Teatru, actorie, public-speaking-cursuri pentru copii și adolescenți la Academia Da Vinci

Admiterea va avea loc la finalul lunii februarie, înscrierile se pot face online, click aici.

La Academia Da Vinci, copiii fac, nu memorează. Ei urcă pe scenă și fac teatru și actorie pentru încredere și curaj, lucrează cu camera de filmat și învață film și storytelling, exersează public speaking și dezbatere pentru a-și construi o voce clară, își dezvoltă leadershipul și gândirea critică, lucrează în echipă și construiesc proiecte reale. În paralel, descoperă inteligența artificială și noile tehnologii, învățând cum să le folosească creativ și responsabil.

Academia Da Vinci nu formează elevi „cuminți”, ci tineri capabili să gândească liber, să se exprime și să se adapteze oricărei schimbări.

„Educația nu mai înseamnă să știi răspunsurile corecte, ci să știi să pui întrebările potrivite. Asta facem la Academia Da Vinci”, a declarat Bogdan Ionescu, directorul educațional al proiectului.

Academia se desfășoară în parteneriat cu Universitatea Ecologică din București, Biblioteca Națională a României, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Inspectoratul Școlar Județean Ilfov și Phoenicia Hotels & Resorts.