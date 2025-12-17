Un incident petrecut în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei, pe străzile aglomerate ale Bucureștiului, readuce în prim-plan o problemă ignorată prea des în traficul urban: vizibilitatea și educația rutieră.

Jurnalistul Florin Răvdan a povestit în cadrul emisiunii DC Conducem, cum, pe ploaie, în zona Arcului de Triumf – Casa Presei, a fost la un pas de un accident din cauza unei mașini care circula fără faruri aprinse. Discuția cu Titi Aur scoate la iveală o realitate cunoscută de instructorii auto: într-un oraș sufocat de trafic, conducerea defensivă și gesturile simple, precum folosirea farurilor, pot face diferența dintre un drum banal și un incident periculos.

"Duminică pe 7 Decembrie, în ziua votului, veneam spre Casa Presei..."

Florin Răvdan: "Duminică, pe 7 Decembrie, în ziua votului, veneam spre Casa Presei. De la Arcul de Triumf spre Casa Presei, în spatele meu era o mașină neagră. Eu eram pe banda 2, el pe banda 3. Am vrut să trec pe banda 3. M-am uitat inițial în oglindă nu vedeam nimic. M-am uitat și a doua oară și atunci am văzut, pentru că și ploua, o mașină neagră fără faruri..."

Titi Aur: "Avea faruri, dar nu le avea aprinse".

Florin Răvdan: "Da. Practic, pe ploaie îl vezi atunci când e lângă tine".

Titi Aur: "Mai ales că, ne-am format acum într-un fel în care ne uităm după faruri, pentru că majoritatea le au aprinse. Ochiul șoferului se uită acum după faruri aprinse. Pe timpuri, când nu se aprindeau farurile, când nu erau obligatorii și oricum nu le aprindea nimeni, exista și acea discuție despre culoarea mașinii. 'Ce mașină îți iei? I-ați o mașină galbenă, i-ați o mașină roșie! Să nu fie una gri, una neagră, că nu se vede. Bine ar fi să o ai mai vizibilă'. Nimeni în perioada aia, și vorbesc de anii '80, nu se gândea să impună aprinderea farurilor.

Titi Aur: O mașină cu farurile aprinse se face vizibilă cu 3 secunde înaintea unei mașini cu faruri stinse

Nu își punea nimeni problema, deși o mașină cu farurile aprinse se face vizibilă cu 3 secunde înaintea unei mașini cu faruri stinse, în condiții de vizibilitate maximă, pe zi. Atunci când vorbim de condiții de vizibilitate mai redusă, că plouă, că e ceață, și majoritatea sunt cu farurile aprinse, atunci ochiul nostru, al șoferului, e obișnuit să perceapă farul aprins și mult mai târziu culoarea mașinii sau altceva care mișcă.

Deci, ați experimentat pe pielea dumneavoastră această povață, dacă pot să-i spun așa, din conducerea defensivă. Eu le spuneam asta dinainte să fie obligatorie aprinderea farurilor. Am un cumnat care nu vrea să se supună la nimic, care comentează și spune: 'da voi cu farurile aprinse'. Când a trecut în Ungaria prima dată și i-au dat amendă zicea: 'au ce am pățit'. Uite că acolo te și arde! La noi încă nu era obligatoriu. Farurile aprinse te fac mereu mai vizibil"!

"Nu există această educație"

Florin Răvdan: "Mai e o problemă. Mașinile de generație mai nouă, din ultimii 10 ani în coace, au faruri care se aprind automat. Asta nu părea o mașină foarte veche și cu toate astea avea farurile stinse. Practic, șoferul mașinii le-a stins".

Titi Aur: "Da, le-a stins intenționat, pentru că poți să le comanzi să nu se aprindă. Nu există această educație, această percepție a utilității de a te face vizibil. Deci, farurile la mașină nu sunt puse acolo doar ca să vezi drumul noaptea, ci și să te vadă alții, noaptea, ziua, pe ploaie, oricând să te faci vizibil, ca și lămpile din spate, stopurile. În trafic trebuie să ai tu vizibilitate bună, dar în același timp să te faci vizibil".

CITEȘTE ȘI: Titi Aur, şocat de o experienţă trăită pe drumul spre Capitală: E o nebunie. Haos pe trei benzi

VEZI TOATĂ EMISIUNEA AICI: