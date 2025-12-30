€ 5.0963
Data actualizării: 13:01 30 Dec 2025 | Data publicării: 12:55 30 Dec 2025

Bunele maniere la masa de Revelion. Cum refuzi elegant când gazda insistă să mai bei sau să mai mănânci
Autor: Andrei Itu

masa revelion FOTO: Freepik / masa Revelion
 

Există câteva reguli simple ale refuzului politicos la masă, atunci când gazda insistă.

Virgil Mănescu, trainer în ospitalitate, a explicat cum putem refuza, într-un mod politicos, dacă suntem la cineva în vizită, la masă, iar gazda insistă să ne îmbie cu mai multă mâncare sau băutură: Hai, mai bea un pahar! Hai, mai mănâncă puțin! Aceste sfaturi se pot aplica și în contextul în care ne aflăm în preajma mesei de Revelion.

Cum să refuzi elegant, fără să creezi tensiune și fără să superi gazda

"Trăim într-o societate cu sensibilități și sunteme irascibili la orice, dar trebuie să înțelegem că a forța pe cineva înseamnă, de fapt, că noi nu suntem manierați. Noi, din excesul nostru de ospitalitate, încercăm să îi oferim celuilalt mai multă mâncare, băutură etc. Însă trebuie să ne oprim, să ne gândim, că bunele maniere nu sunt despre noi, ci reguli făcute pentru cei de lângă noi (...)

Ce spun bunele maniere

Bunele maniere spun că, atunci când inviți pe cineva acasă, îl consideri oaspetele de cea mai înaltă ținută. Iar un oaspete nu se tratează cu îndopatul acesta, că tot suntem în perioada sărbătorilor, pe care îl făceau părinții sau bunicii noștri în copilărie, în ideea de a ne hrăni și a ne crește. Însă lucrurile s-au schimbat și în România, într-o societate civilizată.

Nu mai poți să îți pui și a 2-a și a 3-a porție, este suficient dacă ai servit o porție și dacă mai vrea cineva, mai poate să ceară: Este extraordinar de bună salata ta de Boeuf, ar trebui să mai încerc o porție! sau Este suficient alcool pentru mine, în seara aceasta, am băut două pahare, deja mi-am depășit limita! Practic, ai refuzat elegant", a spus Virgil Mănescu.

Model de refuz politicos

"Dacă, într-adevăr, simți că nu mai poți sau mâncarea nu este bine gătită sau nu îți place ție un fel de mâncare, atunci refuză politicos astfel: Eu am mâncat puțin mai devreme și aș vrea să mă păstrez pentru desert! 

În majoritatea manualelor de bune maniere scoase nu există reguli clare despre ce să faci. Trebuie avut în vedere faptul că regula se aplică de la individ la individ și de la personalitate la personalitate. Eu pot să recomand niște reguli, dar ține foarte mult de propria personalitate ca să le aplici", a declarat Virgil Mănescu, educator de etichetă, protocol și ospitalitate, la Radio România Actualități.

Vezi și - Manualul bunelor maniere pentru elevi. Tot ce trebuie să știi

Vezi și - Top trei rețete ieftine, dar delicioase, pentru masa de Revelion

masa de revelion 2026
bune maniere
