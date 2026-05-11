Tânăr electrocutat după ce s-a urcat pe tren, transportat cu elicopterul SMURD

Un tânăr de 21 de ani a fost grav rănit, luni, după ce s-a urcat pe un tren în Gara Buşteni şi s-a electrocutat.

„Conform informaţiilor primite până în acest moment, este vorba despre o persoană care s-a urcat pe un vagon de transport produse petroliere, care era fără încărcătură, şi s-a electrocutat”, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova.

Tânărul, cu arsuri, transportat la spital cu elicopterul SMURD

Victima, un tânăr în vârstă de 21 ani, a suferit arsuri la nivelul toracelui anterior şi posterior.

Acesta a fost intubat şi a fost preluat de echipajul elicopterului SMURD sosit la faţa locului, urmând să fie dus la spital, notează Agerpres.

