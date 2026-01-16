€ 5.0894
Sanatate

DCNews Sanatate Trump ia o aspirină pe zi și spune că este mai sănătos ca niciodată. Dr. Tatu-Chițoiu: Pentru cine are efect benefic ”tratamentul-minune”
Data publicării: 15:54 16 Ian 2026

EXCLUSIV Trump ia o aspirină pe zi și spune că este mai sănătos ca niciodată. Dr. Tatu-Chițoiu: Pentru cine are efect benefic ”tratamentul-minune”
Autor: Roxana Neagu

aspirina pexels foto pexels ilustrativ

Președintele american ia o aspirină pe zi. Să fie acesta secretul sănătății lui Donald Trump? Iată ce spun studiile.

 

Dr. Gabriel Tatu-Chițoiu, medic cardiolog, a vorbit, la ”Academia de Sănătate”, despre vânătăile președintelui american Donald Trump și ”tratamentul - minune” care-l menține sănătos: o aspirină pe zi. Este chiar așa? Jurnalistul Val Vâlcu a ridicat problema după ce s-a aflat că Donald Trump ia un comprimat pe zi de aspirină. Ar trebui să-l urmeze cetățeanul obișnuit, preventiv, luând un comprimat pe zi? 

”Imediat am făcut legătura cu vânătăile de pe mână”

”Discuția a plecat după ce unii jurnaliști, care l-au urmărit atent pe Donald Trump, au observat că are unele vânătăi pe mână. Au ridicat întrebarea: ce boală ar putea să aibă Donald Trump? Explicația a venit din partea Casei Albe, care a spus că acele vânătăi le are în urma strângerilor frecvente de mână pe care le are cu foarte mulți oameni, în fiecare zi. Apoi, pe 1 ianuarie, în acest an, a fost difuzat un interviu cu Donald Trump care a afirmat că el ia aspirină. M-am uitat și pe alte documente. Într-adevăr, medicul care-l îngrijește la Casa Albă, doctorul Barbabella, i-a prescris aspirină. Atunci, întrebarea se pune de ce dl. Trump ia aspirină la 79 de ani și spune clar și răspicat că este mai sănătos ca niciodată. Imediat, am făcut legătura între vânătăile de pe mână și acest consum de aspirină. Legătura au făcut-o mai mulți medici” a spus medicul cardiolog Gabriel Tatu-Chițoiu, la ”Academia de Sănătate”. 

Pentru cine are efect benefic aspirina o dată pe zi

”Ghidurile pe care le avem în acest moment spun cam așa: aspirina nu este un medicament pe care trebuie să-l luăm toți preventiv ca să nu facem infarct sau accident vascular cerebral. A existat această modă și a fost destul de răspândită, inclusiv printre medici, dar nu se baza pe nimic. Nu se baza niște studii, ci pe niște observații. Mai degrabă, era o intuiție, că e bine să luăm ca sângele să fie mai subțire” a explicat medicul cardiolog. 

Dar, în 2018, au fost publicate trei mari studii care au arătat că ”aspirina are, de fapt, un efect benefic în prevenția secundară, adică la pacienți care au avut AVC sau un infarct miocardic acut. Este bine ca să iei aspirină pentru a nu le repeta. Există și un risc hemoragic. Aspirina este cunoscută că poate da ulcer, hemoragie digestivă și chiar cerebrală. Dar, la pacienții care au trecut prin AVC sau infarct, utilizarea aspirinei este mai benefică decât riscul hemoragic, atunci ei au indicație de aspirină”. 

Pentru cei care nu au avut AVC sau infarct, s-a ajuns la concluzia, prin cele trei studii, că riscul hemoragic este mai mare decât beneficiul de prevenire. Studiile au schimbat ghidurile internaționale. Astfel, se recomandă pacienților cu vârste între 40 și 59 de ani să ia aspirină numai când riscul pentru infarct sau AVC depășește 10%. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

aspirina
donald trump
cardiolog
tratament
