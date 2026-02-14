Marco Rubio a umplut falia dintre malurile Atlanticului, la Munchen. Bogdan Chirieac, analiză

Marco Rubio, secretar de stat al SUA, a precizat, la Conferința de Securitate de la Munchen, că Statele Unite ale Americii, sub conducerea lui Donald Trump, sunt pregătite să treacă la reinstaurarea ordinii mondiale.

Reprezentantul Externelor americane a spus că SUA vor o Europă puternică și cred că aceasta poate supraviețui, adăugând că intenția Washingtonului nu este aceea de a încerca să divizeze, ci de a revitaliza alianța transatlantică. Rubio a mai spus că SUA nu-și doresc aliați slabi, ci aliați care să se poată apăra singuri.

Analistul politic Bogdan Chirieac a precizat că „discursul secretarului de stat Marco Rubio este într-un fel surprinzător, în primul rând fiindcă este în totală contradicție cu discursul lui J.D. Vance, de anul trecut“. Acesta a reamintit faptul că vicepreședintele american, la aceeași Conferință de Securitate de la Munchen „a criticat foarte mult anularea alegerilor prezidențiale din România și a făcut o separare între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii“.

CITEȘTE ȘI - Macron îi răspunde lui J.D. Vance, la Munchen, după un an

Foto: Agerpres

Bogdan Chirieac: Mesajul lui Marco Rubio are scopul de a umple fisura dintre cele două maluri ale Atlanticului

Analistul politic a evidențiat faptul că „tonul lui Marco Rubio a fost în sensul în care Europa și SUA trebuie să rămână împreună pentru ca Occidentul să își promoveze în continuare valorile la nivel global“.

„Secretarul de stat american a făcut apel la istorie, a amintit cum, în urmă cu 500 de ani, militarii, misionarii și capitalul european înconjura lumea, iar după 1945 Europa s-a retras în sine. Marco Rubio le-a transmis liderilor europeni prezenți că Europa trebuie să devină mai puternică, în parteneriat cu Statele Unite, iar o Europă puternică va întări acest parteneriat“, a spus Bogdan Chirieac, încrezător că mesajele transmise de Rubio „ar trebui să umple fisura care există în mod evident la nivel politic și chiar economic între cele două maluri ale Atlanticului și pot fi privite ca o declarație de reluare a relațiilor“.

CITEȘTE ȘI - Ce înseamnă NATO 3.0 pentru americani: SUA, mesaj ferm privind apartenența la Alianță

Liderii europeni își asumă ideologia lui Donald Trump

Bogdan Chirieac a adus în discuție și poziționările liderilor europeni din prima zi a Conferinței de Securitate de la Munchen, în special Friedrich Merz, care a vorbit, în esență, despre Europe First.

„Este în echilibru cu America First, esența ideologiei lui Donald Trump. Europenii au spus că „noi trebuie să devenim cu adevărat puternici, împreună cu Statele Unite ale Americii“, au recunoscut că nu se poate fără SUA.

„Acum să vedem dacă declarația dătătoare de speranță a lui Marco Rubio va fi pusă în practică de Donald Trump, fiindcă președintele american, ca și vicepreședintele, are un ton mult mai ferm în privința America First, MAGA etc.

Trebuie să vedem care sunt urmările acestui discurs al lui Marco Rubio și cât din el va fi dus la îndeplinire, deoarece, fundamental, administrația este cea care hotărăște, prin președintele Donald Trump“, a conchis Bogdan Chirieac.