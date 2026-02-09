€ 5.0934
Ce a făcut Cătălin Măruță în prima zi fără emisiune
Data actualizării: 22:02 09 Feb 2026 | Data publicării: 22:02 09 Feb 2026

Ce a făcut Cătălin Măruță în prima zi fără emisiune
Autor: Alexandra Curtache

andra-maruta-catalin-amruta_54888500 Foto: Facebook Cătălin Măruță

În prima zi fără emisiune, Cătălin Măruță și-a respectat promisiunea făcută copiilor săi și a mers personal să îi ia de la școală, moment care a emoționat comunitatea online.

În prima zi în care nu a mai apărut pe micul ecran, prezentatorul TV a ales să își onoreze o promisiune personală, făcută nu doar fanilor, ci mai ales copiilor săi. Decizia sa a stârnit un val de reacții pozitive în mediul online.

O alegere simplă, cu impact emoțional puternic

Profitând de pauza din televiziune, Cătălin Măruță și-a reorganizat programul astfel încât să fie prezent acolo unde conta cel mai mult: la finalul orelor de curs ale copiilor săi. Prezentatorul a mers personal să îi ia de la școală pe Eva și David, surprinzând un moment de familie autentic și plin de emoție.

Imaginile publicate pe Instagram arată bucuria sinceră a copiilor. Eva, vizibil entuziasmată, i-a sărit în brațe tatălui ei imediat ce l-a zărit, iar David a reacționat la fel de fericit, surprins și încântat de prezența părintelui său.

Mesajul care a atins inimile fanilor

Alături de videoclipul distribuit pe rețelele de socializare, prezentatorul TV a transmis un mesaj care a rezonat puternic cu comunitatea sa:

„Azi, la ora 15:00, am fost la școală să-mi iau copiii. Așa cum le-am promis. Sunt promisiuni mici care schimbă tot. Și sunt clipe care îți aduc aminte cine ești, cu adevărat”.

Val de aprecieri în mediul online

Internauții au reacționat imediat, apreciind gestul lui Cătălin Măruță și modul în care acesta reușește să își prioritizeze familia, chiar și după ani de carieră intensă.

Mulți l-au felicitat pentru implicarea sa ca tată și pentru mesajul transmis: succesul profesional nu trebuie să excludă prezența în viața de zi cu zi a copiilor.

catalin maruta
