A murit Rodica Stănoiu, fostă ministră a Justiției.

Profesoara universitară Rodica Stănoiu, fosta ministră a Justiției în Guvernul Adrian Năstase, a decedat miercuri, 3 decembrie 2025, la 86 de ani, informează România TV.

Ministră a Justiției și profesoară universitară, Rodica Stănoiu a absolvit Facultatea de Drept a Universității din București în 1961. În 1969 și în 1982, a urmat studii postuniversitare la Școala de Criminologie a Universității din Montréal, respectiv la Facultatea Internațională de Drept Comparat din Strasbourg.

În 1975, a obținut titlul de Doctor în Drept la Institutul de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu” din cadrul Academiei Române, iar în 1994, a urmat un stagiu de cercetare la Centrul Federal de Justiție din Washington DC.

Din anul 1995, până în anul 2005, a lucrat ca profesor universitar la Universitatea Spiru Haret, iar din 1996 și până în prezent ocupă aceeași funcție academică la Universitatea Dimitrie Cantemir.

Începând cu 1996, a ocupat funcția de senator în cadrul Parlamentului României timp de trei mandate, iar între 2000 și 2004, a fost Ministru al Justiției.

Vă invităm să citiți un text foarte interesant despre statul de drept. Sperăm să aveți răbdare să citiți textul discursului rostit de Rodica Stănoiu la dezbaterea despre statul de drept, de la Sinaia (29-30 martie 2018).

Rodica Stănoiu, vorbind mai ales ca profesor și cercetător, reflectează asupra felului în care România a ratat, în diferite momente istorice, șansa de a construi coerent instituțiile statului de drept. Pornind de la referințe culturale (Aldous Huxley, Mircea Ciobanu) și de la contextul tranziției post-1989, ea arăta că România a intrat într-o Europă care se schimbase profund și care nu era pe deplin pregătită să o primească.

Rodica Stănoiu punea mai multe întrebări fundamentale:

Ce stat de drept am vrut să construim?



Ce model am preluat?



Dacă nu cumva am ajuns prea târziu la un model occidental deja în criză?



Ea spunea că România a preluat un model teoretic, dar într-o lume schimbată de globalizare, de diminuarea funcțiilor statului providență, de criminalitate transnațională și de presiuni geopolitice.

„Ma adresez dunneavoastra mai ales in calitate de cercetator stiintific si profesor si mai putin in calitate de fost ministru.

Apeland la bunavointa prezidiului si pornind de la ceea ce se afirma ca “ les absents ont toujours tort” o sa imi permit sa folosesc putin din minutele celor care absenteaza , retinandu-va atentia ceva mai mult decat imi propusesem initial.

Asadar, as incepe cu o confesiune si un citat din memorie.

Confesiunea: Pasiunea mea de tinerete pentru Aldous Huxley am marturisit-o in repetate randuri. “Punct si contrapunct”, l-am folosit drept grila de analiza cu privire la variate domenii, cum ar fi si cel al stiintelor penale.

Faptul ca noi, romanii, ratam cel mai adesea, marile intalniri cu evenimente ce marcheaza un mileniu, un deceniu, un an, o zi sau chiar o clipa din existent noastra, ca nu reusim sa fim in locul si la timpul potrivit, pentru a putea pastra cadenta pe care cursul acestora o impune, ca distrugem cu o placere aproape vicioasa tot ce au construit inaintasii nostrii, pentru a relua, in cazurile fericite, totul de la zero, a devenit o obsesie pentru multi dintre noi.

Citatul. Regretatul scriitor si bun prieten al sotului meu, Mircea Ciobanu, parafrazand o nuvela de Edgar Allen Poe scria: Tanarul cercetator statea cufundat in sudiiile sale, alaturi de frumoasa si tanara sa sotie ocupata cu alte treburi. Multa vreme, nu a mai avut ragazul s-o priveasca. Cand peste ani a ridicat capul, a descoperit langa el o femeie batrana si uratita de anii care trecusera…. Si continua Mirecea Ciobanu:”Asa ne-a redescoperit si ne-a privit Europa Occidentala in 1989. Eram uratii care construisera comunismul. Ca nu cumva comunismul sa fie construit la ei acasa”

Este o imagine extraordinara pe care, din pacate, noi nu am vazut-o sau nu am vrut s-o vedem in entuziasmul si asteptarile acelor zile. Nu ne-am trezit prea repede din acel marasm. Cand am facut-o, am realizat ca idealizasem prea mult lumea in care doream sa intram si sa ne accepte. Ea se schimbase, intre timp, substantial.

Va intrebati poate ce legatura au toate aceste marturisiri si acest citat cu tema dezbaterii noastre. Iata-l: dar nu inainte de a preciza ca in cele ce urmeaza, voi avea mai multe intrebari si mult mai putine raspusuri. Prima intrebare, Statul de drept-o utopie, o iluzie, o speranta, un esec? Despre ce stat de drept vorbim in 2018? Ce am dorit sa construim, ce am realizat, unde ne aflam astazi?

Am dorit sa preluam din Europa occidentala modelul statului de drept democratic si social. L-am consacrat in Constitutia din 1991. Am construit arhitectura institutionala a Romaniei pe acest fundament.

Din pacate pentru noi, pe langa dificultatile inerente de a construi rapid o atare arhitectura in peroioada de tranzitie intre doua sisteme social politice diametral opuse, ne confruntam deja si cu provocarile globalizarii care schimbasera lumea in care doream sa revenim. Desigur, in acea lume in care statul de drept inca functiona, societatea era asezata pe o scala solida de valori, in majoritatea cazurilor respectata Dar nu am apreciat suficient de bine toata realitatea. Statul providential era deja in in criza,inca din anii ’80. Functiile principale ale statului se diminuau pe zi ce trece.Deficitul de democratie se manifesta in diferite forme, iar marea criminalitate facea parte din cotidian, Dar mai ales,lumea occidentala nu era pregatita sa ne primeasca. Am ajuns, intr-un fel, cam prea tarziu, intr-o lume care era alta decat ne asteptam. Am ales oare un model de stat de drept depasit din start?

Cu atat mai greu era pentru noile democratii sa faca fata unor atare provocari si odata cu constructia institutionala sa produca si anticorpii necesari impotriva nenumaratelor riscuri.

Desigur, un anumit deficit al statului era inevitabil in perioada de inceput al anilor ‘90”. In spatiul rarefiat de autoritate, s-au infiltrat inca de atunci, cum remarca profesorul Catalin Zamfir, grupuri cu interese diferite, actori interni si externi, dar si grupuri mafiote. Izolarea ulterioara a legislativului prin institutia delegarii legislative nu numai ca nu a creat atare anticorpi, ci, dimpotriva, a slabit democratia. Adoptarea celor mai importante acte normative in perioada 2005-2014 precum cele vizand reforma justitei, restitutio in integrum, codurile, prin angajarea raspunderii sau prin ordonante de urgenta sunt exemple elocvente ale unei crize profunde. Profesorul Martin Golding se intreba in 1995 daca acele tari preocupate de instaurarea sau restaurarea domniei legii si care se ghideaza dupa modelele occidentale, ignora cumva atacurile indreptate in tarile occidentale impotriva insusi conceptului de Rule of Law?

Am gresit modelul? Am avut prea multe asteptari? Raspunsul ni-l ofera Michael Oakesshott care ne spune ca ”niciun stat modern European nu s-a putut masura cu modelul ideal, punandu-se chiar intrebarea daca statul de drept nu este altceva decat visul unui logician .In monografia sa ”Statul de drept in dezbaterile contemporane” reputata cercetatoare D=na Sofia Popescu examineaza pe larg aceste aspect. Prezenta sa la dezbaterea noastra ar fi fost benefica pentru noi toti.

Democratia. Nici ea nu mai era ce credeam noi in ‘90! Stiglitz ne spune ca nu este deloc o intamplare ca “globalizarea reprezinta terenul pe care se desfasoara cateva dintre principalele noastre conflicte-inclusiv cele cu privire la valorile fundamentale”. Ulterior, referindu-se la Grecia, afirma ca adevarata natura cu privire la datoria Greciei” este mai mult despre putere si democratie, decat despre bani si economie” Ne confruntam asadar cu acest paradox al globalizarii, care desi initial a contribuit la raspandirea ideii de democratie, pe parcurs, a ajuns sa reprezinte o frana sau chiar sa submineze procesele democratice. Intrebarea care se pune este daca dimensiunile conceptuale ale democratiei, mai erau valabile in anii ‘90 si cu atat mai mult astazi? Daca nu cumva si democratia a devenit “selectiva”, buna pentru unii, nepotrivita pentru altii. Asa numita promovare a democratiei a fost tema preferta a politicii Statelor Unite in America Latina, in fostele tari comuniste si mai recent in Orientul Apropiat. Iata insa ce scrie Thomas Carothers, Directorul Programului Democratie si Legalitate, derulat in cadrul Fundatiei internationale pentru pace, Carnegie: “acolo unde democratia pare sa serveasca interesele economice si de securitate al SUA, acestea o vor promova. Acolo unde democratia intra in contradictie cu aceste interese, importanta ei este minimalizata sau pur si simplu ignorata…”

In legatura cu implicarea unor oficiali americani in anumite zone geografice Chomsky afirma: “In Statele Unite sau in orice tara occidentala, cea mai mica sugestie venita din strainatate este de natura sa compromita sansele oricarui politician care s-ar aventura intr-o atare actiune. Intrepriderea unor asemenea masuri subversive de rutina, in alte zone geografice este considerata legitima. Se vorbeste astazi tot mai des de o democratie “limitata” Presiunile sau chiar constrangerile din exterior au in multe cazuri efecte perverse. Ele determina o stare de inhibitie a capacitatii de decizie a guvernelor si duc la slabirea institutiilor democratice. Populatia isi vede guvernul cedand in fata presiunilor externe. Democratia este asfel amenintata si poporul se simte tradat”.

Revine din nou intrebarea obsesiva: “Am sosit prea tarziu”? Intr-un moment in care modelul occidental de democratie se clatina si am preluat rapid tocmai acele fisuri la care am adaugat vechile noastre “metehne” , producand o democratie formala, o pseudo democratie?

Dreptul ca premisa a statului de drept .O sa vorbim , probabil, de legalitate, legalism, de validitate, de legitimitate si las colegii mei constitutionalsti sa abordeze aceste aspecte.Eu ma limitez a pune din nou cateva intrebari , incercand, de aceasta data sa formulez si unele raspunsuri. De ce fel de legi avem nevoie pentru ca statul de drep se fie functional? Cine sunt fauritorii legilor? Cine sunt destinatarii? Cine le aplica?

Avem nevoie de legi clare, precise, certe, predictibile care sa respecte principul securitatii juridice. Le avem? Cineva spunea ca “in Romania daca ai o lege, iti mai trebuie inca una care s-o puna in aplicare si care, de regula, o modifica pe prima”

In dezbaterile contemporane cu privire la acest subiect doua riscuri majore sunt semnalate: nerespectarea principiului securitatii juridice si hibridarea dreptului. Abordate pe larg cu prilejul Conferintei de la Paris din 2003 organizata de Ordinul Avocatilor unde am avut onoarea sa fiu invitata ca speaker in panelul prezidat de stralucitorul eseist Jaques Attali , s-au evidentiat o serie de aspecte care au pus in evidenta noile dimensiuni ale riscului si care conduc la o schimbare fundamentala de perspectiva in domeniul Dreptului. Intr-o societate in care riscul este omniprezent fie ca vine de la natura, de la noile tehologii, de la decizia politica si economica, fie chiar de la Drept, s-a apreciat ca se impune mai mult ca oricand ,respectarea principiul securitatii juridice, care are ca obiectiv protectia indivizilor contra efectelor secundare negative ale dreptului, cu precadere cele determinate de incoerenta sau schimbarea lor prea frecventa. Citez in acest sens din memorie, opinia exprimata de Emilio Cardenas, Presedintele Asociatiei Internationale a Barourilor cu privire la riscul nerespectarii acestui principiu “noi suntem astazi solicitanti de predictibilitate si intr-o lume deschisa nu putem accepta partialitate si ostilitatea si nu ne putem acomoda mai ales cu emegenta unui tip hibrid de regim semiautoritar, instituit prin pseudo-democratii. Acest tip de regim prezinta fata primitoare a unei economii de piata, profitand in acelasi timp de disparitatile economice ale populatiei sale, pentru a distruge puterea legii si a abuza de institutiile de forta pentru a sufoca in realitate orice vointa democraica

Riscul cel mai mare il reprezinta insa inflatia legislativa. “Pessima respublica plurimae leges. Cu cat avem mai multe legi, cu atat mai rau este statul” spuneau latinii iar Montesequieu scria in De l’Esprit des lois in 1748 ca “uneori este necesar sa schimbi anumite legi, dar cazul este rar si cand se intampla, nu trebuie sa le atingem decat cu o mana tremuranda. S-or fi gandit fauritorii noii legisaltii penale la acest citat?

In 1995 Jaques Chirac in mesajul adresat Parlamentului francez arata ca inflatia a devenit paralizanta pentru societate.Intr-adevar, prin supraproductia normelor, prin inflatia interdictiilor si sanctiunilor penale, prin instabiltatea regulilor de drept,se ajuge ca reforma sa fie ea insasi reformata, chiar inainte de a fi aplicata. Legea isi pierde asfel din forta sa si legiuitorul din credibilitatea, atat cat o mai are, iar puterea judecatoreasca este vulnerabilizata.

-Cine sunt fauritorii legilor? Atata timp cat corpul legiuitor va contiuna sa duca o lipsa acuta de juristi bine pregatiti, iar invatamantul in domeniul juridic sa fie o fabrica de diploma fara acoperire si un debuseu pentru politicieni si pentru magistrati de a face “pe profesorii” part –time, cat cercetarea in domeniul stiintelor juridice (si nu numai) va contiuna sa fie subfinantata, iar opinile celor aflati inca pe baricade sistematic ignorate, productia legislativa nu poate fi decat mediocra.

Cat priveste tendinta de hibridare a dreptului, ea trebuie sa fie facuta cu mare atentie. Atunci cand rupi traditiile, cand doresti neaparat sa inovezi sau si mai rau sa imiti institutii si reglementari, mai ales din alte sisteme de drept, riscul de a produce pseudoreglementari ilizibile, incoerente, contradictorii este foarte mare Noua noastra legislatie penala adoptata in chip netrasparent, fara dezbateri parlamentare, fara studii de impact, reprezinta exemplul cel mai elocvent .

-Cine aplica aceste legi? Raspunsul formal ar fi: magistrati independenti, competenti, cinstiti, iar in contextual societatii romanesti ar mai fi de adaugat, curajosi. Procentajul celor care indeplinesc aceste calitati imi este complet necunoscut. Multi, putini…Nu stiu Aspectele anterior infatisate ii privesc deopotriva.

Precaritatea invatamantului juridic ii afecteaza direct, legile proaste de asemenea. Marea problema este insa daca si in ce limite magistratii nostrii mai sunt sau nu adevaratii “stapani” ai actului de justitie. Daca vorbim de un stat paralel, infiltrarea priveste toate cele trei puteri ale statului si inevitabil riscam sa avem si o justitie paralela care se adreseza unor “tinte selectate aprioric” si se instrumentaza de catre “actori invizibili”

In sfarsit, cateva cuvinte despre ceea ce numim de aproape 30 de ani “marea sau mica reforma a justitiei” Aceasta a parcurs mai multe etape.

–Prima,1990-2000, cand s-au construit structurile esentiale pentru functionarea statului de drept. La crearea acestui cadru si-au adus contributia toti ministrii de justitie care m-au precedat.Desigur, cu succese si inevitabile esecuri, dar toti au contribuit la aceasta arhitectura.

-A doua etapa, 2001-2004 dominata de eforturile pentru integrarea in Uniunea Europeana

Pana la inceputul anului 2004 s-a realizat preluarea acquis-ului comunitar, s-au definitivat marile proiecte legislative, din care amintesc noul cod penal si noul cod civil si cele doua legi esentiale pentru reforma sistemului judiciar: Legea de organizare judiciara si Statutul magistratilor, printr- procedura transparenta (dezbateri cu asociatiile profesionale, comisiile de specialitate din parlament, dezbateri in plenul celor doua camera)

Global examinata,perioada 1990-2004 a fost marcata insa de doua evenimente care au schimbat in mare masura paradigma politicii penale cu repercusiuni directe asupra fostelor tari socialiste.

Primul: il reprezinta Apelul de la Geneva al unor reputati juristi din Europa occidentala adresat in 1995 parlamentelor, guvernelor si opiniei publice din aceste tari. Ma rezum la doua citate, cu invitatia de a le cititi integral, cu atentie” … Tratatul de la Roma, Acordurile de la Schengen, Tratatul de la Maastricht: in umbra acestei Europe in constuctie, vizibila, oficiala si respectabila, se ascunde o alta Europa mai discreta, mai putin marturisita. Este Europa paradisurilor fiscale care, in insulele anglo-normande, in Gibraltar, trecand prin Lichtenstein si Luxembourg , prospera fara rusine gratie capitalurilor, carora le ofera un refugiu comod. Aceasta Europa cu conturi numerice si spalatorii de bilete este utilizata pentru a recicla banii din droguri,din terorism,in coruptie sau activitati de tip mafiot… “

Si se incheie apelul de la Geneva: noi vrem sa contribuim la construirea in interesul Comunitatii noastre a unei Europe mai juste, mai sigure , in care crima sa nu mai beneficieze de impunitatea actuala. Fiecare cetatean European este indreptatit sa ceara aplicarea scrupuloasa a Declaratiei Universale si a Conventiei Europene a drepturilor Omului. Printre semnatari: Carlos Jimenez Villarejo-la acel moment Seful Parchetului Anticoruptie din Spania si Renaud Ruymbeke- Judecator de instructie la Curtea de apel din Rennes, ulterior vice-presedinte la Tribunalul de mare instanta din Paris. ( a instrumentat dosare de coruptie foarte importante)

Atentie! Nu se adresa Apelul de la Geneva coruptilor din Est, ci propriilor guvernati din Europa Occidentala. Ruymbeke se plangea inr-un interviu din ‘96 daca acestia cumva l-au citit Nu stiu ce ecou a avut apelul in Europa Occidentala. Unul este sigur: transferarea intregii problematici in cealalata Europa, lupta impotriva coruptiei devenind unul dintre criteriile de aderare pentru Romania si Bulgaria, infiintarea PNA in Romania la insistenta presedintiei spaniole fiind un exemplu in acest sens.

Al doilea eveniment major: Statele Unite, dupa atentatele din 2001 adopta la 26 octombrie 2001 USA Patriot Act, privind masuri care vizeaza retinerea nelimitata a unor pesoane suspecte de terorism, perchizitii la domiciliul sau sediul firmelor fara prezenta proprietarului si interceptarea fara mandate a tuturor mijloacelor de comunicatie etc, etc. Asadar de la Rule of Law la statul Monitorizarii. Adoptat initial pentru o perioada de 4 ani a fost prelundigit de mai multe ori si a fost abrogat in iunie 2015 prin USA Freedom Act. S-a incercat, ulterior, ca atare masuri sa fie adoptate si in spatiul european. In Parlamentul englez, proiectul a cazut. Nu am avut insa nicio indoiala ca prin anumite cai si sub diferite pretexte, o parte dintre aceste masuri isi vor face loc si in alte spatii geografice “ ascultatoare”, in forme si mai insidioase si mai netrasparente.Diferenta este ca Patriot Act a fost o masura trsnsparenta si privea numai terorismul, pe cand in alte zone geografice s-a extins sub diferite pretexte, marturisite sau nu, la alte forme de criminalitate.

-Etapa a treia: 2005-2014. Etapa acutizarii riscurilor si derapajelor . atat la nivelul reglementarilor legale cat si la nivelul aplicarii acestora.Timpul nu permite o examinare detaliata a acestora. Le gasim foarte clar expuse in articolele publicate de D-l Judecator Popa de la Curtea de Apel Bucuresti. Eu ma rezum numai a aminti unele dintre acestea cum ar fi:

“Debalansarea raporturilor dintre judector si procuror in favoarea procurorului; modificarile fara dezbatere publica si/sau parlamentara a legii 247/2005 care au dus la restrangerea sau chiar amputarea competentelor CSM in favoarea procurorului general si a sefilor D.N.A si D.I.I.C.O.T, (desi bugetarea separata a CSM s-a facut tocmai in ideea de a se garanta obiectivitatea gestiunii resurselor in intreg sistemul judiciar) Acestia au dreptul de a delega in functii de conducere fara avizul si chiar fara informarea CSM; arderea unor etape prin ocolirea criteriilor de promovare, prin inventarea unor proceduri de teleportare a unor procurori de la baza ierarhiei la varful sistemului fara examen procedura contrara Legii nr. 303/2004 care regelementeaza fara exceptie modalitatile de promovare doar prin concurs si din treapta in treapta( a fost excesiv folosita de D.N.A si D.I.I.C.O.T, circa 80% din personalul de executie, dar a fost extins si la functiile de conduce); tot in acest cadru se inscrie si teleportarea masiva a procurorilor la I.C.C.J.;promovarea la Inalta Curte a judecatorilor de tribunal fara ca acestia sa mai parcurga treapta concurentiala a promovarii la curtea de apel, pe care unii dintre ei o si ratasera!

Cat priveste Legea nr. 202/ 2010 a micii reforme, derapajul cel mai semnificativ este acela de a fi golit de continut pricipiul repartizarii aleatorii a dosarelor prin infiintarea completelor de 5 judecatori la I.C.C.J care, coroborat cu modificarea competentelor de judecata in dosarele de mare coruptie , a dus la o exclusivitatea a unui numar de doar zece judecatori care decid definitiv in toate cauzele” Va invit in acest sens sa il lecturati pe Judecatorul Popa cu mare atentie.

La nivelul aplicarii legii: nu insist in mod deosebit. Ma limitez numai a arata ca pentru o cunoastere aprofundata a “ realitatii juridice” ne lipsesc acele “Examene critice de practica judiciara”. Revistele de specialitate juridica, monografiile din mediul academic si universitar ne aduceau, cu ani in urma, o perspectiva a decalajului dintre modelul legal si modelul real, in procesul de aplicare a legii.Institutul de Cercetari Juridice al Academiei Romane a publicat patru volume ce contineau o atare examinare, pe o perioada de 20 de ani Ele s-au imputinat ingrijorator, in ultimii ani. Mai mult, nu putine voci ne spun pe un ton imperativ ca nu avem voie sa criticam hotaririle judecatoresti definitive.



Eexcesul de aplicare a masurilor privative de libertate, transformarea in norme de cauciuc a prevederilor referitoare la concursul de infractiuni si la infractiunea continuata, cu repercusiuni grave, procedurile de instrumentare a probatoriului, mai ales folosirea ”denuntului si a interceptarilor” la limita sau cu incalcarea legii, calificarea drept “ crima organizata” a oricarei asocieri in vederea savarsirii de infractiuni sunt teme care ar fi necesar sa le dezbatem mult mai mult, sa constitue subiecte pentru tezele de doctorat in domeniul stiintelor penale.

-Despre C.S.M si pericolele juristocratiei-

Despre modul in care functioneaza astazi organismul menit sa garanteze independenta puterii judecatoresti ma simt partial vinovata. Sunt ministrul care a schimbat inca din 2002 regulile jocului prin modificarea, pe care a permis-o Constitutia din 1991 cu privire la alegerea membrilor C.S.M. Ulterior, ca membru in Comisia de revizuire a Constitutiei, responsabila a capitolului “Puterea Judecatoreasca” am finalizat ideea de a scoate complet din zona politicului aceasta atributie.

Istoria este insa mult mai complicata si ea marcheaza un moment important al relatiilor nostre cu Uniunea Europeana. Cele trei legi privind Autoritatea Judecatoreasca au fost initial concepute ca un pachet unitar .De la Bruxelles s-a cerut insa spargerea lor. Proiectul privind C.S.M a fost incredintat unui consilier german in tandem cu un judecator roman. Finalizarea lui a trenat, Cand ne-a fost prezentat, atat Dl Pierre Truche consilierul pentru aderare al Primului Ministru cat si subsemnata am avut numeroase obiectii cu privire la pericolul instaurari unei juritocratii in Romania. Finalul a fost primirea primului “to do list” impus de Bruxelles si unul din motivele pentru care mi-am prezentat demisia, tranformata ulterior in “rocada” la Cotroceni.

Nu puteam ceda. Si Pierre Truche si eu eram la curent cu dezbaterile din lumea contemporana cu privire la pericolele Juristocratiei, antamate inca din 1989 la Congresul International de Stiinte Juridice de la Leuven cu tema ‘Drepturile Omului si independent judiciarului” si reluate apoi cu diferite prilejuri si examinate pe larg de Sofia Popescu in lucrarea precitata. Juristocratia a fost atunci definita ca “presiunea exercitata in societate de puterea judecatoreasca, prin deturnarea sau exercitarea abuziva a principiului independentei si impartialitatii, cu efecte grave asupra respectarii drepturilor omului.Cei mai acerbi critici ii intalnim tocmai in tara foarte laudata pentru ce s-a numit “Actiunea cu maini curate”.

In studiul sau “ Stato di diritto e despotismo dei judice”, Mario Cattaneo, insista asupra urmatoarelor pericole: extinderea puterii judecatoresti asupra executivului sau legislativului prin tendinta de tranformare a magistratului in legiuitor, de natura a provoca exercitarea arbitrara a puterii asupra vietii si libertatii cetatenilor, formarea unei caste inchise, tranformarea puterii judiciare intr-o putere politico-constitutionala, implicarea magistratilor in evenimente politice si lucrul pe care il socoteste cel mai grav, opozitia fata de unele masuri sau chiar numai propuneri legislative privind mediul judiciar, in deosebi cele privind diferentierea intre cariera de magistrati de scaun si cea ea de acuzator public, acestea constituind manifestari ale spiritului de casta” Cattaneo conchide ca aspectul cel mai grav al degenerarii puterilor statului este folosirea pe scara larga si nediferentiata a masurilor privative de liberate, care sunt vadit contrare principiului absolut al prezumtiei de nevinovatie”

Occidentul s-a straduit, chiar daca nu a izbutit intotdeauna sa gasesca solutiile pentru diminuarea acestor pericole. Birocratia de la Bruxelles considera insa ca pentru noi cei din est sunt foarte potrivite. La aceste pericole s-au adaugat pe parcurs unele si mai grave cum sunt cele dezvaluite in prezent cu privire la coabitarea sau chiar substitirea puterii judecatoresti cu serviciile de informatii romnesti sau straine

Asa cum mentionam, am putine raspusuri. Cred insa, raliindu-ma opiniilor exprimate de multi dintre prietenii sau colaboratorii mei din principalele asociatii stiintifice internationale sau membrii ai colegilor de redactie ai principalelor reviste de “ Criminologie”, ca schimbarea de paradigma a statului de drept si revenirea la valorile autentice trebue sa fie, inainte de orice, opera unei culturi politice si juridice care sa se inspire cu adevarat din principiile fundamentale ale statului de drept si sa conduca le reactii promte si curajoase fata de derapaje si excese. O cultura care sa depaseasca strategia solutiilor unice si evolueze catre strategia solutiilor alternative, ce presupune dialogul si nu respingerea de plano, legitimata nu de solutii viabile ci de etichete complet nejustificatela aproape 30 de ani de la caderea comunismului……

Va multumesc si ma scuz daca v-am retinut atentia mai mult decat era prevazut.

Daca sunt intrebari? Cu siguranta sunt multe???



1:17:15 Dl Piperea……

1:1943 Dna Stanoiu

Intrebarea Dumneavoastra ridica o problema extrem de importanta.

Raspunsul meu cuprinde o precizare si o explicatie bazata si pe opiniile unor reputati juristi, publicate in literature de specialitate.

Precizarea : Gandirea legiuitorului la revizuirea Constitutiei in 2003 cand a largit in oarecare masura atributiile Presedintelui Romaniei in domeniul Autoritatii Judecatoresti, nu a fost aceea de a-l transforma pe acesta in “ vataf”, in situatia in care prezideaza Consiliul Superior al Magistraturii si nici de a-i oferi o tribuna de rafuiala cu adversarii sai politici. Viziunea legiuitorului a fost in acest caz precum si in cel prevazut de art 134 alin, 1 teza 1 potrivit caruia “ Consiliul Superior al Magistraturii propune Presedintelui Romaniei numirea in functie a judecatorilor si a procurorilor, cu exceptia celor stagiari, in conditiile legii” aceea de a conferi o anumita solemnitate momentelor sau actelor respective .Atat si nimic mai mult.

Explicatia:Asa cum am mai precizat, elaborarea legilor justitiei a parcurs mai multe faze.Intr-o prima faza a carui debut se situeaza undeva in 2002, am operat, atat cat ne permitea cadrul constitutional din acel moment , o reducere semnificativa a atributiilor ministrului privind cariera magistratilor, stabilind ca toate propunerile privind promovarea acestora sa vina din partea instantelor. Un alt pas important a fost depolitizare procedurii de alegere a CSM-lui.

In a doua faza, ce priveste elaborarea proiectului legii 303/2004 , am incercat ca in cuprinsul acesteia sa apelam la o terminologie cat mai riguroasa care facea o diferentiere foarte clara intre numirea magistratilor, pentru momentul intrarii lor in magistratura si promovarea acestora, in sensul evolutiei lor profesionale. Dupa plecarea mea de la minister proiectul a suferit unele modificari care au afectat, printre altele, tocmai rigurozitatea conceptuala, adancita ulterior prin legea 247/2005. In ambele acte normative s-a renuntat la distinctia amintita ,folosindu-se mumai notiunea de numire , atat pentru accedera in functie cat si pentru promovare sau instalarea in functie prin decret al Presedintelui Romaniei a magistratiilor cu functii de conducere la nivelul Inaltei Curti de Casatie si Justitiei si al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Castie si Justitie. Am gresit, dupa opinia mea , toti cei care am fost implicati in elaborarea acestor reglementari. In primul rand nu trebuia sa introducem exceptii, stiind ca in Romania acestea devin regula. In al doile rand, pentru modul lamentabil in care arata legislatia noastra actuala, fie si numai sub aspectul rigurozitatii conceptuale. Ma raliez asfel argumntelor aduse de Dl Judecator Popa in Tratatul privind profesia de Magistrat in Romania.In acest sens Domnia sa arata ca daca limitam in mod riguros conceptul de numire numai la accederea in functie “ vom constata ca magistratii cu functii de conducere la Inalta Curte de Casatie si la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie,constitutional, nu pot fi “instalati” in functie de Presedintele Romaniei, intrucat “instalarea “ lor in functie constituie o “promovare” consecinta a evoluti lor profesionale, in anumite conditii de vechime si rezultate. Or, “ promovarea” nu se poate dispune de Presedintele Romaniei care doar “ numeste” ci de Consiliul Superior al Magistraturii”. Cu atat ma mult acest argument este valabil cu privire la functiile de conducere de la celelalte instante si parchete , situatie in care promovarea este rezultatul unui concurs. Concluzia autorului este ca in momentul de fata ne aflam intr-o situatie de fortare a textului constitutional prin diverse artificii de interpretare si ca o viitoare revizuire a constitutiei trebuie sa clarifice prin dispozitii exprese, clare de fond si forma acasta stare de confuzie.In ce ma priveste imi fac mea culpa si pentru ideea de de a-l priva pe Ministrul Justitiei de atributia de a propune sefii parchetelor si trecerea acesteia in competent Consiliului Superior al Magistraturii. Am realizat ulterior ca printr-o atare reglementare , apreciata de altfel, la acel moment in mod deosebit de Bruxelles, am golit de continut prevederea constitutionala potrivit careia procurorii isi desfasoara activitatea, sub autoritatea ministrului justitiei.Monica Macovei “ a corectat rapid aceasta naivitate” iar Comisia Europeana s-a facut ca nu observa!



Piperea 1:23: 32



Da. Intrebarea era daca aceasta atributia stabilita pentru prima data in 2005…..

Stanoiu. V-am raspuns, dupa mine nu. Si chiar in situatia unei interpretari fortate atributia presedintelui se limiteaza la legalitatea si nu la oportunitatea “ numirii “



Piperea: Este o discutie….

1: 24: 32: Stanoiu

Este clar ca modificarile aduse in 2005 au schimbat mult din ceea ce se negociase cu Comisia Europeana la incheirea capitolului 24. Multe dintre acestea depasesc cadrul constitutional. Este cu atat mai de neinteles atitudinea celor de la Bruxelles atat de “ ingrijorati” in prezent fata de orice schimbare, care de multe ori nu este decat o revenire la ceea ce se negociase in 2004 si atat de “ tacuti” in 2005.

Va multumesc. 1:26: 02



1;26:02 Constantin Bostina……



Poftiti, dna Stanoiu!



Dna Stanoiu1:31:14

Voi raspunde succint subiectul fiind extem de complex.Unele din aspectele pe care le-am infatisat in expunerea mea fac parte dintr-o carte la care scriu in prezent, cu titlul “ Societatea riscului global si marea criminalitate”. Acolo antamez din perspectiva Criminologiei si problemele ridicate de Dl Bostina. Evident ca s-au facut multe greseli in elaborarea si implementarea Strategiei de Tranzitie in Romania. Nu este insa vorba numai de greseli ci si de unele intentii cu caracter criminogen . Si mai este vorba si de cat ne-a revenit noua romanilor din constructia acestei strategii si cat a revenit factorilor externi, institutiilor internationale financiar- bancare, Comisiei Europene etc. Cand eram Ministrul Justitiei ma intorceam de la Bruxelles destul de pesimista. Nu pentru ca nu as fi avut dialog cu colegii mei Ministrii de justitie din celalte tari UE participant la reuniunile JAI, dimpotriva, relatiile au fost excelente, ci pentru ca “ feelingul “ meu de criminolog imi spunea inca de atunci ca distanta dintre asteptarile noastre si realitate creste exponential.

Am inteles foarte repede ca introducerea criteriilor politice- independenta justitiei si lupta impotriva coruptiei- reprezinta o strategie pe termen lung care va servi ca mijloc de presiune in deosebi a Partidului Popular European majoritar in Parlamentul European , asupra guvernelor de stanga din Romania. Dar sa incercam sa ne luam partea noastra de vina si macar acum sa ne intrebam daca retragerea statului din economie, pierederea controlului asupra unor domenii de interes strategic, terapia de soc, privatizarea rapida si in orice conditii, fragmentarea proprietatii funciare au fost unicele solutii sau existau si alte alternative?!Legislatia care a promovat aceste solutii a vulnerabilizat magistratura.

Legile succesive au fost confuze, pline de contradictii si au lasat foarte multe portite pentru jaful care a avut loc in Romania. Unele dintre aceste reglementari prezentau un mare risc criminogen Am in vedere in deosebi pachetul de legi privind justitia si restitutio in integrum care a fost adoptat fara dezbateri parlamentare, prin asumarea raspunderii in 2005. Acest pachet de legi a avut tinte criminogene clare . La fel si in cazul Fondului Proprietatea.Sa nu uitam ca obiectivele politice majore, daca nu singurele ale guvernarilor de dreapta in Romania au fost restituirea propietatilor si lupta impotiva comunistilor, neo comunistilor, cryptocomunistilor, denumiti mai recent, dupa aporoape 30 de ani de la Revolutie “ciuma rosie”.



C.B.1:35:35…..



1:38: 14 Dna Stanoiu

Nu mai am nimic de adaugat. Ma bucur ca am provocat intrebari si comentarii interesante”