Un șofer a făcut atac de panică pe Transfăgărășan. Nu și-a mai simțit partea stângă a corpului

Un șofer de 31 de ani a suferit marți un atac de panică în trafic pe Transfăgărășan.

Un incident medical apărut în trafic pe DN 7C Transfăgărășan a necesitat marți intervenția imediată a două echipaje de poliție. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, un bărbat de 31 de ani, aflat la volan într-o coloană de mașini, a suferit un atac de panică și a avut nevoie urgentă de ajutor.

Agenții Marian Coldea și Mircea Diaconu au reacționat prompt: l-au urcat pe șofer în autospeciala de poliție, au apelat serviciul de urgență 112 și l-au transportat până în localitatea Scoreiu. Acolo, un echipaj medical de pe ambulanță l-a preluat pentru îngrijiri suplimentare.

Acuza dureri puternice în zona pieptului, respiraţie greoaie şi nu îşi mai simțea partea stângă a corpului

Conform datelor transmise de IPJ Sibiu, bărbatul "acuza dureri puternice în zona pieptului, respiraţie greoaie şi cu greu a reuşit să le spună colegilor noştri că nu îşi mai simte partea stângă a corpului".

Ulterior, pacientul a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean din Sibiu, unde medicii i-au acordat tratament de specialitate. După stabilizare, acesta a fost externat și s-a întors acasă, conform Agerpres.

