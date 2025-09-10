Data publicării:

Un șofer a făcut atac de panică pe Transfăgărășan. Nu și-a mai simțit partea stângă a corpului

Autor: Tiberiu Vasile | Categorie: Stiri
foto arhivă
foto arhivă

Un șofer de 31 de ani a suferit marți un atac de panică în trafic pe Transfăgărășan.

Un incident medical apărut în trafic pe DN 7C Transfăgărășan a necesitat marți intervenția imediată a două echipaje de poliție. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, un bărbat de 31 de ani, aflat la volan într-o coloană de mașini, a suferit un atac de panică și a avut nevoie urgentă de ajutor.

Agenții Marian Coldea și Mircea Diaconu au reacționat prompt: l-au urcat pe șofer în autospeciala de poliție, au apelat serviciul de urgență 112 și l-au transportat până în localitatea Scoreiu. Acolo, un echipaj medical de pe ambulanță l-a preluat pentru îngrijiri suplimentare.

Acuza dureri puternice în zona pieptului, respiraţie greoaie şi nu îşi mai simțea partea stângă a corpului

Conform datelor transmise de IPJ Sibiu, bărbatul "acuza dureri puternice în zona pieptului, respiraţie greoaie şi cu greu a reuşit să le spună colegilor noştri că nu îşi mai simte partea stângă a corpului".

Ulterior, pacientul a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean din Sibiu, unde medicii i-au acordat tratament de specialitate. După stabilizare, acesta a fost externat și s-a întors acasă, conform Agerpres. 

CITEȘTE ȘI: ”Cea mai cosmopolită zonă a României”. Comoara ascunsă din țara noastră, ideală de vizitat toamna: Aici găsești multe crame și sate cu tradiții păstrate

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Tragedie în Galați: Un polițist de 20 de ani a lovit o căruță, o persoană a murit, iar trei sunt grav rănite
09 sep 2025, 11:00
Cum se construieşte în mod corect un sens giratoriu. Exemplu cu un accident evitat la Focşani
07 sep 2025, 18:52
DN2, o şosea "neclară". Motivul pentru care are cele mai multe accidente grave
06 sep 2025, 09:02
Noul impozit auto: Pentru o mașină nouă se plătesc taxe ca pentru una de 10 ani. Criticile experților
05 sep 2025, 18:29
Volkswagen lucrează la o "maşină a poporului". Când va fi lansat automobilul electric care va costa sub de 25.000 de euro
03 sep 2025, 17:04
Directiva venită de la Bruxelles pentru șoferii începători. Titi Aur: Modelul, preluat din Suedia. Și Elveția are același sistem
02 sep 2025, 19:34
ParintiSiPitici.ro
Un pediatru spune care este lucrul nr. 1 prin care părinții își ajută copiii să devină sănătoși și de succes: „Cel mai ușor moment pentru a pune bazele e în perioada de nou-născut”
10 sep 2025, 09:17
Lege mai dură la volan! Robert Cazanciuc: Șoferii care ucid și părăsesc victimele să nu mai scape cu suspendare
01 sep 2025, 18:10
Mircea Badea, concluzia zilei despre șoferii români
31 aug 2025, 20:29
Accident grav cu un autocar în Cluj. Update: Care a fost cauza
31 aug 2025, 18:03
Cum se pun șoferii români în pericol. Titi Aur explică ce a văzut pe drumurile patriei / video
30 aug 2025, 14:50
De ce nu se consideră Titi Aur un șofer de nota 10 / video
30 aug 2025, 08:05
Înmatriculările auto din România au explodat în iulie, peste media UE
28 aug 2025, 10:56
Încă un accident mortal în această dimineață. Un tânăr de 26 de ani și-a pierdut viața
27 aug 2025, 10:21
Accident cu șapte victime în Vâlcea, un copil de trei ani e în stare foarte gravă
27 aug 2025, 08:57
Boala secolului la volan: Titi Aur: Sistemul e viciat și se vede asta în trafic și în statistici / video
05 sep 2025, 09:53
Concluzia lui Titi Aur după ce a testat șoferii din alte țări europene comparativ cu România / video
26 aug 2025, 18:33
Pompierii ISU Constanța, alertați prin sistemul eCall. Accident cu 5 mașini pe autostrada A2, spre București
25 aug 2025, 12:07
De ce e România codaşă la siguranța rutieră: Lecția Elveţiei privind obţinerea permisului de conducere
24 aug 2025, 13:32
Viteza la care nu mai ai nicio şansă să scapi cu viaţă în cazul unui impact în punct fix. Titi Aur explică
23 aug 2025, 09:19
Când ar urma să se dea în circulație lotul 2 al autostrăzii Ploiești - Buzău (A7). Scrioșteanu: Facem tot posibilul ...
21 aug 2025, 11:04
Iranienii reîncep producția primului model Dacia Logan. Cum va arăta Pars Nova
17 aug 2025, 19:04
Dacia Bigster a fost testată la viteză maximă pe Autobahn: Care a fost consumul / video
11 aug 2025, 20:40
Reacția UNSAR la "dezinformările" apărute privind scumpirea mai mare a polițelor RCA în România
05 aug 2025, 16:22
O copilă de 10 ani, rănită într-un accident produs de o minoră aflată la volan
04 aug 2025, 19:59
Trafic blocat pe Autostrada Soarelui. Șoferii nu pot înainta din cauza fumului gros / foto în articol
01 aug 2025, 16:50
Tragedii în lanț în Neamț: Două accidente mortale în doar zece minute
01 aug 2025, 11:14
Se circulă pe drum de mare viteză din inima Olteniei până la Constanța. Drumul expres Craiova - Pitești a fost finalizat și dat în trafic / video
31 iul 2025, 16:48
Legea Anastasia a salvat peste 100 de vieţi de la promulgare. Modificarea Codului Penal care îi sperie pe şoferi mai mult decât închisoarea
27 iul 2025, 15:38
Cele mai grave accidente rutiere nu au loc pe autostradă sau drumuri naţionale. Surpriza avută de senatorul Robert Cazanciuc
27 iul 2025, 08:05
Escrocherie în parcările din București: Hoții pun coduri QR false pentru a fura bani de pe carduri
25 iul 2025, 23:06
Probleme la podul Giurgiu - Ruse. Anunțul zilei pentru șoferii care vor să meargă în Bulgaria
25 iul 2025, 10:23
Dispare clasica ”rovinietă”, apare TollRo. Va lua în calcul, în tarif, și clasa de emisii: poluatorul plătește. Informații complete pentru șoferi
24 iul 2025, 18:44
Când va fi gata autostrada Ploiești - Buzău (A7). Ionel Scrioșteanu (MTI), detalii despre problemele de la lotul 2
28 iul 2025, 16:06
Autostrada București - Pitești se modernizează la 3 benzi pe sens. Scrioșteanu (MTI) spune când ar putea fi gata lucrările
25 iul 2025, 07:56
Ionel Scrioșteanu (MTI), reacție după nemulțumirile românilor legate de nodul rutier dintre A0 și A1. Anunț important pentru șoferi
24 iul 2025, 15:20
Mașinile chinezești invadează Europa: Creștere de 91% la înmatriculări și o cotă de piață record
23 iul 2025, 21:44
Circulație restricționată pe A1. Informația zilei pentru șoferi
23 iul 2025, 08:21
Conduci în papuci, sandale sau pantofi cu toc? Titi Aur explică la ce riscuri de expui / video
20 iul 2025, 08:02
Când există riscul să-ți explodeze anvelopa la mașină. Titi Aur, explicații / video
20 iul 2025, 11:01
A0 le dă deja bătăi de cap șoferilor. Problema uriașă de care m-am lovit la intrarea pe A1 / video
19 iul 2025, 20:10
Drumul morții E85 a mai luat două vieți. Doi bărbați au murit, astăzi, în urma unui accident
18 iul 2025, 11:24
Programul Rabla Auto continuă și în 2025. Statul alocă 200 de milioane de lei pentru mașini mai puțin poluante
16 iul 2025, 12:18
Trei pasaje din București, foarte circulate, pericol pentru șoferi. Intră în reparații capitale. Cel de la Lujerului are nevoie de aproape 3 ani de reparații
16 iul 2025, 11:50
Titi Aur arată lecția de siguranță rutieră implementată de ISU, dar ignorată de restul României: Când vreodată o să vedem asta pe plan național?
12 iul 2025, 00:02
Schimbare radicală în trafic: Ce vehicule nu vor mai putea circula în București
11 iul 2025, 20:30
Diferenţa dintre România şi Germania la viteza pe autostradă. Ce nu o să vezi niciodată în Germania
06 iul 2025, 12:59
Exerciţiul pe care şoferii de TIR ar trebui să îl facă, dar nu îi obligă nimeni. Consecinţa este răsturnarea
06 iul 2025, 08:10
Urmărire încheiată cu accident: Un șofer băut s-a izbit de un copac în timp ce fugea de poliție
05 iul 2025, 12:56
Situaţie inedită cu daunele unei maşini. Suspensia pe dreapta se strică mai repede decât suspensia pe stânga. Iată explicaţia
05 iul 2025, 11:21
Tragedie în Râmnicu Vâlcea. Doi tineri urmăriți de poliție au ars de vii după ce mașina în care se aflau a luat foc / video
29 iun 2025, 10:03
Fenomenul îngrijorător care apare când conduci: Ce este „adormirea simțurilor“ și ce să faci pentru a depăși riscurile / video
29 iun 2025, 09:04
Cele mai noi știri
acum 10 minute
Un șofer a făcut atac de panică pe Transfăgărășan. Nu și-a mai simțit partea stângă a corpului
acum 28 de minute
Ce studii au cei care au organizat controversatul eveniment anti-vaccin de la Brașov. Prof. dr. Simin Aysel Florescu: Veți fi uimiți!
acum 29 de minute
Căldura extremă, o amenințare tot mai mare pentru Cupa Mondială din 2026: Riscurile vor crește dacă nu luăm măsuri drastice
acum 31 de minute
Alertă în Praid încă 30 de zile. Accesul rămâne interzis
acum 54 de minute
Un ciclon mătură Europa cu furtuni și vijelii. Joi ajunge în România, în toată țara. Anunț din vârful ANM
acum 59 de minute
Cadavru în descompunere, găsit în mașina unui rapper, devenit faimos în 2022, după un succes răsunator pe TikTok
acum 1 ora 12 minute
Sorin Stanciu, președintele UZPR, înmormântat cu onoruri militare
acum 1 ora 24 minute
Un șofer de ridesharing din Capitală ar fi încercat să violeze o clientă după ce a dus-o pe un câmp. Cum a scăpat tânăra
Cele mai citite știri
pe 9 Septembrie 2025
Un gândac usucă mii de hectare de păduri, în România, fără a se putea interveni din cauza birocrației. Este vid legislativ
pe 9 Septembrie 2025
Detaliul de securitate din poza de ”tânăr, frumos și liber” cu Oana Țoiu. Caz tip Hillary Clinton?
pe 9 Septembrie 2025
”Atunci, cu siguranță, Ilie Bolojan își va da demisia”. Declarația momentului din PNL
pe 9 Septembrie 2025
Creșterea vârstei standard de pensionare. Guvernul, precizări după declarațiile premierului/ Reacția ministrului Manole
pe 9 Septembrie 2025
Cauza morții lui Ștefan cel Mare. Prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae, detalii despre ultimele clipe de viață ale domnitorului / video
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel