Ciprian Ciucu revine la DC News: Mizele reale ale bătăliei pentru Capitală / interviu video
Data actualizării: 16:57 03 Dec 2025 | Data publicării: 16:56 03 Dec 2025

EXCLUSIV Ciprian Ciucu revine la DC News: Mizele reale ale bătăliei pentru Capitală / interviu video
Autor: Anca Murgoci

Ciprian Ciucu
 

Ciprian Ciucu vine la „Ce se întâmplă?”.

Ciprian Ciucu revine la DC News, de această dată într-o ediție cu jurnaliștii Roxana Neagu și Răzvan Dumitrescu!

Joi, de la ora 12:00, în direct la „Ce se întâmplă?”, pe DC News și DC News TV, vom vedea un interviu cu Ciprian Ciucu, „primarul de la Sectorul 6" care vrea să pună „Bucureștiul la punct”!

Bătălie dură pentru Capitală, dar care sunt adevăratele mize?! Jocuri de culise de ultima ora: Retrageri, atacuri și "lebede negre", plus o întrebare de bază: Pe cine susține Nicușor Dan până la urmă?

Duelul din sondajele de opinie, dar și ce se întâmplă după aceste alegeri pe scena politică!

Vom afla totul joi, de la ora 12.00, pe DC News și DC News TV cu jurnaliștii Roxana Neagu și Răzvan Dumitrescu doar la „DC Votez” și „Ce se întâmplă”.

ciprian ciucu
primaria bucuresti
Comentarii

