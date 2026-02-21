€ 5.0974
|
$ 4.3327
|

Subcategorii în Sanatate

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0974
|
$ 4.3327
 
DCNews Sanatate Medic agresat în timpul unei resuscitări. Alexandru Rogobete cere managerilor de spitale măsuri urgente
Data publicării: 21:22 21 Feb 2026

Medic agresat în timpul unei resuscitări. Alexandru Rogobete cere managerilor de spitale măsuri urgente
Autor: Bogdan Bolojan

alexandru rogobete Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății. Sursa foto: Agerpres

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis un mesaj după ce un medic a fost agresat în timpul unei resuscitări.

La Spitalul Orășenesc Borșa, un medic aflat în serviciul de gardă a fost agresat fizic vineri seară, în timp ce încerca să resusciteze o pacientă internată în stop cardio-respirator. 

Ministrul Sănătății cere măsuri urgente: 

"Este profund îngrijorător că, în anul 2026, în România, personalul medical este agresat fizic în timp ce își desfășoară activitatea și salvează vieți. 
Transmit un mesaj extrem de ferm: violența împotriva personalului medical nu va fi tolerată. Niciodată!

Cei care ridică mâna asupra unui medic sau asupra unui asistent atacă, de fapt, siguranța întregului sistem și șansa la viață a pacienților. Dreptatea nu se face cu pumnul în salon. Nu se face atacând pe cel care îți salvează viața ție sau aproapelui tău.

Siguranța personalului medical este o prioritate pentru mine, ca ministru al Sănătății. Îi înțeleg, le cunosc presiunea, știu în ce condiții muncesc și nu voi accepta ca, pe lângă epuizare și responsabilitate uriașă, să fie expuși și violenței fizice.

Solicit public tuturor managerilor unităților sanitare:
 • să convoace de urgență serviciile interne de protecție și firmele de securitate care asigură paza spitalelor, pentru a stabili reguli clare și proceduri actualizate de intervenție;
 • să reevalueze circuitele de acces și măsurile de control;
 • să afișeze foarte clar, la vedere, programul de vizită și regulile aplicabile aparținătorilor.

Spitalul nu este gară. Aparținătorii nu se pot plimba prin secții după bunul plac. Fiecare secție are un program de vizită care trebuie respectat. Fac apel la toți cetățenii să respecte aceste reguli, să poarte echipamentele de protecție la intrarea în secții și să înțeleagă că disciplina în spital înseamnă siguranță pentru toți.

În paralel, cred că trebuie să punem mai mult preț pe informare, educație și responsabilitate publică. Tensiunea, frustrarea sau teama nu pot justifica violența. Dimpotrivă, ele trebuie gestionate prin dialog și prin încredere în echipele medicale.

Cine agresează cadrele medicale va răspunde în fața legii. Sistemul de sănătate trebuie să fie un spațiu al grijii și al siguranței, nu al fricii.
Încrederea ne face bine," a transmis ministrul Sănătății. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

spital
doctori
alexandru rogobete
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Ce este „detoxul” emoțional și cum te ajută după o relație extraconjugală
Publicat acum 16 minute
Viscolul închide zeci de drumuri. Restricții de trafic și localități afectate de avarii la curent
Publicat acum 27 minute
Cfr Cluj - Petrolul Ploiești, rezultat final
Publicat acum 47 minute
Rogobete anunță toleranță zero față de violența împotriva medicilor
Publicat acum 58 minute
Proteste violente la Tirana: 18 persoane arestate după ciocniri cu poliția
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 12 ore si 27 minute
Se răstoarnă Puterea la Budapesta. Politicianul care-l depășește cu 10% pe Viktor Orban a văzut susținerea lui George Simion în România ca o trădare
Publicat acum 14 ore si 39 minute
Alertă de Cod Galben de viscol. Drumuri închise, localități fără curent electric, mașini blocate în zăpadă - ultimele informații
Publicat acum 11 ore si 1 minut
Cine este Paolo Zampolli, omul ”din culisele” întâlnirii lui Nicușor Dan cu Marco Rubio
Publicat acum 7 ore si 41 minute
Medic atacat în timp ce resuscita o pacientă. Membrii familiei au sărit peste el, l-au bătut și i-au spart ochelarii
Publicat acum 13 ore si 55 minute
Încă o fetiță a murit de edem cerebral, după ce a fost operată de apendicită în Constanța. Ancuța avea doar 6 ani
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close