€ 5.0893
|
$ 4.3849
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0893
|
$ 4.3849
 
DCNews Stiri Zelenski surprinde lumea! Ce a cerut președintele Ucrainei
Data publicării: 19:26 02 Dec 2025

Zelenski surprinde lumea! Ce a cerut președintele Ucrainei
Autor: Dana Mihai

volodimir zelenski Foto: Agerpres
 

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut marţi apel la o încetare a războiului şi nu doar la o întrerupere temporară a ostilităţilor.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut marţi apel la o încetare a războiului şi nu doar la o întrerupere temporară a ostilităţilor, într-un moment în care emisari ai Casei Albe erau aşteptaţi la Kremlin pentru negocieri cu privire la conflictul în Ucraina, relatează AFP.

„Este necesară o pace demnă”, spune Zelenski

"Scopul nostru comun este să punem capăt războiului, nu doar să obţinem o pauză între lupte. Este necesară o pace demnă", a subliniat Zelenski într-o conferinţă de presă la Dublin, unde se află marţi într-o vizită.

Războiul trebuie încheiat în aşa fel încât Rusia să nu mai înceapă o altă invazie peste un an, a afirmat preşedintele ucrainean, citat de agenţia de presă Unian.

În acest context, Volodimir Zelenski a insistat asupra unor garanţii de securitate precise pentru Ucraina, subliniind că Rusia nu a reuşit să-şi atingă obiectivul de a ocupa complet Ucraina. Kremlinul ar putea amâna acum acest obiectiv pe fondul negocierilor de pace, consideră el.

"Nu vor exista soluţii simple. Înţelegem ce se întâmplă şi cine avem de a face. Problema nu constă în dificultatea de a lua decizii. Cine este capabil să le ia, le va lua. Sunt capabil de astfel de decizii. Important este ca totul să fie corect şi transparent. Să nu existe niciun joc pe la spatele Ucrainei. Ca nimic despre noi, despre viitorul nostru să fie decis fără Ucraina", a subliniat Zelenski.

Negocieri la Kremlin: Emisarii SUA discută cu Vladimir Putin

Declaraţiile sale intervin în timp ce la Kremlin preşedintele rus, Vladimir Putin, se întâlnea cu trimisul special al Casei Albe, Steve Witkoff, pentru a discuta despre termenii planului de pace privind Ucraina, prezentat de SUA. Potrivit agenţiei de presă oficiale TASS, la reuniunea de la Kremlin participă şi Jared Kushner, consilierul şi ginerele preşedintelui SUA, Donald Trump.

Anterior, citând o sursă ucraineană de rang înalt, agenţia de presă AFP a transmis că o delegaţie ucraineană s-ar putea întâlni miercuri cu trimisul american Steve Witkoff şi cu ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, după discuţiile de la Moscova. "Partea ucraineană (...) nu exclude această posibilitate şi este pregătită" să se întâlnească cu ei, a declarat această sursă, exprimându-se sub condiţia anonimatului, menţionând o posibilă întâlnire la Bruxelles, unde miercuri urmează să aibă loc o reuniune a miniştrilor de externe ai NATO. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

zelenski
pace
razboi
ucraina
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Risc sporit din partea Rusiei asupra securității Republicii Moldova: Maia Sandu avertizează autoritățile să rămână vigilente
Publicat acum 25 minute
Horoscop 3 decembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Publicat acum 25 minute
Mama lui Elon Musk, cucerită de un loc din România
Publicat acum 59 minute
Scena Naşterii Domnului stârneşte controverse la Bruxelles. Oamenii cer înlocuirea ei / foto în articol
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Papa Leon al XIV-lea îndeamnă la conviețuire și prietenie între creștini și musulmani în Europa
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 01 Dec 2025
Cine este femeia din primul rând, cu pălărie galbenă și adidași, de la Parada de 1 Decembrie
Publicat pe 30 Noi 2025
Horoscop 2026 pentru fiecare zodie - VIDEO. Date de salvat în calendar!
Publicat pe 01 Dec 2025
Iulia Scântei (CCR), la paradă în galben. Dar ați văzut celelalte poze?
Publicat pe 01 Dec 2025
Sondaj SOCIOPOL la Primăria București. Cine va câștiga Capitala? Răspunsul lui Chirieac
Publicat acum 7 ore si 53 minute
DNA, anunț de ultimă oră, după demisia lui Ionuț Moșteanu de la Apărare
 
discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

daniel david demisie dupa afacerea diploma lui mosteanu Daniel David, demisie după afacerea diploma lui Moșteanu!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close