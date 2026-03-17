€ 5.0937
|
$ 4.4270
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.4270
 
DCNews Stiri ÎCCJ respinge recursul lui Dani Mocanu. Manelistul rămâne cu 4 ani de închisoare pentru tentativă de omor
Data publicării: 17:28 17 Mar 2026

ÎCCJ respinge recursul lui Dani Mocanu. Manelistul rămâne cu 4 ani de închisoare pentru tentativă de omor
Autor: Tiberiu Vasile

Manelistul Daniel Mocanu Manelistul Daniel Mocanu. Sursa foto: Dani Mocanu, Facebook

Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv recursul lui Dani Mocanu și al fratelui său, menținând condamnările la 4, respectiv 7 ani de închisoare pentru tentativă de omor și tulburarea ordinii publice.

Înalta Curte de Casație și Justiție a respins, marți, ca nefondat, recursul în casație depus de manelistul Dani Mocanu și fratele lui, o cale extraordinară de atac prin care cei doi au încercat să scape de condamnarea primită pentru tentativă la omor și tulburarea ordinii și liniștii publice. Decizia instanței este definitivă.

În noiembrie 2025, Dani Mocanu a primit la Curtea de Apel Brașov o condamnare definitivă de 4 ani închisoare cu executare, în timp ce fratele lui, Ionuț Nando Mocanu, a primit o pedeapsă de 7 ani de închisoare.

Au bătut cu o rangă un bărbat

Cei doi au fost inculpați după ce, în anul 2022, au bătut cu o rangă un bărbat într-o benzinărie din municipiul Pitești. Agresiunea a avut loc în noaptea de 18 spre 19 august 2022, polițiștii intervenind la fața locului în urma unui apel la 112.

Frații Mocanu au fugit din România înainte de pronunțarea sentinței de condamnare, fiind localizați în Italia.

Autoritățile române au demarat procedurile de extrădare, iar la începutul lunii martie aacestui an Instanța supremă din Italia a decis definitiv predarea și aducerea lor în România, notează Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Dani Mocanu „rupe tăcerea” din arest. Acum un an ne îndemna să votăm cu Nicușor Dan
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
x close