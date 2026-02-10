€ 5.0910
Stiri

Anchetă de amploare în Norvegia după dezvăluirile din dosarul Epstein
Data actualizării: 21:03 10 Feb 2026 | Data publicării: 20:47 10 Feb 2026

Anchetă de amploare în Norvegia după dezvăluirile din dosarul Epstein
Autor: Elena Aurel

steag norvegia Sursa foto: Freepik, @Andrei Armiagov

Parlamentul Norvegiei va înființa o comisie independentă pentru a investiga legăturile lui Jeffrey Epstein cu personalități din țară.

Parlamentul norvegian a convenit marţi să creeze o comisie de anchetă independentă pentru a investiga presupusele legături dintre infractorul sexual american condamnat Jeffrey Epstein şi mai multe personalităţi din ţară, relatează presa norvegiană, informează AFP, citată de Agerpres.

De la prinţesa Mette-Marit până la un fost prim-ministru care a devenit preşedinte al Comitetului Nobel, publicarea recentă în Statele Unite a documentelor din dosarul Epstein a dezvăluit legături mult mai strânse decât se bănuia anterior între finanţator şi personalităţi norvegiene.

"Este absolut crucial să se păstreze încrederea în diplomaţia norvegiană, în mediul politic şi în democraţia norvegiană", a declarat Per-Willy Amundsen, şeful unei comisii parlamentare însărcinate cu asigurarea respectării Constituţiei.

"Gradul de gravitate al faptelor dezvăluite în ultimele săptămâni este foarte ridicat şi aruncă o nouă lumină asupra unui număr de evenimente din trecut", a adăugat el, citat de postul public de radio NRK.

VEZI ȘI: Prințesa Sofia a Suediei rupe tăcerea cu privire la legăturile cu Jeffrey Epstein

Legături surprinzătoare ale prințesei Mette-Marit 

Deşi principiul unei comisii de anchetă independente a fost adoptat, mandatul, componenţa şi calendarul acesteia urmează să fie stabilite.

Partidul Verzilor (MDG), un susţinător parlamentar al guvernului laburist, pledează pentru ca această comisie să fie prezidată de fosta judecătoare de instrucţie franco-norvegiană Eva Joly.

Conform documentelor recent publicate de Departamentul de Justiţie al SUA şi analizate de presa norvegiană, prinţesa moştenitoare Mette-Marit a schimbat sute de e-mailuri, adesea cu un ton surprinzător de intim, cu Jeffrey Epstein între 2011 şi 2014.

Poliţia norvegiană a deschis, de asemenea, anchete pentru "corupţie agravată" împotriva fostului premier Thorbjorn Jagland şi a unei celebre diplomate, Mona Juul, precum şi împotriva soţului acesteia, Terje Roed-Larsen, pentru complicitate.

Anchetele se concentrează pe legăturile acestora cu Epstein într-o perioada în care Jagland era preşedinte al Comitetului Nobel - care acordă prestigiosul premiu Nobel pentru Pace - şi secretar general al Consiliului Europei, şi în care Juul lucra la Ministerul Afacerilor Externe, înainte de a deveni ambasadoare în Regatul Unit.

În Elveţia, organizatorii Forumului Economic Mondial au lansat o anchetă internă asupra şefului lor, norvegianul Borge Brende, care s-a întâlnit cu Epstein de mai multe ori în 2018 şi 2019.

VEZI ȘI: Dosarele Epstein îl pun într-o poziție dificilă pe un ministru din SUA

VEZI ȘI: Dosarele Epstein îl pun într-o poziție dificilă pe un ministru din SUA

dosarul epstein
norvegia
ancheta
x close