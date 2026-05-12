DCNews Stiri Consiliul Local al Sectorului 4 a aprobat bugetul consolidat de venituri și de cheltuieli aferent anului 2026, care prevede investiții-record în infrastructura critică
Data publicării: 12 Mai 2026

Consiliul Local al Sectorului 4 a aprobat bugetul consolidat de venituri și de cheltuieli aferent anului 2026, care prevede investiții-record în infrastructura critică
Autor: Dana Mihai

WhatsApp Image 2026-05-12 at 14.11.32

Anul 2026 reprezintă, pentru comunitatea Sectorului 4, anul în care suportul fondurilor europene nerambursabile devine determinant pentru efortul de a implementa proiecte de mare necesitate nu doar pentru zona de sud a Bucureștiului, ci pentru întregul București.

Astfel, urmare a votului consilierilor locali de ieri, 11 mai 2026, anvelopa bugetară care urmează a fi folosită pentru implementarea obiectivelor strategice pe care le derulează Sectorul 4 este estimată la peste 12 miliarde de lei, adică aproximativ 2,4 miliarde de euro.

Așa cum s-a întâmplat și în ultimii ani, bugetul consolidat de venituri și de cheltuieli al Sectorului 4 este construit și orientat către investiții de anvergură, cu derulare multianuală, în continuarea celor șapte direcții de dezvoltare menite să ducă mai departe sustenabilitatea financiară și previzibilitatea proiectelor publice, cum ar fi infrastructura critică, ordinea și siguranța publică, educația, dezvoltarea publică (sănătate, reabilitare termică a blocurilor de locuințe ș.a.), zonele verzi, protecția mediului, transporturile și comunicațiile.

Și anul acesta, cei mai mulți bani, 10,7 miliarde de lei (88%), vor fi alocați secțiunii de investiții, în timp ce restul de 12%, reprezintă cheltuielile de funcționare ale Sectorului 4, precum: asistență socială, mentenanța obiectivelor și ordinea publică, asigurarea stării de salubritate a spațiilor publice, înființarea de noi locuri de parcare, întreținerea parcurilor și a spațiilor verzi deja existente în Sectorul 4 sau pentru extinderea acestora.

Din suma alocată investițiilor, aproximativ 8 miliarde de lei reprezintă fonduri europene nerambursabile disponibile prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Programul Operațional Transport al Uniunii Europene și prin programe guvernamentale (Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” și programele coordonate de Agenția Fondului de Mediu).

Cea mai mare alocare financiară o reprezintă investiția unică în România la nivelul autorităților locale, extinderea magistralei M4 de metrou, de la Gara de Nord la Gara Progresul. Pentru realizarea lucrărilor planificate pentru anul 2026, în buget a fost prevăzută suma de 7 miliarde de lei, parte din suma totală de aproximativ 13 miliarde de lei, finanțare europeană nerambursabilă obținută din Programul Operațional Transport al Uniunii Europene pentru întregul proiect.

Totodată, în această secțiune a bugetului recent aprobat, cea privind investițiile strategice cu derulare multianuală, sunt incluse și alte proiecte de importanță majoră, cum ar fi refacerea Planșeului Unirii (peste 415 milioane de lei) și construirea Pasajului Apărătorii Patriei (aproximativ 150 milioane de lei).

Ca și în anii anteriori, domeniul educațional primește, de asemenea, atenția cuvenită. Conform bugetului aprobat, educației i se alocă aproximativ 1,4 miliarde de lei, obținuți atât din Planul Național de Redresare și Reziliență, Programul Operațional Regional 2021-2027, cât și din alte surse bugetare. Utilizând aceste alocări financiare, vor fi executate în continuare lucrările de modernizare, consolidare și de obținere a autorizațiilor de securitate la incendiu pentru clădirile care găzduiesc școli și grădinițe, utilizând inclusiv conceptul de „școală verde”, care prevede scăderea consumului energetic, gradual, până la atingerea cerinței europene pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (NZEB), precum și implementarea programului național „Școli sigure și sănătoase”.

Și în privința secțiunii „Dezvoltare”, bugetul general consolidat de venituri și cheltuieli prevede finanțarea unor lucrări de importanță strategică, pentru care este nevoie de planificare multianuală. Utilizând o alocare de peste 1,9 miliarde de lei, va fi continuată finanțarea lucrărilor de construire a Centrului de Diagnostic, Tratament și Cercetare a Tuberculozei „Marius Nasta” – și cele privind reabilitarea termică a blocurilor de locuințe.

Din restul sumelor, de până la peste 12 miliarde de lei, vor fi acoperite cheltuielile specifice pentru asistență socială, mentenanța obiectivelor și ordinea publică, asigurarea stării de salubritate a spațiilor publice, pentru înființarea de noi locuri de parcare, pentru întreținerea parcurilor și a spațiilor verzi deja existente în Sectorul 4 și pentru extinderea acestora.

Avem buget! Solid și coerent, care direcționează cea mai mare parte a resurselor financiare previzionate pentru 2026 (88%!) către proiectele de dezvoltare ale Sectorului 4! Și anul acesta, dezvoltarea comunității Sectorului 4 își pune bazele pe fondurile nerambursabile, europene și guvernamentale, ce se regăsesc în bugetul previzionat pentru acest an în proporție de peste 75%. Acest lucru este o dovadă în plus că drumul pe care Sectorul 4 l-a ales în ultimii ani este cel corect și că modelul de management pe care îl implementăm, cel orientat către investiții strategice, cu derulare multianuală, care să aducă plusvaloare nu doar zonei de sud a Bucureștiului, ci întregului oraș, este cel mai potrivit. Pentru acest efort continuu de a identifica resursele necesare ducerii la bun sfârșit a tuturor investițiilor, le mulțumesc atât colegilor alături de care lucrez la primărie, cât și colegilor consilieri locali care au votat proiectul de buget”, a declarat Daniel Băluță, primarul Sectorului 4.

primaria sector 4
sector 4
Daniel Băluță
