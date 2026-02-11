Marcel Ciolacu: Ajungem la anticipate dacă vom continua cu această mutare

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Buzău, Marcel Ciolacu, a fost prezent în studioul România TV unde a vorbit despre riscurile politice ale actualei guvernări, despre nemulțumirile sociale și despre posibilitatea organizării unor alegeri anticipate. Potrivit acestuia, oamenii vor echitate socială pentru că nivelul de trai a scăzut și măsurile au fost aplicate greșit.

„Dacă continuăm așa, cu „ba p-a mă-tii”, și nu facem un T0 și în coaliție și nu venim cu niște programe coerente și nu ascultăm pe toată lumea și credem că numai noi avem dreptate și numai așa trebuie făcut, părerea mea e că nu e vorba ca PSD-ul să guverneze cu AUR, fiindcă e exclus acest lucru, ne întoarcem din nou la popor și avem anticipate. Le facem într-o perioadă scurtă și riscăm. Trebuie să ne gândim ce riscăm continuând în acest fel de guvernare”, a spus Marcel Ciolacu.

„Să-i creșteți pe ăia de la AUR să facă guvern singuri sau cu fracțiuni din partidul dumneavoastră sau al liberalilor”, a spus jurnalistul Victor Ciutacu.

„Este posibil și așa ceva dacă nu ne trezim. Dacă vom continua cu această mutare, cu „ba p-a mă-tii”, aici se va ajunge, la anticipate.

Omul vrea o echitate socială. El a sărăcit, i-a scăzut nivelul de trai, i-a scăzut puterea de cumpărare, iar vecinului nu, pentru că măsurile i-au afectat la fel, au fost făcute la fel... O greșeală fundamentală de abordare”, a spus Marcel Ciolacu la România TV.