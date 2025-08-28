Înmatriculările auto din România au explodat în iulie, peste media UE

Piața auto europeană a bifat un plus în iulie. Înmatriculările au urcat cu 5,9% la nivelul Europei, impulsionate de creșterea puternică din Germania, în timp ce scăderile din Marea Britanie, Franța și Italia au tras în jos media regională.

România s-a detașat cu un avans de 25,3% față de aceeași lună a anului trecut, arată datele Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), citate de Reuters.

În total, în Uniunea Europeană, Marea Britanie și statele EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția) au fost înmatriculate 1,085 milioane de autoturisme în iulie 2025, cu 5,9% peste nivelul din iulie 2024. Strict în interiorul UE, volumul a atins 914.680 de unități, echivalentul unei creșteri anuale de 7,4%. ACEA reprezintă 16 dintre cei mai importanți producători auto din Europa.

Marile grupuri și mașinile electrice

Tabloul pe piețe este mixt: Germania a marcat un salt de 11,1%, în timp ce Marea Britanie a coborât cu 5%, Franța cu 7,7% și Italia cu 5,1%. La polul opus, Spania a avansat cu 17,1%, Polonia cu 16,5%, iar Austria a consemnat un ritm accelerat, de 31,6%.

În România, dinamica a fost peste media regiunii: 16.337 autoturisme noi au intrat în circulație în iulie, față de 13.057 în aceeași lună din 2024, ceea ce înseamnă un plus de 25,3% la nivel anual.

Pe frontul marilor grupuri, Volkswagen Group a avut un iulie solid, cu înregistrări în urcare cu 11,6%, urmat de Renault Group, cu +8,8%. Stellantis a fost pe minus, cu o scădere de 1,1% a înmatriculărilor.

În zona mărcilor orientate spre electrificare, contrastul a fost pronunțat: vânzările Tesla în Europa s-au diminuat cu 40,2% în iulie, iar cota de piață a coborât la 0,8%, de la 1,4% cu un an înainte. BYD a accelerat puternic, cu livrări în creștere cu 225,3% și o cotă care a urcat la 1,2%.

În interiorul Renault Group, Dacia a bifat un nou pas înainte: înmatriculările au crescut cu 13,6%, până la 52.945 de unități, depășind marca Renault, care a totalizat 49.599 de autoturisme (+3% anual). Performanța a poziționat Dacia peste mărci consacrate precum Peugeot, Opel, Fiat, Citroën, Hyundai sau Audi, în clasamentul lunii iulie, conform Agerpres.

