€ 5.2052
|
$ 4.4455
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2052
|
$ 4.4455

Urmărește dezbaterea live

 
DCNews Stiri Alertă în Polonia: Un avion de recunoaștere rusesc a fost interceptat deasupra Mării Baltice
Data publicării: 14 Mai 2026

Alertă în Polonia: Un avion de recunoaștere rusesc a fost interceptat deasupra Mării Baltice
Autor: Elena Aurel

prima-lupta-intre-un-pilot-uman-si-un-avion-controlat-de-inteligenta-artificiala-un-moment-de-transformare-in-istoria-aerospatiala_27118100 Sursa Foto: Agerpres

Polonia a anunțat că a interceptat un avion de recunoaștere rusesc deasupra Mării Baltice.

Polonia a declarat că forţele sale aeriene au interceptat un avion de recunoaştere rusesc deasupra apelor internaţionale din Marea Baltică miercuri, calificând survolul rusesc o provocare şi o potenţială ameninţare, potrivit Reuters.

"Avionul se afla în spaţiul aerian internaţional fără un plan de zbor depus şi cu transponderele oprite. Nu a avut loc nicio încălcare a spaţiului aerian polonez", a declarat armata Varşoviei într-o postare pe reţelele de socializare.

VEZI ȘI: Detaşarea a peste 4000 de soldaţi americani în Europa, suspendată

Potenţială ameninţare pentru alte aeronave

Ministrul polonez al apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a declarat că zborurile efectuate cu transponderele dezactivate pot reprezenta o potenţială ameninţare pentru alte aeronave, iar în astfel de cazuri piloţii polonezi vor reacţiona întotdeauna imediat.

"Avioanele noastre au interceptat un avion de recunoaştere rusesc de tip Il-20 deasupra apelor internaţionale din Marea Baltică. Aceasta este o altă acţiune agresivă din partea Federaţiei Ruse şi o punere la încercare a sistemelor noastre de apărare antiaeriană", a scris el pe platforma X.

Armata poloneză anunţase miercuri dimineaţă ridicarea de la sol a mai multor aparate de zbor în spaţiul aerian al Poloniei, ca măsură preventivă, ca urmare a unor masive atacuri ruseşti în regiunile din vestul Ucrainei.

VEZI ȘI: Xi Jinping și Trump, vizită la Templul Cerului. Liderul SUA, impresionat: China este frumoasă! / video

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

polonia
avion rusesc
marea baltica
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 26 minute
LOTO: Peste 4,36 milioane de euro report la extragerea Loto 6/49, din 14 mai 2026
Publicat acum 42 minute
Intervenție de urgență în Chitila: Doi copii, în pericol de înec. Update: Prima victimă, transportată la spital. A doua este resuscitată
Publicat acum 1 ora si 13 minute
Obiceiurile simple care îi ajută pe japonezi să trăiască mult. Ce mănâncă dimineața
Publicat acum 1 ora si 32 minute
Unde fuge Ilie Bolojan? Răzvan Dumitrescu a aflat „programul artistic” al premierului / VIDEO
Publicat acum 1 ora si 36 minute
Ministrul Economiei şi vicepremierul Oana Gheorghiu, acuzaţi de trafic de influenţă. Se cere demisia sau demiterea lor
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 44 minute
Scaun gol la Ce Se Întâmplă. Politicianul care nu a mai venit la emisiune. Răzvan Dumitrescu spune că e "caz unic"
Publicat acum 14 ore si 54 minute
Băsescu: S-a răsuflat Mesia ăla (Georgescu), s-a inventat alt Mesia - ”Mesia Bolojan”
Publicat acum 2 ore si 3 minute
Mircea Badea, observație care a aprins discuția în platoul DC News! „Așa au pățit și Geoană, și Crin Antonescu!”
Publicat acum 7 ore si 26 minute
Horoscop 14 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 1 ora si 32 minute
Unde fuge Ilie Bolojan? Răzvan Dumitrescu a aflat „programul artistic” al premierului / VIDEO
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close