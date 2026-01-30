€ 5.0961
Dr. Anca Tâu, mesaj pentru românii care iau aspirină ca să prevină cancerul
Data publicării: 08:25 30 Ian 2026

Dr. Anca Tâu, mesaj pentru românii care iau aspirină ca să prevină cancerul
Autor: Doinița Manic

aspirina dr anca tau Imagine cu pastile. Foto: Pixabay

Dr. Anca Tâu, medic primar cardiolog, vine cu un mesaj pentru românii care iau aspirină ca să prevină cancerul.

Dr. Anca Tâu, medic primar cardiolog, îi avertizează pe cei care iau aspirină pentru a preveni cancerul că acest medicament nu are niciun beneficiu oncologic, nici cardiovascularhttps://www.dcnews.ro/abordari-moderne-pentru-boli-cardiovasculare-prof-dr-horatiu-moldovan-la-dc-medical-si-dc-news_1018238.html. Doctorița atrage atenția că aspirina are indicații precise: prevenție secundară, infarct miocardic, AVC ischemic, boală coronariană documentată, stent și bypass.

"„Luați un Aspenter, nu strică”. Serios? Dacă iei aspirină ca să previi cancerul, cea mai nouă dovadă spune clar: NU funcționează.

Ce arată studiile

JAMA Oncology, urmărire mediană 8,6 ani, populație vârstnică:
•aspirina în doză mică NU reduce incidența cancerului
•NU scade mortalitatea prin cancer pe termen lung
•orice diferență observată dispare după oprirea tratamentului, fără efect rezidual.

Dr. Anca Tâu: Aspirina nu lasă niciun beneficiu durabil

Cu alte cuvinte: NU previne cancerul și NU lasă niciun beneficiu durabil. De ce contează? Pentru că exact la aceeași categorie de pacienți: peste 70 de ani, fără infarct miocardic, AVC ischemic sau boală coronariană documentată, cu microangiopatie cerebrală, atrofie, risc de cădere, aspirina NU este recomandată nici în prevenția cardiovasculară, conform ghidurilor actuale.

Bilanțul real:
• fără beneficiu cardiovascular
• fără beneficiu oncologic
• cu risc crescut de sângerare digestivă și intracraniană

Tradus direct în practică:
•„preventiv, ca să fie” – NU
•„ajută la creier” – NU
•„nu strică” – fals

Aspirina are indicații precise: prevenție secundară, infarct miocardic, AVC ischemic, boală coronariană documentată, stent, bypass. Atât.

Linia roșie

Medicina modernă nu mai înseamnă o pastilă în plus, ci o indicație corectă în minus. Dacă cineva spune „luați un Aspenter, nu strică”, întrebarea corectă este: "pe ce studiu?".

Această postare are scop informativ și educativ. Nu înlocuiește consultul medical și nu reprezintă recomandări individuale de tratament", a scris medicul Anca Tâu pe pagina sa de Facebook.

aspirina
cancer
dr. Anca Tau
medic cardiolog
Comentarii

