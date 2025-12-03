€ 5.0910
DCNews Politica Reacția lui Nicușor Dan, după amenințările lui Vladimir Putin privind atacarea statelor UE: „E ceva firesc"
Data publicării: 15:45 03 Dec 2025

Reacția lui Nicușor Dan, după amenințările lui Vladimir Putin privind atacarea statelor UE: „E ceva firesc”
Autor: Doinița Manic

Nicușor Dan, președintele României, reacție după amenințările lui Vladimir Putin Nicușor Dan, președintele României / Inquam Photos / Octav Ganea
 

"Sunt declarații care, ca întotdeauna, 90% din ce declară domnul Putin declară pentru publicul său intern. Așa cum 90% din ce declară lideri europeni declară pentru publicul lor intern. E ceva firesc în...

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că amenințările lui Vladimir Putin sunt "ceva firesc în politică" și că liderul de la Kremlin lansează aceste mesaje pentru publicul din Rusia.

Reacția șefului statului vine după o declarație dură făcută marți de Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin a transmis că Rusia este pregătită de confruntare dacă Europa „își dorește războiul”. Mesajul a fost rostit chiar în ziua în care reprezentanți ai lui Donald Trump se aflau la Moscova pentru discuții privind un posibil acord de pace în conflictul din Ucraina. 

VEZI ȘI: Putin: Dacă statele UE care ajută Ucraina vor război, Rusia este pregătită chiar acum 

Nicușor Dan, despre amenințările lui Putin: E ceva firesc în politică

"Sunt declarații care, ca întotdeauna, 90% din ce declară domnul Putin declară pentru publicul său intern. Așa cum 90% din ce declară lideri europeni declară pentru publicul lor intern. E ceva firesc în politică", spune președintele Nicușor Dan în cadrul unei conferințe de presă.

Președintele României a fost întrebat și în legătură cu scenariile care indică faptul că în cazul unui atac rusesc România ar trebui să reziste singură mai multe săptămâni la rând. Potrivit lui, inclusiv acest scenariu a fost analizat de Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

"Evident că există scenarii! Chiar în Legea apărării este prevăzută obligativitatea ca MapN, Statul Major să vină cu toate scenariile posibile și ele vin și sunt aprobate în CSAT. Noi avem toate scenariile la zi și aceste scenarii sunt coordonate cu NATO",  a mai spus Nicușor Dan.

Nicușor Dan, pesimist în ceea ce privește voința Kremlinului de a încheia războiul

Totodată, Nicușor Dan a comentat și amenințările lui Vladimir Putin privind atacarea porturilor ucrainene.

"Am mai fost în situația asta. De atunci infrastructura, și a noastră, și a Poloniei, s-a adaptat. Bineînțeles că nu ne dorim asta. Ne dorim pacea și ne dorim ca Ucraina să iasă cât mai bine, pentru că este o victimă a unei agresiuni", a mai spus el.

Președintele României s-a declarat totuși pesimist în ceea ce privește voința Kremlinului de a încheia războiul din Ucraina.

"Eu am spus prin vară, când au fost discuții internaționale, în care mulți au fost optimiști, am fost întotdeauna pesimist în ceea ce privește voința Rusiei de a pune capăt acestui război, și se confirmă. Avem o parte care își dorește pace și o parte care se gândește că și dacă va avansa un centimetru va refuza pacea", a mai declarat Nicușor Dan.

vladimir putin
rusia
nicusor dan
