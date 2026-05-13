€ 5.2056
|
$ 4.4479
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2056
|
$ 4.4479
 
DCNews Stiri „O armată de boţi, roboţi şi tiriboţi” pentru susținerea lui Bolojan. PNL, acuzat de Grindeanu că folosește metodele lui Călin Georgescu
Data publicării: 13 Mai 2026

„O armată de boţi, roboţi şi tiriboţi” pentru susținerea lui Bolojan. PNL, acuzat de Grindeanu că folosește metodele lui Călin Georgescu
Autor: Tiberiu Vasile

Grindeanu Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos

Sorin Grindeanu acuză PNL că ar folosi rețele de boți și conturi false pentru promovarea lui Ilie Bolojan, comparând tacticile cu cele atribuite lui Călin Georgescu în 2024.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat miercuri, într-o conferinţă de presă, că strategiile de comunicare online folosite recent de PNL pentru susținerea lui Ilie Bolojan utilizează „mecanisme similare” cu cele din campania electorală din 2024 a lui Călin Georgescu.

Potrivit liderului social-democrat, în spaţiul public şi pe reţelele sociale s-a activat „o armată de boţi, roboţi şi tiriboţi”, iar informaţiile privind identitatea consultanţilor sunt publice.

Întrebat dacă observă similitudini între campania liberalilor şi cea a lui Călin Georgescu din 2024, Grindeanu a făcut trimitere la relatările din presă privind echipele de comunicare din spatele acestor acţiuni.

"Păi nu tot ei au făcut-o şi pe a lui Călin Georgescu atunci? Ia aduceţi-vă aminte"

„Păi nu tot ei au făcut-o şi pe a lui Călin Georgescu atunci? Ia aduceţi-vă aminte. (...) Eu am spus că am văzut în presă cum cei care s-au ocupat online de campania lui Călin Georgescu în 2024 sunt aceeaşi firmă, o ştiţi, care acum e consultant iarăşi la PNL. Ce? E vreun secret?”, a declarat preşedintele PSD.

Solicitat să clarifice dacă pune semnul egal între Ilie Bolojan şi Călin Georgescu, el a respins această interpretare, subliniind că se referă strict la metodele de promovare şi la folosirea profilurilor „artificiale”.

„Nu. M-aţi auzit pe mine să spun? Nu-mi puneţi în gură ceva ce n-am spus. (...) Asta nu înseamnă că trebuie să accept tot felul de maşinării şi de roboţi care-şi fac treaba foarte bine şi şi-au făcut treaba foarte bine în aceste săptămâni”, a transmis el.

Sorin Grindeanu a subliniat că este deschis criticilor constructive venite de la oameni reali, iar "maşinăriile digitale" folosite în ultima perioadă au rolul de a acoperi realitatea „dezastrului” pe care l-a generat Ilie Bolojan, potrivit Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Sorin Grindeanu: Regretăm că nu am oprit mai devreme acest management prost. Avem inflație mai mare decât în Ucraina
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sorin grindeanu
psd
pnl
ilie bolojan
calin georgescu
botis
retele sociale
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
LinkedIn, companie deținută de Microsoft, pregătește concedieri
Publicat acum 17 minute
Temu, sancționată în Ungaria: consumatorii își primesc banii înapoi, în timp ce compania plătește amenzi de aproape 3,7 milioane de euro
Publicat acum 20 minute
Aproape 2 miliarde de euro în numerar, tranzitați prin România în ultimii ani. Semnal de alarmă privind spălarea banilor
Publicat acum 43 minute
„O armată de boţi, roboţi şi tiriboţi” pentru susținerea lui Bolojan. PNL, acuzat de Grindeanu că folosește metodele lui Călin Georgescu
Publicat acum 50 minute
„Donația” la POS care îți poate goli contul bancar. Ce se ascunde în spatele unei noi înșelătorii
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 6 minute
Meniul cu care Nicușor Dan i-a așteptat la Cotroceni pe liderii B9. Ce au mâncat Nawrocki și Zelenski / Mark Rutte, preparate preferențiale
Publicat acum 11 ore si 19 minute
Horoscop 13 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 10 ore si 15 minute
Câte penisuri are urechelnița? Pariu că nici nu bănuiești răspunsul. Insecta îi șochează pe cercetători
Publicat acum 11 ore si 16 minute
BANCUL ZILEI: Ipocrizia...
Publicat acum 10 ore si 17 minute
Rata inflației a atins 10,7%: Economia României, în scădere față de aceeași perioadă a anului trecut / Update: Sorin Grindeanu, reacție
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close