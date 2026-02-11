€ 5.0914
|
$ 4.2701
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0914
|
$ 4.2701
 
DCNews Stiri Marcel Ciolacu: Ajungem la anticipate dacă vom continua cu această mutare
Data publicării: 22:18 11 Feb 2026

Marcel Ciolacu: Ajungem la anticipate dacă vom continua cu această mutare
Autor: Elena Aurel

marcel ciolacu Foto: Agerpres

Marcel Ciolacu a spus ce se va întâmpla dacă cei din coaliție vor continua cu mutarea „ba p-a mă-tii”.

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Buzău, Marcel Ciolacu, a fost prezent în studioul România TV unde a vorbit despre riscurile politice ale actualei guvernări, despre nemulțumirile sociale și despre posibilitatea organizării unor alegeri anticipate. Potrivit acestuia, oamenii vor echitate socială pentru că nivelul de trai a scăzut și măsurile au fost aplicate greșit. 

„Dacă continuăm așa, cu „ba p-a mă-tii”,  și nu facem un T0 și în coaliție și nu venim cu niște programe coerente și nu ascultăm pe toată lumea și credem că numai noi avem dreptate și numai așa trebuie făcut, părerea mea e că nu e vorba ca PSD-ul să guverneze cu AUR, fiindcă e exclus acest lucru, ne întoarcem din nou la popor și avem anticipate. Le facem într-o perioadă scurtă și riscăm. Trebuie să ne gândim ce riscăm continuând în acest fel de guvernare”, a spus Marcel Ciolacu.

„Să-i creșteți pe ăia de la AUR să facă guvern singuri sau cu fracțiuni din partidul dumneavoastră sau al liberalilor”, a spus jurnalistul Victor Ciutacu. 

„Este posibil și așa ceva dacă nu ne trezim. Dacă vom continua cu această mutare, cu „ba p-a mă-tii”, aici se va ajunge, la anticipate.

Omul vrea o echitate socială. El a sărăcit, i-a scăzut nivelul de trai, i-a scăzut puterea de cumpărare, iar vecinului nu, pentru că măsurile i-au afectat la fel, au fost făcute la fel... O greșeală fundamentală de abordare”, a spus Marcel Ciolacu la România TV.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

marcel ciolacu
victor ciutacu
coalitia de guvernare
partidul social democrat
partidul aur
alegeri anticipate
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 ore si 0 minute
Un candidat la alegerile prezidențiale din Columbia anunță un „plan șoc”. Ce a promis că va face
Publicat acum 7 ore si 5 minute
Examen european pentru radiologi, aprobat în România prin ordin de ministru
Publicat acum 7 ore si 5 minute
Jumătate de milion de copii aflați pe lista de așteptare pentru servicii de sănătate mintală
Publicat acum 7 ore si 16 minute
Cuplul anxios-evitant. Interacțiunea care epuizează
Publicat acum 7 ore si 17 minute
Italia vrea să înăsprească regulile privind migraţia
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 21 ore si 54 minute
Accident tragic la Ciortești: Cine e afaceristul ieșean care ar fi făcut infarct la volan. Soția sa, însărcinată în 8 luni, a murit la spital
Publicat acum 16 ore si 0 minute
Realitatea Plus va avea emisia suspendată timp de 3 ore
Publicat acum 15 ore si 44 minute
Decizia Poloniei privind aderarea la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump
Publicat acum 22 ore si 34 minute
Horoscop 11 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 22 ore si 43 minute
Modelul popular în spitalele din Franța, pe care Alexandru Rafila îl promovează în România. Este o variantă câștigătoare pentru toți: pacienți, medici și spital
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close