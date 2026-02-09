€ 5.0934
Data publicării: 09:26 09 Feb 2026

Scandal politic în Irlanda de Nord: Parlamentarii britanici cer dezvăluirea agentului infiltrat în IRA
Autor: Tiberiu Vasile

Scandal politic în Irlanda de Nord: Parlamentarii britanici cer dezvăluirea agentului infiltrat în IRA Foto cu caracter ilustrativ: Freepik

O comisie parlamentară britanică cere guvernului să dezvăluie identitatea unui agent al armatei infiltrat în IRA, acuzat de crime și torturi comise în timpul conflictului din Irlanda de Nord.

O comisie parlamentară a cerut luni guvernului să dezvăluie identitatea unui agent al armatei britanice care a comis crime şi torturi în timp ce era infiltrat în IRA în timpul conflictului din Irlanda de Nord, relatează AFP.

Acest agent, cunoscut sub numele de cod "Stakeknife", a fost în anii 1970 în fruntea celebrei "nutting squad" (echipa morţii) a Armatei Republicane Irlandeze (IRA). El era responsabil de interogarea şi eliminarea trădătorilor şi informatorilor, în timp ce el însuşi era agent sub acoperire.

În decembrie 2025, raportul final al unei anchete deschise în 2016 de poliţia britanică, numită "Operaţiunea Kenova", a concluzionat că acest agent a comis "cele mai grave crime imaginabile" şi a acuzat autorităţile britanice, subliniind că "nici armata, nici MI5 nu au părut capabile să îl controleze eficient pe Stakeknife".

Dezvăluirea identităţii sale ar fi "în interes public"

Luni, comisia parlamentară responsabilă pentru Irlanda de Nord a concluzionat că dezvăluirea identităţii sale ar fi "în interes public" şi ar contribui la "întărirea încrederii în instituţiile statului" în rândul diferitelor comunităţi din Irlanda de Nord.

În plus, preşedinta comisiei, Tonia Antoniazzi, a afirmat că "guvernul va transmite un semnal puternic că agenţii care depăşesc limita nu vor rămâne în anonimat".

Un bărbat suspectat că este "Stakeknife", Freddie Scappaticci, a murit în 2023, la vârsta de 77 de ani. El a recunoscut că a fost membru al IRA până în 1990, dar a negat că ar fi lucrat pentru serviciile secrete britanice.

Cele trei decenii de conflict din jurul prezenţei britanice în Irlanda de Nord au făcut 3.500 de morţi până la semnarea acordului de pace din 1998.

Guvernele britanice succesive au refuzat întotdeauna să dezvăluie identitatea lui "Stakeknife".

Raportul "Operaţiunii Kenova" solicitase guvernului să facă publică identitatea acestui agent protejat de statutul său. Luni, autorii săi au salutat cererea formulată de parlamentarii britanici, conform Agerpres.

irlanda de nord
parlamentari
