€ 5.0865
|
$ 4.4207
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 21:31 04 Noi 2025

EXCLUSIV Când trebuie să schimbi cauciucurile de vară cu cele de iarnă. Silviu Toma: În felul ăsta, vom fi în siguranță maximă / video
Autor: Ioan-Radu Gava

cauciucuri de iarna masina Foto: Unsplash
 

Silviu Toma, trainer conducere defensivă, a spus când trebuie să schimbi cauciucurile de vară cu cele de iarnă.

Într-un interviu exclusiv oferit lui Florin Răvdan, jurnalist DC News, Silviu Toma, trainer conducere defensivă, a explicat care este momentul în care cauciucurile de vară trebuie schimbate cu cele de iarnă.

„Suntem în perioada în care lumea trebuie să schimbe cauciucurile, fiindcă s-a răcit afară. Există diferențe la frânare dacă încă mai mergem cu cauciucuri de vară în perioada asta?“, a întrebat Florin Răvdan.

„Există o regulă foarte, foarte simplă - întotdeauna să ne uităm la temperatură. Atâta vreme cât verificăm temperatura și aceasta, câteva zile la rând, este peste 7 grade Celsius, putem în continuare să folosim atât anvelope de vară, cât și all season, dar premium, cu toți indicatorii necesari.

Distanța de frânare poate să crească incredibil de mult atunci când lucrurile se schimbă, când temperatura scade. Dacă atunci când am intrat în sezonul rece, câteva zile la rând sunt temperaturi joase, asfaltul se răcește și evident că anvelopele de vară nu mai pot să facă față. Atunci ar fi nevoie să trecem la cele de iarnă. În felul ăsta, ne asigurăm că anvelopa respectivă își păstrează maleabilitatea, flexibilitatea la temperatură scăzută, vom conduce în condiții optime și vom fi în siguranță maximă“, a spus, pentru DC News, Silviu Toma, trainer conducere defensivă.

CITEȘTE ȘI                  -                 EXCLUSIV Titi Aur: Ar trebui să învățăm să circulăm corect pe autostrăzi / Greșeala pe care șoferii o fac frecvent / video

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

silviu toma
cauciucuri de iarna
schimbare cauciucuri
silviu toma
conducere defensiva
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Alertă în inima Uniunii Europene. Aeroportul din Bruxelles, închis marți seară
Publicat acum 26 minute
Prăbușirea Ucrainei: Anatomia unui scenariu-limită. România, de partea liniei roșii
Publicat acum 55 minute
Triunghiul morții al feței: stoarcerea unui simplu coș poate fi mai riscantă decât crezi
Publicat acum 55 minute
Macron anunţă eliberarea a doi francezi reţinuţi în Iran
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Statele Unite relaxează o parte din sancțiunile impuse Belarusului
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 02 Noi 2025
Premierul Republicii Moldova: Situația în România e cu mult mai rea decât la noi și asta mă bucură / video
Publicat acum 11 ore si 5 minute
Sute de oameni au murit în Tanzania. Informații din Zanzibar pentru turiști: Băncile- închise, Internetul funcționează limitat
Publicat pe 02 Noi 2025
Amalia Bellantoni și soțul ei, reținuți de polițiști. Update: Primele imagini / video
Publicat pe 03 Noi 2025
Cât durează acum timpul de așteptare la Catedrala Națională. Oamenii continuă să vină în număr mare / hartă
Publicat pe 03 Noi 2025
Principalul motiv pentru plecarea Carrefour din România. Cine urmează
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close