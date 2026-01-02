Top 10 lucruri bine de știut pentru a evita infarctul, în valul de aer polar. Dr. Tudor Ciuhodaru: Nu subevaluaţi trei tipuri de dureri nespecifice care ”D.O.R”!

Într-o postare pe rețelele sociale, medicul Tudor Ciuhodaru a enumrat 10 chestiuni bine de știut!

”Sunt temperaturi de infarct! Valul de aer polar crește riscul de infarct cu 30%!

10 lucruri bine de știut pentru a preveni/interveni în astfel de situații

1. Riscul de infarct miocardic creşte cu 2% la fiecare scădere de 1 grad Celsiusa temperaturii exterioare sub temperatura de îngheț.

2. Asocierea vântului şi a umezelii reprezintă un risc suplimentar.

3. Temperatura resimţită de organism în astfel de condiţii este mai mică decât cea indicată de termometre.

4. Sunt accentuate atât senzaţia de frig cât şi efectele negative asupra organismului.

5. Dimineaţa şi seara, când termperaturile scad, reprezintă un risc suplimentar.

6. Sunt tot mai frecvente cazurile apărite la bărbaţi tineri, aparent sănătoşi.

7. Vârsta la care apar aceste cazuri e în scădere.

8. Riscurile cresc la sedentari, supraponderali şi fumători.

9. Nu neglijați durerea precordială ”clasică” durere toracică anterioară intensă, cu caracter de constricţie, presiune, arsură, greutate, strângere sau sfredelire ce iradiază în umărul şi braţul stâng şi care durează mai mult de câteva minute.

10. Nu subevaluaţi trei tipuri de dureri nespecifice care D.O.R

a) Digestive: greţuri, vărsături, dureri abdominale, arsuri epigastrice- considerate adesea consecinţa unor excese alimentare sau afecţiuni digestive.

b) Osteoarticulare: dureri sau doar discomfort la nivelul braţelelor, umerilor, gâtului sau spatelui puse adesea pe seama efortului fizic sau afecţiunilor osteoarticulare.

c) Respiratorii: senzaţia de lipsă de aer, de sufocare sau leşin, respiraţie sacadată, palpitaţii, ameţeli, oboseală sau transpiraţie abundentă apărute din senin sau necorelate cu gradul de efort.

Rețineți:

1.Evitaţi stresul termic: utilizaţi îmbracăminte groasă, impermeabilă, care să vă protejeze şi faţa şi mâinile, consumaţi lichide calde, evitaţi deplasările nejustificate şi reduceţi drumurile matinale şi nocturne când este foarte frig şi găsiţi câteva minute de repaus în spaţii încălzite precum cele publice sau în magazine.

2. Nu neglijaţi chiar şi simptomele nespecifice. Consultaţi un medic.

3.Orice întârziere a diagnosticului şi tratamentului poate fi nefastă.

4. Evitaţi automedicaţia.

5. Terapia după ureche în infarct este letală!”, a transmis medicul Tudor Ciuhodaru, pe o reţea socială.

