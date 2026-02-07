€ 5.0923
Stiri

DCNews Stiri Donald Trump, ultimatum pentru Putin şi Zelenski. Pace până în iunie
Data publicării: 14:24 07 Feb 2026

Donald Trump, ultimatum pentru Putin şi Zelenski. Pace până în iunie
Autor: Florin Răvdan

Zelenski anunță negocieri directe Ucraina-Rusia, propuse de SUA De la stânga la dreapta: Președintele SUA, Donald Trump; Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski; Președintele Rusiei, Vladimir Putin. Colaj DCNews/Iulia Horovei. Sursa foto: Agerpres/Freepik

Donald Trump le-a dat un ultimatul preşedintelui Federaţiei Ruse, Vladimir Putin, şi preşedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Conform liderului de la Kiev, Donald Trump vrea ca Rusia şi Ucraina să semneze acordul de pace până la începutul verii. Informaţia vine la scurt timp după anunţul că Rusia a atacat infrastructura energetică a Ucrainei, forţând mai multe centrale nucleare să întrerupă alimentarea cu energie. 

Dacă termenul nu este respectat, este de aşteptat ca administraţia Trump să pună presiuni pe ambele părţi, transmite Zelenski. 

"Americanii au propus ambelor părţi să încheie războiul cel mai târziu la începutul verii şi vor pune, probabil, presiune pe ambele părţi pentru asta. Vor ca totul să se întâmple până în iunie. Şi vor face totul pentru a încheia acest război. Vor un calendar clar al acţiunilor", a declarat Volodimir Zelenski, citat de AP

În ceea ce priveşte următoarea rundă de discuţii trilaterale, care va avea loc în Miami săptămâna viitoare, Zelenski a spus că "am confirmat deja participarea". 

Rusia a lansat un atac masiv asupra sistemului energetic al Ucrainei

Rusia a lansat vineri noaptea un atac aerian masiv asupra sistemului energetic al Ucrainei, lovind sistemele de producere şi distribuţie a curentului electric, a anunţat sâmbătă ministrul ucrainean al energiei, Denis Şmihal, citat de Reuters, potrivit Agerpres.

"Criminalii ruşi au efectuat încă un atac masiv asupra instalaţiilor energetice ale Ucrainei. Atacul continuă. Energeticienii sunt gata să înceapă reparaţiile imediat ce va permite situaţia de securitate", a informat oficialul în aplicaţia Telegram, adăugând că au fost operate întreruperi de urgenţă ale curentului în întreaga ţară.

Şmihal a confirmat astfel informaţii deja difuzate de compania naţională de resort, Ukrenergo, de asemenea pe Telegram,

Atacurile ruseşti din vestul Ucrainei au determinat şi desfăşurarea aviaţiei militare poloneze pentru protecţia spaţiului aerian al Poloniei, care nu a fost însă încălcat.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

trump
zelenski
putin
pace ucraina
