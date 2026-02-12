€ 5.0934
Canabis de 4,5 kilograme, adus din Spania prin curier la Galați. Un tânăr a fost prins în flagrant
Data actualizării: 17:13 12 Feb 2026 | Data publicării: 17:13 12 Feb 2026

Canabis de 4,5 kilograme, adus din Spania prin curier la Galați. Un tânăr a fost prins în flagrant
Autor: Alexandra Curtache

un-barbat-care-a-abandonat-o-geanta-cu-explozibili-intr-o-gara-din-berlin--cautat-de-politia-germana_73104300 Foto cu rol ilustrativ: Freepik

Un tânăr de 22 de ani a fost reținut la Galați, fiind suspectat că a introdus în țară, prin curier, 4,5 kilograme de canabis.

Un tânăr în vârstă de 22 de ani a fost reţinut, fiind cercetat pentru introducere în ţară, fără drept, de droguri de risc şi trafic de droguri de risc, după ce ar fi adus în România 4,5 kilograme de canabis prin intermediul unei firme de curierat, informează joi Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Galaţi.

Colet cu droguri, interceptat la Galați

Potrivit sursei citate, activitatea infracţională a persoanei în cauză a fost documentată de poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Galaţi, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Galaţi.

„Din materialul probator administrat în cauză a rezultat că, pe parcursul lunii februarie 2026, aceasta ar fi introdus în ţară, fără drept, prin intermediul unei firme de curierat, un colet expediat din Spania, conţinând aproximativ 4,5 kilograme de canabis”, a transmsi IPJ Galaţi.

Prins în flagrant după ridicarea pachetului

„La data de 11 februarie 2026, persoana cercetată a fost prinsă în flagrant delict, în municipiul Galaţi, imediat după ce ar fi preluat pachetul conţinând substanţa interzisă, destinată comercializării", a mai transmsi IPJ Galaţi.

Propunere de arestare preventivă

Miercuri, procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Galaţi au dispus reţinerea pentru 24 de ore a tânărului respectiv, iar Joi a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Galaţi cu propunere de arestare preventivă a acestuia pentru 30 de zile.

