DCNews Stiri Tânăr electrocutat după ce s-a urcat pe tren, transportat cu elicopterul SMURD
Data publicării: 11 Mai 2026

Tânăr electrocutat după ce s-a urcat pe tren, transportat cu elicopterul SMURD
Autor: Iulia Horovei

Elicopterul SMURD. FOTO: Agerpres

Un tânăr în vârstă de 21 de ani s-a electrocutat, luni, după ce s-a urcat pe un tren în Gara Buşteni, fiind transportat la spital în stare gravă.

„Conform informaţiilor primite până în acest moment, este vorba despre o persoană care s-a urcat pe un vagon de transport produse petroliere, care era fără încărcătură, şi s-a electrocutat”, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova.

Tânărul, cu arsuri, transportat la spital cu elicopterul SMURD

Victima, un tânăr în vârstă de 21 ani, a suferit arsuri la nivelul toracelui anterior şi posterior.

Acesta a fost intubat şi a fost preluat de echipajul elicopterului SMURD sosit la faţa locului, urmând să fie dus la spital, notează Agerpres.

