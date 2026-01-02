€ 5.0985
|
$ 4.3417
|

Subcategorii în Sanatate

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0985
|
$ 4.3417
 
DCNews Sanatate Top 10 lucruri bine de știut pentru a evita infarctul, în valul de aer polar. Dr. Tudor Ciuhodaru: Nu subevaluaţi trei tipuri de dureri nespecifice care ”D.O.R”!
Data actualizării: 14:45 02 Ian 2026 | Data publicării: 14:40 02 Ian 2026

Top 10 lucruri bine de știut pentru a evita infarctul, în valul de aer polar. Dr. Tudor Ciuhodaru: Nu subevaluaţi trei tipuri de dureri nespecifice care ”D.O.R”!
Autor: Andrei Itu

atac de cord Foto: Unsplash
 

Dr. Tudor Ciuhodaru atrage atenția asupra riscului de infarct, în contextul valului de aer polar. Medicul a spus la ce simptome să fim atenți, pentru a preveni astfel de situațiil.

Într-o postare pe rețelele sociale, medicul Tudor Ciuhodaru a enumrat  10 chestiuni bine de știut! 

”Sunt temperaturi de infarct! Valul de aer polar crește riscul de infarct cu 30%!

10 lucruri bine de știut pentru a preveni/interveni în astfel de situații

1. Riscul de infarct miocardic creşte cu 2% la fiecare scădere de 1 grad Celsiusa temperaturii exterioare sub temperatura de îngheț.
2. Asocierea vântului şi a umezelii reprezintă un risc suplimentar.
3. Temperatura resimţită de organism în astfel de condiţii este mai mică decât cea indicată de termometre.
4. Sunt accentuate atât senzaţia de frig cât şi efectele negative asupra organismului.
5. Dimineaţa şi seara, când termperaturile scad, reprezintă un risc suplimentar.
6. Sunt tot mai frecvente cazurile apărite la bărbaţi tineri, aparent sănătoşi.
7. Vârsta la care apar aceste cazuri e în scădere.
8. Riscurile cresc la sedentari, supraponderali şi fumători.

9. Nu neglijați durerea precordială ”clasică” durere toracică anterioară intensă, cu caracter de constricţie, presiune, arsură, greutate, strângere sau sfredelire ce iradiază în umărul şi braţul stâng şi care durează mai mult de câteva minute.

10. Nu subevaluaţi trei tipuri de dureri nespecifice care D.O.R

a) Digestive: greţuri, vărsături, dureri abdominale, arsuri epigastrice- considerate adesea consecinţa unor excese alimentare sau afecţiuni digestive.

b) Osteoarticulare: dureri sau doar discomfort la nivelul braţelelor, umerilor, gâtului sau spatelui puse adesea pe seama efortului fizic sau afecţiunilor osteoarticulare.

c) Respiratorii: senzaţia de lipsă de aer, de sufocare sau leşin, respiraţie sacadată, palpitaţii, ameţeli, oboseală sau transpiraţie abundentă apărute din senin sau necorelate cu gradul de efort. 

Rețineți:

1.Evitaţi stresul termic: utilizaţi îmbracăminte groasă, impermeabilă, care să vă protejeze şi faţa şi mâinile, consumaţi lichide calde, evitaţi deplasările nejustificate şi reduceţi drumurile matinale şi nocturne când este foarte frig şi găsiţi câteva minute de repaus în spaţii încălzite precum cele publice sau în magazine.
2. Nu neglijaţi chiar şi simptomele nespecifice. Consultaţi un medic.
3.Orice întârziere a diagnosticului şi tratamentului poate fi nefastă.
4. Evitaţi automedicaţia.

5. Terapia după ureche în infarct este letală!”, a transmis medicul Tudor Ciuhodaru, pe o reţea socială.

Vezi și  - Trei alimente pe care să le consumi zilnic pentru a-ți proteja inima

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

infarct
aer polar
tudor ciuhodaru
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
Laura Cosoi, însărcinată a cincea oară
Publicat acum 39 minute
Mulți cred că se roagă corect, dar fac o greșeală. Purtătorul de cuvânt al BOR: Ce dă, de fapt, valoare cuvintelor / video
Publicat acum 51 minute
Vânătăile de pe mâinile lui Trump, explicate de un cardiolog: Ce NU ar trebui să facă președintele american
Publicat acum 51 minute
Trafic auto îngreunat, pe DJ 184, din cauza ninsorii și afluxului de turiști spre pârtiile din Cavnic
Publicat acum 1 ora si 19 minute
Un român, dispărut în stațiunea elvețiană Crans-Montana. Ar putea fi una dintre victimele incendiului. MAE, anunț de ultimă oră
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 17 ore si 27 minute
Guvern, lovitură de la 1 ianuarie pentru angajați: Poți să rămâi fără bani, casă și mașină
Publicat pe 01 Ian 2026
Tragedia de la Colectiv, trasă la indigo într-o stațiune de schi din Elveția: Peste 150 de morți și răniți. UPDATE: Cauza incendiului, neclară - VIDEO
Publicat acum 19 ore si 46 minute
Prima Lună Plină din 2026. Astrolog Daniela Simulescu: Cele patru zodii vizate
Publicat pe 31 Dec 2025
Cui aparține fabrica de droguri bombardată de SUA în Venezuela. Trump a confirmat atacul
Publicat pe 31 Dec 2025
A murit Alin Vlădău, viceprimarul din Câmpulung. Avea doar 50 de ani. Elena Lasconi, mesaj emoționant
 
ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

ce se schimba in guvern dupa decizia ccr pe pensiile magistratilor planul j Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close