Stiri

Rusia, atac devastator cu zeci de drone în Odesa: Un mort şi doi răniţi lângă granița cu România
Data publicării: 11:32 09 Feb 2026

Rusia, atac devastator cu zeci de drone în Odesa: Un mort şi doi răniţi lângă granița cu România
Autor: Tiberiu Vasile

Rusia, atac devastator cu zeci de drone în Odesa: Un mort şi doi răniţi lângă granița cu România Foto cu rol ilustrativ: Agerpres

Zeci de drone rusești au lovit Odesa.

Zeci de drone rusești au atacat Odesa în noaptea de duminică spre luni. Atacul a provocat panică printre locuitori. 

Autoritățile ucrainene au anunțat că un bărbat de 35 de ani a murit, iar două persoane, printre care o tânără de 19 ani, au fost rănite. Un incendiu a izbucnit într-un bloc cu mai multe etaje și a fost avariată o conductă de gaz. Mai exact, 21 de apartamente din clădire, din cartierul Prymorski, au fost afectate

O noapte de teroare în Odesa

Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei a confirmat că atacul cu drone rusești a fost devastator și că măsurile de salvare au intervenit imediat, însă victimele nu au putut fi evitate. Oficialii subliniază că cel puțin o persoană a murit în această operațiune aeriană rusească.

Înainte de acest atac asupra Odesei, forțele rusești au lansat rachete balistice asupra Kievului, potrivit Kiev Independent, intensificând astfel presiunea asupra Ucrainei.

Impactul asupra infrastructurii

Pe lângă victimele umane, atacul a provocat pagube semnificative. Pe lângă blocul avariat, o altă conductă de gaz a fost deteriorată, crescând riscul unui incident suplimentar. Autoritățile locale monitorizează situația și avertizează populația să evite zonele afectate.

Negocieri și condiții pentru pace

Între timp, negocierile pentru încheierea războiului continuă să fie tensionate. Moscova a pus ca una dintre condiții recunoașterea internațională a Donbasului drept teritoriu rusesc, conform unei surse apropiate discuțiilor de la Abu Dhabi, citate de The Moscow Times.

„Pentru partea rusă, acest aspect al recunoașterii Donbasului de către toate țările este considerat foarte important”, a declarat sursa.

Kremlinul solicită, de asemenea, retragerea completă a Forțelor Armate Ucrainene din teritoriile din Donbas care nu sunt controlate de Moscova. În replică, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat că Ucraina nu va ceda aceste teritorii „sub nicio formă”, conform The Kyiv Independent.

