€ 5.0945
|
$ 4.3209
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0945
|
$ 4.3209
 
DCNews Stiri Tânăr de 22 de ani, decedat pe loc într-un accident rutier. Șoferul, beat şi fără permis, a ajuns la spital
Data publicării: 23:53 05 Feb 2026

Tânăr de 22 de ani, decedat pe loc într-un accident rutier. Șoferul, beat şi fără permis, a ajuns la spital
Autor: Tiberiu Vasile

Tânăr de 22 de ani, decedat pe loc într-un accident rutier. Șoferul, beat şi fără permis, a ajuns la spital Foto cu rol ilustrativ: Freepik / Poliția

Un tânăr de 22 de ani a murit pe DN 59A, după ce mopedul pe care se afla, condus de un bărbat beat și fără permis, s-a ciocnit cu un autoturism.

Un tânăr de 22 de ani, pasager pe un moped, a decedat în urma unui accident rutier care a avut loc joi seara, pe DN 59A, pe sensul dinspre Jimbolia spre localitatea Cărpiniş, iar conducătorul, care nu avea permis şi era beat, a ajuns la spital.

"O femeie de 38 de ani a condus un autoturism pe DN 59A dinspre localitatea Jimbolia spre localitatea Cărpiniş, iar la un moment dat a intrat în coliziune cu un moped pe care se aflau două persoane, respectiv un tânăr de 22 de ani şi un bărbat de 46 de ani. În urma impactului, a rezultat decesul tânărului de 22 de ani, iar bărbatul de 46 de ani a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate", arată o informare de presă a Poliţiei Timiş.

Mopedul era condus de bărbatul beat care nu avea permis 

Surse judiciare au declarat că mopedul era condus de bărbatul de 46 de ani, care nu avea permis şi consumase alcool.

Atât femeia cât şi bărbatul au fost testaţi cu aparatul etilotest, în cazul bărbatului aparatul indicând o valoare de 0,95 mg/l alcool pur în aer expirat.

Poliţiştii au întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducere fără permis şi refuz de la prelevarea de mostre biologice, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Accident frontal în județul Galați, pe DN 26: Cinci răniți, inclusiv un minor, după o manevră pe contrasens
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

timis
accident
accident mortal
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 15 minute
Kate Middleton, „mesaj ascuns” în timpul întâlnirii cu prima femeie care conduce Biserica Anglicană
Publicat acum 1 ora si 21 minute
Tânăr de 22 de ani, decedat pe loc într-un accident rutier. Șoferul, beat şi fără permis, a ajuns la spital
Publicat acum 1 ora si 24 minute
Trump îl susține pe Viktor Orban, înaintea alegerilor parlamentare din Ungaria: „Un adevărat prieten, luptător și câștigător”
Publicat acum 1 ora si 38 minute
Legăturile lui Jeffrey Epstein cu Bruxelles-ul
Publicat acum 1 ora si 56 minute
Academicianul Leon Dănăilă a fost decorat pentru întreaga carieră: Medicina nu este o meserie, ci o misiune
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 15 ore si 17 minute
Produs de la Kaufland, retras de pe rafturi. ANSVSA: Dacă ați cumpărat, nu consumați
Publicat acum 13 ore si 53 minute
Donald Trump întinde o mână României. Mesajul Ambasadei SUA la București
Publicat acum 15 ore si 14 minute
Apa curgea, gazele veneau, dar... nu s-a gândit că ar trebui să plătească. Ciudatul caz al unui manager de presă: Laura Sgaverdea
Publicat acum 12 ore si 31 minute
Minge la fileu pentru Nicușor Dan, după mesajul venit din SUA. Chirieac: În sfârșit am atras atenția administrației Trump
Publicat acum 15 ore si 6 minute
Bolojan, influențat sau rău intenționat? Năsui (USR) spune cine sunt consilierii premierului: Asta e tragedia!
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close