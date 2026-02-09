€ 5.0934
DCNews Stiri Serghei Lavrov: "NATO, UE și OSCE devin demodate". Ce spune despre posibilitatea ca Rusia să atace Europa
Data publicării: 10:27 09 Feb 2026

Serghei Lavrov: "NATO, UE și OSCE devin demodate". Ce spune despre posibilitatea ca Rusia să atace Europa
Autor: Doinița Manic

serghei lavrov, ministrul afacerilor externe din rusia Serghei Lavrov, ministrul de Externe rus. Foto: Agerpres

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a făcut noi declarații controversate despre NATO și UE.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a susținut că Alianța Nord-Atlantică (NATO), Uniunea Europeană (UE) și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) devin demodate. 

„Toate aceste organizații: NATO, cu promisiunile sale neîndeplinite de a nu se extinde spre est și Uniunea Europeană, care a distrus întreaga infrastructură bogată de cooperare cu țara noastră... Și în special OSCE, care s-a supus complet acțiunilor unilaterale ale Occidentului și a uitat principiul fundamental al consensului, consimțământul tuturor participanților săi – acestea devin demodate”, a spus Lavrov într-un interviu acordat rețelei internaționale BRICS TV, potrivit Tass.

Serghei Lavrov acuză Occidentul că ar fi declanșat un război global împotriva Rusiei

Totodată, Lavrov a susținut că Occidentul a declanșat un război global împotriva Rusiei. Se referea la faptul că numeroase țări au încetat comerțul cu Rusia, dar a evitat să spună că motivul real care a dus la apariția acestor restricții este conflicul din Ucraina, provocat de Kremlin.

„Este clar că, în contextul războiului global declanșat împotriva noastră, încercările febrile ale Occidentului de a pedepsi toți partenerii noștri, cerându-le să înceteze comerțul cu noi și cooperarea în domeniul militar-tehnic, este mult mai dificil să ne facem treaba și să asigurăm cele mai favorabile condiții pentru dezvoltarea internă a țării decât era, să zicem, acum 10-15 ani”, a mai declarat Lavrov.

Lavrov dă asigurări că Rusia nu va ataca „nicio parte a Europei”

Lavrov a mai declarat, într-un alt interviu, că Rusia nu are intenţia de a ataca Europa, o nouă declarație tipică propagandei Kremlinului deoarece în nenumărate rânduri, atât el cât și Vladimir Putin, au lansat amenințări la adresa țărilor europene, în diferite contexte.

„Nu vom ataca nicio parte a Europei. Nu avem absolut niciun motiv să facem acest lucru. Şi dacă Europa decide să-şi pună în aplicare ameninţările de a se pregăti pentru un război împotriva noastră şi începe să atace Rusia, preşedintele a declarat că nu va fi o operaţiune militară specială din partea noastră, ci o reacţie militară pe scară largă, cu toate mijloacele militare disponibile, în conformitate cu documentele doctrinare în această privinţă”, a declarat Lavrov într-un alt interviu, scrie Komersant.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

serghei lavrov
osce
nato
ue
atac Rusia
Comentarii

