Titi Aur, instructor de conducere defensivă, spune că ar trebui implementat un sistem din aviație și în traficul rutier, în contextul în care accidentele din aviație sunt foarte rare.

Afirmațiile au fost făcute după ce zilele trecute a avut loc un nou accident mortal, din cauza unui șofer neatent, care a făcut o manevră de a intra pe contrasens în momentul în care mașina din fața lui frânase.

"De ce era neatent? Poate era obosit, poate se uita în telefon sau era, pur și simplu, absent, chiar dacă fizic era la volan. Poți să fii fizic la volan, nu ești băut sau drogat, dar pot fi alte motive care pot fi contracarate, anticipate, prevenite doar prin aceste metode de protecție a muncii, de cursuri, de tras de mână, atenționare: Vezi, șoferule, că ți se poate întâmpla! Șoferul profesionist cade cel mai ușor în păcat, deoarece crede că, având experiență, nu poate să i se întâmple ceva.

De ce în aviațe sunt atât de rare accidentele din cauza erorilor pilotului

Dacă facem analogia cu piloții de avion, când întrebi un pilot de linie de ce nu greșesc atât de grav, răspunsul va fi că ei sunt în permanență în tot felul de cursuri, de atestate și psihologice, de sănătate etc. Adică sunt ținuți în priză, în permanență.

Din acest motiv, în aviație nu avem accidente sau sunt foarte, foarte rare din cauza unei erori de pilotaj. Ar trebui să împrumutăm sistemul de la aviație, care este atent la tot. Acolo, când se întâmplă ceva, sistemul este așa: Dacă un pilot face vreodată o greșeală mică, banală, este obligat să o raporteze, chiar dacă nu s-a stricat, întâmplat nimic. Dar de ce este obligat să o raporteze? Pentru ca și alții să vadă greșeala și să nu se mai întâmple", a declarat Titi Aur.

Ce se întâmplă în cazul unui accident rutier

"Însă ce se petrece în traficul rutier? În cazul unui accident, nici măcar nu se face o anchetă amănunțită acolo de procurori și polițiști. Sunt cauze detaliate, respectiv că nu se verifică presiunea în anvelope, telefonul mobil, temperatura exterioară etc.

Cauza accidentului nici măcar nu poate fi scrisă detaliat. Au niște șabloane, precum a pierdut controlul volanului, nu a păstrat distanța sau că a făcut explozie la anvelopă, dar de ce a făcut explozie nu contează, din păcate.

Necontând aceste detalii la anchetă, nimeni nu știe exact de ce s-a întâmplat și nimeni nu va preveni acele cauze care au dus, la un moment dat, la un accident. De ce? Pentru că este privit acest lucru superficial", a mai spus Titi Aur, în cadrul emisiunii DC Conducem, de la DC News și DC News TV.

Vezi emisiunea aici: