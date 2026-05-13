„O armată de boţi, roboţi şi tiriboţi” pentru susținerea lui Bolojan. PNL, acuzat de Grindeanu că folosește metodele lui Călin Georgescu

Sorin Grindeanu acuză PNL că ar folosi rețele de boți și conturi false pentru promovarea lui Ilie Bolojan, comparând tacticile cu cele atribuite lui Călin Georgescu în 2024.
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat miercuri, într-o conferinţă de presă, că strategiile de comunicare online folosite recent de PNL pentru susținerea lui Ilie Bolojan utilizează „mecanisme similare” cu cele din campania electorală din 2024 a lui Călin Georgescu.
Potrivit liderului social-democrat, în spaţiul public şi pe reţelele sociale s-a activat „o armată de boţi, roboţi şi tiriboţi”, iar informaţiile privind identitatea consultanţilor sunt publice.
Întrebat dacă observă similitudini între campania liberalilor şi cea a lui Călin Georgescu din 2024, Grindeanu a făcut trimitere la relatările din presă privind echipele de comunicare din spatele acestor acţiuni.
„Păi nu tot ei au făcut-o şi pe a lui Călin Georgescu atunci? Ia aduceţi-vă aminte. (...) Eu am spus că am văzut în presă cum cei care s-au ocupat online de campania lui Călin Georgescu în 2024 sunt aceeaşi firmă, o ştiţi, care acum e consultant iarăşi la PNL. Ce? E vreun secret?”, a declarat preşedintele PSD.
Solicitat să clarifice dacă pune semnul egal între Ilie Bolojan şi Călin Georgescu, el a respins această interpretare, subliniind că se referă strict la metodele de promovare şi la folosirea profilurilor „artificiale”.
„Nu. M-aţi auzit pe mine să spun? Nu-mi puneţi în gură ceva ce n-am spus. (...) Asta nu înseamnă că trebuie să accept tot felul de maşinării şi de roboţi care-şi fac treaba foarte bine şi şi-au făcut treaba foarte bine în aceste săptămâni”, a transmis el.
Sorin Grindeanu a subliniat că este deschis criticilor constructive venite de la oameni reali, iar "maşinăriile digitale" folosite în ultima perioadă au rolul de a acoperi realitatea „dezastrului” pe care l-a generat Ilie Bolojan, potrivit Agerpres.
de Anca Murgoci