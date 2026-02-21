Medic agresat în timpul unei resuscitări. Alexandru Rogobete cere managerilor de spitale măsuri urgente

La Spitalul Orășenesc Borșa, un medic aflat în serviciul de gardă a fost agresat fizic vineri seară, în timp ce încerca să resusciteze o pacientă internată în stop cardio-respirator.

Ministrul Sănătății cere măsuri urgente:

"Este profund îngrijorător că, în anul 2026, în România, personalul medical este agresat fizic în timp ce își desfășoară activitatea și salvează vieți.

Transmit un mesaj extrem de ferm: violența împotriva personalului medical nu va fi tolerată. Niciodată!

Cei care ridică mâna asupra unui medic sau asupra unui asistent atacă, de fapt, siguranța întregului sistem și șansa la viață a pacienților. Dreptatea nu se face cu pumnul în salon. Nu se face atacând pe cel care îți salvează viața ție sau aproapelui tău.

Siguranța personalului medical este o prioritate pentru mine, ca ministru al Sănătății. Îi înțeleg, le cunosc presiunea, știu în ce condiții muncesc și nu voi accepta ca, pe lângă epuizare și responsabilitate uriașă, să fie expuși și violenței fizice.

Solicit public tuturor managerilor unităților sanitare:

• să convoace de urgență serviciile interne de protecție și firmele de securitate care asigură paza spitalelor, pentru a stabili reguli clare și proceduri actualizate de intervenție;

• să reevalueze circuitele de acces și măsurile de control;

• să afișeze foarte clar, la vedere, programul de vizită și regulile aplicabile aparținătorilor.

Spitalul nu este gară. Aparținătorii nu se pot plimba prin secții după bunul plac. Fiecare secție are un program de vizită care trebuie respectat. Fac apel la toți cetățenii să respecte aceste reguli, să poarte echipamentele de protecție la intrarea în secții și să înțeleagă că disciplina în spital înseamnă siguranță pentru toți.

În paralel, cred că trebuie să punem mai mult preț pe informare, educație și responsabilitate publică. Tensiunea, frustrarea sau teama nu pot justifica violența. Dimpotrivă, ele trebuie gestionate prin dialog și prin încredere în echipele medicale.

Cine agresează cadrele medicale va răspunde în fața legii. Sistemul de sănătate trebuie să fie un spațiu al grijii și al siguranței, nu al fricii.

Încrederea ne face bine," a transmis ministrul Sănătății.