate erau majore, m-au pus pe mine, este o nebunie.

Și i-am spus doar lui din câte îmi amintesc că trebuie să ne pupăm, dar rapid. Și el era: ‘Da, da, stai liniștită, sigur, nu o să fie nimic prea nebunesc.’ Și eram ok. Și a început, băi, deci îmi bătea inima.

Tot ce mi-amintesc este că era noapte, era frig, îmi bătea inima foarte tare și mă apropiam de omul ăla și am făcut asta și m-am îndepărtat. Și eram: ‘Ce am făcut?’ Gândiți-vă la primul vostru sărut. Deci, cred că oricine sau, nu știu, fetele sigur își amintesc primul lor sărut.

La mine era cu un tip care îmi plăcea, dar era un tip care avea cu șapte-opt ani mai mult decât mine, cu care n-aș fi avut niciodată nicio legătură și a mai fost și la televizor, pe Antena 1. Uite, lucruri de genul ăsta mă fac să mă gândesc că poate chiar ar trebui să merg la terapie. În primul rând, uitându-mă la bucăți din emisiune, mă jur, mi se pare rău. Acum nu ai putea să difuzezi așa ceva și să scapi basma curată și este extraordinar”, povestește ea.

Presiunea asupra corpului și percepția de sine

„Îmi amintesc că eram extraordinar de slabă. Eu în prezent cântăresc, sincer nu știu, pentru că nu prea mă cântăresc, dar undeva peste 70 de kg. Atunci cred că aveam în jur de 50 de kg, la o înălțime aproape acolo. Acum am 1,85, atunci aveam, nu știu, 1,80 sau ceva de genul.

Și aveam 14 ani, deci din punct de vedere hormonal, eram un copil. Și îmi amintesc cum mi se spunea constant că sunt grasă, că trebuie să slăbesc, că sunt numai prin sala de mese și că ar trebui să slăbesc. Și sunt de acord că modelele, în general, trebuie să fie extraordinar de slabe, dar lor le e foarte ușor să se mențină la greutatea asta și nu fac neapărat foarte mari eforturi. Marea majoritate, cel puțin, sau fetele pe care eu le știu din industrie, nu fac atât de mari eforturi pentru că au un metabolism super rapid și sunt natural slabe. Și eu eram la fel la momentul ăla și încă sunt, nu pot să mă plâng, am un metabolism ok, doar îmi place foarte mult să mănânc.

Dar da, eram constant, constant certată de chestia asta că ar trebui să mai slăbesc. Și acum, uitându-mă înapoi, mă gândesc că atunci nu eram atât de conștientă de stările mele și de sentimentele mele pentru că eram foarte mică.

Dar acum mă gândesc că m-a traumatizat puțin în ideea în care am body dysmorphia puțin, am așa momente în care mă uit la corpul meu și nu îmi place absolut deloc. Am momente în care mă simt bine cu corpul meu, dar nu este o constantă.

Uitându-mă înapoi acum, îmi dau seama că show-ul ăla ar fi fost anulat în 5 minute. Dar presupun că acum 12-13 ani, cred că puteai să zici și să faci orice. Real, am să mă gândesc că nici adulții care au făcut asta nu știau mai bine la momentul respectiv. Nu știu ce scuze să-i găsesc show-ului, dar era amuzant de privit, asta cu siguranță”.

Recunoștință pentru oportunitatea oferită

„În același timp, sunt super recunoscătoare pentru că mi-a oferit platforma asta. Iar eu, în momentul în care m-am apucat de YouTube, lumea mă știa de la Next Top Model. Lumea încă vine la mine pe stradă, sau nu știu, vin femei care sunt acum de vârstă cu mine, care îmi zic: ‘Wow, te știu de la Next Top Model’, și sunt foarte recunoscătoare pentru oportunitatea de a fi acolo.

Chiar dacă show-ul în sine avea cumva comunicarea asta puțin exagerată de body shaming și așa mai departe, asta este altceva. Și ce mi-amintesc clar este că mă simțeam rău. Plângeam mult și o sunam pe mama și îi spuneam că fetele astea sunt foarte rele, pentru că știu că au fost niște dispute. Iuliana i-a pus pastă de dinți în șampon Irinei, sper că le zic bine numele, sau piper în ciorbă, sau tot felul de chestii de astea, un fel de bullying și știu că eram șocată și mă gândeam: ‘Fetele astea sunt nebune.’

Eu nu aveam în mine vibe-ul ăla de fată rea, nu prea l-am avut niciodată, și cel puțin nu așa de nicăieri, cu siguranță. Evident că mai am și eu răutăți în mine, dar de obicei vin dacă cineva are o reacție rea fără motiv, dar așa, de nicăieri să mă iau de cineva, n-aș fi făcut niciodată. Și știu că o sunam pe mama mea plângând și eram: ‘Așa e lumea de fapt, pentru că mă sperie, fetele astea mă sperie.’”