Zelenski surprinde lumea! Ce a cerut președintele Ucrainei

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut marţi apel la o încetare a războiului şi nu doar la o întrerupere temporară a ostilităţilor, într-un moment în care emisari ai Casei Albe erau aşteptaţi la Kremlin pentru negocieri cu privire la conflictul în Ucraina, relatează AFP.

„Este necesară o pace demnă”, spune Zelenski

"Scopul nostru comun este să punem capăt războiului, nu doar să obţinem o pauză între lupte. Este necesară o pace demnă", a subliniat Zelenski într-o conferinţă de presă la Dublin, unde se află marţi într-o vizită.

Războiul trebuie încheiat în aşa fel încât Rusia să nu mai înceapă o altă invazie peste un an, a afirmat preşedintele ucrainean, citat de agenţia de presă Unian.

În acest context, Volodimir Zelenski a insistat asupra unor garanţii de securitate precise pentru Ucraina, subliniind că Rusia nu a reuşit să-şi atingă obiectivul de a ocupa complet Ucraina. Kremlinul ar putea amâna acum acest obiectiv pe fondul negocierilor de pace, consideră el.

"Nu vor exista soluţii simple. Înţelegem ce se întâmplă şi cine avem de a face. Problema nu constă în dificultatea de a lua decizii. Cine este capabil să le ia, le va lua. Sunt capabil de astfel de decizii. Important este ca totul să fie corect şi transparent. Să nu existe niciun joc pe la spatele Ucrainei. Ca nimic despre noi, despre viitorul nostru să fie decis fără Ucraina", a subliniat Zelenski.

Negocieri la Kremlin: Emisarii SUA discută cu Vladimir Putin

Declaraţiile sale intervin în timp ce la Kremlin preşedintele rus, Vladimir Putin, se întâlnea cu trimisul special al Casei Albe, Steve Witkoff, pentru a discuta despre termenii planului de pace privind Ucraina, prezentat de SUA. Potrivit agenţiei de presă oficiale TASS, la reuniunea de la Kremlin participă şi Jared Kushner, consilierul şi ginerele preşedintelui SUA, Donald Trump.

Anterior, citând o sursă ucraineană de rang înalt, agenţia de presă AFP a transmis că o delegaţie ucraineană s-ar putea întâlni miercuri cu trimisul american Steve Witkoff şi cu ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, după discuţiile de la Moscova. "Partea ucraineană (...) nu exclude această posibilitate şi este pregătită" să se întâlnească cu ei, a declarat această sursă, exprimându-se sub condiţia anonimatului, menţionând o posibilă întâlnire la Bruxelles, unde miercuri urmează să aibă loc o reuniune a miniştrilor de externe ai NATO.