Cel mai periculos fenomen care poate apărea pe șosea. Titi Aur: Dacă reduci viteza, amplifici derapajul

Acvaplanarea rămâne cel mai periculos fenomen care poate apărea pe șosea, avertizează expertul în conducere defensivă Titi Aur: nici frânarea nu oprește derapajul, nici accelerarea nu îl reduce, iar fiecare mișcare greșită poate amplifica fenomenul.

„Acvaplanarea rămâne cel mai periculos fenomen, pentru că mașina plutește pe stratul de apă doar cu fața sau cu spatele, dar de obicei cu toate cele patru roți, timp în care mașina nu mai rămâne perfect echilibrată. Ea face mici mișcări laterale, adică început de derapaj. Și ești pus într-o situație foarte complicată.

Dacă reduci viteza, amplifici derapajul, iar dacă accelerezi sau menții accelerația, continui acvaplanarea - ceea ce înseamnă că îți vei continua această plutire. Și cu cât e mai lungă, cu atât pericolul de a nu mai urmări drumul e mai mare.

Acvaplanarea nu apare neapărat în linie dreaptă, ci și în ușor viraj. Ea poate să nu fie perfect echilibrată, pentru că acele șleauri unde stă apa pot fi diferite - mai ales apare acvaplanarea. Și atunci te trage mai mult de o parte, mai mult de alta. Te pune în derapaj și fără ca tu să faci greșeala de a reduce”, a spus Titi Aur, în emisiunea DC Conducem.

Cum să previi acvaplanarea: Sfaturile lui Titi Aur

Singura variantă pentru a evita acvaplanarea este anticiparea, potrivit lui Titi Aur. El a enumerat principalele circumstanțe care cresc riscul acestui fenomen și cum îl putem preveni.

„Contează ce anvelope ai: dacă ai anvelope de iarnă, atunci ele aruncă mai ușor și mai multă apă - e mai puțin probabil să faci acvaplanare cu ele. Dar în această perioadă, în luna octombrie, o mare parte a conducătorilor auto nu au echipat mașinile cu anvelope de iarnă, ceea ce e normal, pentru că pericolul de zăpadă, îngheț e destul de mic.

Dar foarte mulți au anvelopele uzate, pe modelul: Oricum mi le pun pe cele de iarnă. Având anvelope uzate, pericolul de acvaplanare e și mai mare. Dacă mai au și presiunea greșită în anvelope, în mod special mai mică, pericolul de acvaplanare e mai mare: se ridică mijlocul anvelopei și calcă mai mult pe flancuri - ceea ce poate să adune apa acolo.

Ținem cont și de cum arată șoseaua, cât de periculos sau cât de posibil este să fie apă acolo.

Sfatul cel mai direct este să ne uităm la mașinile de lângă noi - cele care trec pe lângă noi, care ne depășesc sau mașina din fața noastră - și să vedem cum arată apa la contactul dintre anvelopă și asfalt. Dacă în spatele anvelopei (mașinii) este apă ca și cum ar arunca cineva apă în permanență - un flux continuu - atunci mașina e la limita acvaplanării. Acest lucru, coroborat cu șoseaua cu denivelări, crește riscul de acvaplanare”, a mai punctat Titi Aur în emisiunea DC Conducem, în dialog cu Florin Răvdan.