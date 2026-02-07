Donald Trump, ultimatum pentru Putin şi Zelenski. Pace până în iunie

Conform liderului de la Kiev, Donald Trump vrea ca Rusia şi Ucraina să semneze acordul de pace până la începutul verii. Informaţia vine la scurt timp după anunţul că Rusia a atacat infrastructura energetică a Ucrainei, forţând mai multe centrale nucleare să întrerupă alimentarea cu energie.

Dacă termenul nu este respectat, este de aşteptat ca administraţia Trump să pună presiuni pe ambele părţi, transmite Zelenski.

"Americanii au propus ambelor părţi să încheie războiul cel mai târziu la începutul verii şi vor pune, probabil, presiune pe ambele părţi pentru asta. Vor ca totul să se întâmple până în iunie. Şi vor face totul pentru a încheia acest război. Vor un calendar clar al acţiunilor", a declarat Volodimir Zelenski, citat de AP.

În ceea ce priveşte următoarea rundă de discuţii trilaterale, care va avea loc în Miami săptămâna viitoare, Zelenski a spus că "am confirmat deja participarea".

Rusia a lansat un atac masiv asupra sistemului energetic al Ucrainei

Rusia a lansat vineri noaptea un atac aerian masiv asupra sistemului energetic al Ucrainei, lovind sistemele de producere şi distribuţie a curentului electric, a anunţat sâmbătă ministrul ucrainean al energiei, Denis Şmihal, citat de Reuters, potrivit Agerpres.

"Criminalii ruşi au efectuat încă un atac masiv asupra instalaţiilor energetice ale Ucrainei. Atacul continuă. Energeticienii sunt gata să înceapă reparaţiile imediat ce va permite situaţia de securitate", a informat oficialul în aplicaţia Telegram, adăugând că au fost operate întreruperi de urgenţă ale curentului în întreaga ţară.

Şmihal a confirmat astfel informaţii deja difuzate de compania naţională de resort, Ukrenergo, de asemenea pe Telegram,

Atacurile ruseşti din vestul Ucrainei au determinat şi desfăşurarea aviaţiei militare poloneze pentru protecţia spaţiului aerian al Poloniei, care nu a fost însă încălcat.