Zeci de mii de mașini Chevrolet, rechemate în service. Șofer: A explodat când făceam plinul

General Motors rechemă în service 23.656 de Chevrolet Corvette Z06 și ZR1 (modele 2023–2026) după ce patru incendii spontane s-au produs la realimentare. Cauza este un defect de proiectare, scrie Le Figaro.

Prima plângere a apărut din partea lui Shawn Conner, proprietarul unei Chevrolet Corvette din 2024, după ce mașina sa a luat foc spontan într-o stație de carburanți, arzând în câteva minute.

„Mașina a explodat când făceam plinul”, a spus acesta.

În urma acestei alerte, un angajat General Motors (proprietarul mărcii Chevrolet) a dat peste alte postări îngrijorătoare: trei Corvette au luat foc la alimentare, toate în interval de 30 de zile.

General Motors (GM) a decis să deschidă imediat o anchetă. La mai puțin de 10 zile după alertă, compania a identificat o problemă la modelele echipate cu sistem de radiator și ventilator pe partea stângă, configurație prezentă doar pe versiunile Z06 și ZR1 – cele mai performante și mai scumpe din gamă.

În ce constă defecțiunea

Cauza este următoarea: conducta de alimentare și rezervorul auxiliar sunt amplasate chiar deasupra radiatorului și ventilatorului din partea stângă. Dacă în timpul alimentării carburantul se scurge, acesta poate ajunge pe radiator. Ventilatorul aflat în funcțiune aspiră și pulverizează benzina în compartimentul motor, unde intră în contact cu surse de aprindere.

Pentru a-și valida ipotezele, echipele tehnice ale GM au efectuat teste de simulare pe 24 iulie și 14 august 2025. În ambele cazuri, o cantitate redusă de benzină (100 ml) turnată în zona rezervorului a provocat un incendiu, cu urme de ardere identice celor observate la vehiculele distruse.

Mașinile afectate

În fața acestor dovezi, General Motors a decis să recheme în service mașinile Chevrolet începând cu 21 august. Rechemarea afectează patru generații de modele:

- 9.218 Corvette 2024

- 8.160 Corvette 2025

- 5.973 Corvette 2023

- 305 Corvette 2026 (producție recentă)

În total, 23.656 de vehicule sunt vizate. Rechemarea se aplică doar modelelor cu radiator/ventilator pe partea stângă. Veștile bune pentru majoritatea proprietarilor: versiunile Stingray și E-Ray, care reprezintă cele mai multe vânzări, nu sunt afectate datorită arhitecturii de răcire diferite.

