€ 5.0943
|
$ 4.2964
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0943
|
$ 4.2964
 
DCNews Stiri Marco Rubio a umplut falia dintre malurile Atlanticului, la Munchen. Bogdan Chirieac, analiză
Data actualizării: 12:04 14 Feb 2026 | Data publicării: 12:03 14 Feb 2026

EXCLUSIV Marco Rubio a umplut falia dintre malurile Atlanticului, la Munchen. Bogdan Chirieac, analiză
Autor: Ioan-Radu Gava

marco rubio la conferinta de securitate de la munchen Foto: Agerpres

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat discursul secretarului de stat al SUA, Marco Rubio, de la Conferința de Securitate de la Munchen.

Marco Rubio, secretar de stat al SUA, a precizat, la Conferința de Securitate de la Munchen, că Statele Unite ale Americii, sub conducerea lui Donald Trump, sunt pregătite să treacă la reinstaurarea ordinii mondiale.

Reprezentantul Externelor americane a spus că SUA vor o Europă puternică și cred că aceasta poate supraviețui, adăugând că intenția Washingtonului nu este aceea de a încerca să divizeze, ci de a revitaliza alianța transatlantică. Rubio a mai spus că SUA nu-și doresc aliați slabi, ci aliați care să se poată apăra singuri.

Analistul politic Bogdan Chirieac a precizat că „discursul secretarului de stat Marco Rubio este într-un fel surprinzător, în primul rând fiindcă este în totală contradicție cu discursul lui J.D. Vance, de anul trecut“. Acesta a reamintit faptul că vicepreședintele american, la aceeași Conferință de Securitate de la Munchen „a criticat foarte mult anularea alegerilor prezidențiale din România și a făcut o separare între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii“.

CITEȘTE ȘI                   -                Macron îi răspunde lui J.D. Vance, la Munchen, după un an

Foto: Agerpres

Foto: Agerpres

Bogdan Chirieac: Mesajul lui Marco Rubio are scopul de a umple fisura dintre cele două maluri ale Atlanticului

Analistul politic a evidențiat faptul că „tonul lui Marco Rubio a fost în sensul în care Europa și SUA trebuie să rămână împreună pentru ca Occidentul să își promoveze în continuare valorile la nivel global“.

„Secretarul de stat american a făcut apel la istorie, a amintit cum, în urmă cu 500 de ani, militarii, misionarii și capitalul european înconjura lumea, iar după 1945 Europa s-a retras în sine. Marco Rubio le-a transmis liderilor europeni prezenți că Europa trebuie să devină mai puternică, în parteneriat cu Statele Unite, iar o Europă puternică va întări acest parteneriat“, a spus Bogdan Chirieac, încrezător că mesajele transmise de Rubio „ar trebui să umple fisura care există în mod evident la nivel politic și chiar economic între cele două maluri ale Atlanticului și pot fi privite ca o declarație de reluare a relațiilor“. 

CITEȘTE ȘI                -                 Ce înseamnă NATO 3.0 pentru americani: SUA, mesaj ferm privind apartenența la Alianță

Liderii europeni își asumă ideologia lui Donald Trump

Bogdan Chirieac a adus în discuție și poziționările liderilor europeni din prima zi a Conferinței de Securitate de la Munchen, în special Friedrich Merz, care a vorbit, în esență, despre Europe First.

„Este în echilibru cu America First, esența ideologiei lui Donald Trump. Europenii au spus că „noi trebuie să devenim cu adevărat puternici, împreună cu Statele Unite ale Americii“, au recunoscut că nu se poate fără SUA.

„Acum să vedem dacă declarația dătătoare de speranță a lui Marco Rubio va fi pusă în practică de Donald Trump, fiindcă președintele american, ca și vicepreședintele, are un ton mult mai ferm în privința America First, MAGA etc.

Trebuie să vedem care sunt urmările acestui discurs al lui Marco Rubio și cât din el va fi dus la îndeplinire, deoarece, fundamental, administrația este cea care hotărăște, prin președintele Donald Trump“, a conchis Bogdan Chirieac.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

marco rubio
bogdan chirieac
conferinta de securitate munchen
sua
europa
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 16 minute
Aleksei Navalnîi, "otrăvit" în închisoare cu o "toxină rară" de statul rus. "Planul barbar al Kremlinului" demascat de 5 țări europene
Publicat acum 58 minute
Italia a decis dacă se va alătura Consiliului pentru Pace al lui Trump
Publicat acum 1 ora si 14 minute
Zelenski, atac la Viktor Orban. S-a luat de burta lui mare / Ce a zis de România / video viral
Publicat acum 1 ora si 40 minute
Ce salariu are un profesor debutant. Prof. Cornelia Popa Stavri: Ilie Bolojan să-și pună aceste întrebări / video
Publicat acum 1 ora si 41 minute
Liga în care joacă România la nivel european: Semnalul a fost dat de Oana Țoiu, la Davos / video
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 56 minute
Horoscop 14 februarie 2026. Saturn intră în Berbec. Previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 46 minute
Scandal cu anularea alegerilor. Ciolacu, șocat de o întrebare de la Digi24: Constantin Toma a căzut în capcană. N-am mai auzit așa ceva
Publicat acum 1 ora si 14 minute
Zelenski, atac la Viktor Orban. S-a luat de burta lui mare / Ce a zis de România / video viral
Publicat acum 4 ore si 40 minute
Marco Rubio a umplut falia dintre malurile Atlanticului, la Munchen. Bogdan Chirieac, analiză
Publicat acum 3 ore si 30 minute
Imagine virală cu șefa diplomației europene, Kaja Kallas, în timpul discursului lui Marco Rubio / foto în articol
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close