Alertă în Polonia: Un avion de recunoaștere rusesc a fost interceptat deasupra Mării Baltice

Polonia a declarat că forţele sale aeriene au interceptat un avion de recunoaştere rusesc deasupra apelor internaţionale din Marea Baltică miercuri, calificând survolul rusesc o provocare şi o potenţială ameninţare, potrivit Reuters.

"Avionul se afla în spaţiul aerian internaţional fără un plan de zbor depus şi cu transponderele oprite. Nu a avut loc nicio încălcare a spaţiului aerian polonez", a declarat armata Varşoviei într-o postare pe reţelele de socializare.

Potenţială ameninţare pentru alte aeronave

Ministrul polonez al apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a declarat că zborurile efectuate cu transponderele dezactivate pot reprezenta o potenţială ameninţare pentru alte aeronave, iar în astfel de cazuri piloţii polonezi vor reacţiona întotdeauna imediat.

"Avioanele noastre au interceptat un avion de recunoaştere rusesc de tip Il-20 deasupra apelor internaţionale din Marea Baltică. Aceasta este o altă acţiune agresivă din partea Federaţiei Ruse şi o punere la încercare a sistemelor noastre de apărare antiaeriană", a scris el pe platforma X.

Armata poloneză anunţase miercuri dimineaţă ridicarea de la sol a mai multor aparate de zbor în spaţiul aerian al Poloniei, ca măsură preventivă, ca urmare a unor masive atacuri ruseşti în regiunile din vestul Ucrainei.

