Probleme cu două avioane. Incidente la Aeroportul Henri Coandă.

Update: Potrivit ultimelor informații, ambele aeronave au fost reparate, iar zborurile au fost reluate. Avioanele au decolat ulterior spre Iași și Cluj, fără alte incidente.



Autoritățile aeroportuare și compania aeriană analizează circumstanțele producerii incidentelor.

Update: Un incident a avut loc luni seară, în jurul orei 18:00, pe Aeroportul Henri Coandă, în timpul operațiunilor desfășurate la sol.



În cursul manevrelor efectuate după preluarea unui pacient dintr-un avion ATR 72-600 aparținând TAROM, o ambulanță specializată a lovit ușa de acces a aeronavei. În urma impactului, avionul a suferit o avarie care a impus oprirea temporară de la zbor, pentru verificări și reparații.



Tot în această seară, un al doilea avion TAROM, un Boeing 737-700, a fost oprit la sol pentru investigații suplimentare, după ce piloții au constatat apariția unui defect în timpul procedurilor de preluare a aeronavei.

Din cauza acestor situații, curse către Iași și Timișoara au înregistrat întârzieri.

