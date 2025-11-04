Într-un interviu exclusiv oferit lui Florin Răvdan, jurnalist DC News, Silviu Toma, trainer conducere defensivă, a explicat care este momentul în care cauciucurile de vară trebuie schimbate cu cele de iarnă.

„Suntem în perioada în care lumea trebuie să schimbe cauciucurile, fiindcă s-a răcit afară. Există diferențe la frânare dacă încă mai mergem cu cauciucuri de vară în perioada asta?“, a întrebat Florin Răvdan.

„Există o regulă foarte, foarte simplă - întotdeauna să ne uităm la temperatură. Atâta vreme cât verificăm temperatura și aceasta, câteva zile la rând, este peste 7 grade Celsius, putem în continuare să folosim atât anvelope de vară, cât și all season, dar premium, cu toți indicatorii necesari.

Distanța de frânare poate să crească incredibil de mult atunci când lucrurile se schimbă, când temperatura scade. Dacă atunci când am intrat în sezonul rece, câteva zile la rând sunt temperaturi joase, asfaltul se răcește și evident că anvelopele de vară nu mai pot să facă față. Atunci ar fi nevoie să trecem la cele de iarnă. În felul ăsta, ne asigurăm că anvelopa respectivă își păstrează maleabilitatea, flexibilitatea la temperatură scăzută, vom conduce în condiții optime și vom fi în siguranță maximă“, a spus, pentru DC News, Silviu Toma, trainer conducere defensivă.

