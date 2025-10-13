€ 5.0903
|
$ 4.3905
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 22:48 13 Oct 2025 | Data publicării: 22:43 13 Oct 2025

Regula contactului vizual. Cum sunt învățați copiii din Olanda să traverseze, de la 4 ani
Autor: Alexandra Firescu

pexels-vlada-karpovich-4449427 foto ilustrativ Pexels
 

Regula contactului vizual este esențială în Olanda, acolo unde copiii circulă singuri pe străzi încă de la vreo 7 ani.

”De când suntem în Olanda mă tot mir de cum circulă aici singuri copii mici. Fie pe jos, fie cu bicicletele, merg și cu autobuzul sau cu tramvaiul, cu cardul de transport legat de gât.

 

”Prichindei de șapte, opt ani care vin singuri la școală”

 

 

Mai ales în jurul școlilor e plin dimineața de prichindei de șapte, opt ani care vin singuri la școală, fără adulți. Uneori singuri, alteori grupați câte doi, ba unii au și frați mai mici cu ei. 

La început am fost șocată (nu mi-aș lăsa copiii singuri pe stradă în București la șapte ani nici plătită), apoi am înțeles de unde vine această relaxare de a-ți lăsa copilul singur pe stradă de la vârste mijlocii.

 

În primul rând, din încrederea generală în societate.

Aici, copiii sunt crescuți cu convingerea că adulții din jur sunt amabili, atenți și drăguți și dacă ai vreo problemă, te vor ajuta imediat. Copiii sunt deschiși cu străinii, cer ajutorul, răspund imediat dacă sunt întrebați. În cartier s-a întâmplat frecvent să mă trezesc în casă cu copiii altora, care au intrat să se adăpostească de ploaie torențială. Sau în curtea școlii, să îmi spună vreo fetiță că îi place fusta mea.

 

Limită de viteză de 30 km/h, dar și puține mașini

 

În al doilea rând, copiii merg la școala din cartier, care e la câteva minute de casă, cu maximum una sau două traversări. 

Limita de viteză pe stradă e de 30 de km la oră în cartiere și se respectă (cu mici excepții).

Apoi, pentru că sunt atât de multe biciclete și pietoni (mașinile sunt în minoritate), șoferii sunt atenți la ce se întâmplă în jur.

Și pentru că nu e trafic, nici disperare nu e să recuperezi pe șosea timpul pe care l-ai pierdut stând de șase ori la semafor.

 

”Dacă nu ai făcut contact vizual, nu traversezi, chiar dacă ai prioritate”

 

Și pentru că se face educație rutieră acasă și la școală de la vârste mici.

Copiii învață de la școală, dar și în familie, de la 4 ani, ca atunci când traversează, să facă contact ochi în ochi cu șoferul. Așa te asiguri că te-a văzut și îi mulțumești, iar el îți zâmbește.

Dacă nu ai făcut contact vizual, nu traversezi, chiar dacă ai prioritate.

E super simpatic când te apropii de o trecere unde așteaptă 20 de prichindei, toți cu ochii la tine, iar când te uiți în ochii lor și le faci semn să treacă, toți mulțumesc și apoi fac contact vizual cu șoferii de pe celălalt sens.

E foarte plăcut și liniștitor să vezi ce frumos și sigur curg lucrurile, iar pentru ei e foarte bine să înceapă să fie independenți de mici!

Mă gândesc că e un sfat simplu și util, ușor de explicat și de dat mai departe indiferent de țară sau de sistem.

Ah, neapărat să zic, dacă tot am deschis acest subiect, de cartea de educație rutieră cu Ema și cu Eric, unde sunt vreo 40 de idei utile despre cum să învățăm copiii să fie în siguranță în trafic. Are mare succes, dar mă gândesc că poate nu toată lumea a aflat despre ea” scrie Prințesa Urbană, pe Facebook. 

 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

educatie rutiera
olanda
traversare
contact vizual
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Zelenski se va întâlni din nou cu Donald Trump, la Casa Albă, săptămâna aceasta
Publicat acum 1 ora si 15 minute
Erdogan a încercat s-o convingă pe Meloni să se lase de fumat, la summit-ul din Egipt. Macron: E imposibil! - VIDEO
Publicat acum 1 ora si 33 minute
Cel mai bătrân președinte din lume, pe cale să câștige un nou mandat
Publicat acum 1 ora si 34 minute
Acvaplanarea, cel mai mare pericol pentru şoferi pe timp de ploaie. Explicaţii la DC Conducem
Publicat acum 1 ora si 37 minute
Cum se învață în Olanda și cât plătește un român facultatea. ”Am cerut bani de la Guvern”
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 16 ore si 40 minute
Corlățean spune ADIO PSD după 24 de ani
Publicat pe 12 Oct 2025
O viperă care a mușcat un bărbat beat criță a murit din cauza intoxicației cu alcoolul din sângele acestuia
Publicat acum 13 ore si 22 minute
A murit procurorul Ionel-Marian Gherman. Avea doar 51 de ani
Publicat pe 11 Oct 2025
Ce pensie avea Marinela Chelaru, actrița care a murit la 66 ani. „Uitați-vă, vă rugăm, la aceste momente!”
Publicat pe 11 Oct 2025
Moartea lui Roei Shalev zguduie Israelul. A supraviețuit masacrului comis de Hamas, dar a căzut victimă unui alt război
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close