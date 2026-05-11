Cum să porți costumele de baie pentru femei în primăvara 2026: idei stylish pentru plajă și piscină

Costume întregi asimetrice – eleganță naturală

În 2026, costumele întregi cu design asimetric, drapaje și croieli fashionable sunt printre cele mai apreciate alegeri. Inspirate din colecțiile Vix Paula Hermanny, aceste modele aduc un aer sofisticat prin detalii metalice discrete și imprimeuri moderne care arată foarte bine în lumina naturală de la plajă sau piscină.

Sunt ideale pentru momentele în care vrei un look elegant fără efort, fie că stai la soare pe șezlong sau te relaxezi la un beach club. În același timp, branduri precum Encantadore propun variante cu bretele ajustabile și decupaje bine gândite, care oferă confort și susținere pe tot parcursul zilei.

Bikini colorați și imprimeuri energice

Sezonul aduce multă culoare și voie bună. Roz intens, verde tropical, portocaliu sau albastru electric transformă costumele de baie în piese statement perfecte pentru vacanțe.

Cei de la Glamour evidențiază revenirea imprimeurilor jucăușe, precum bulinele și dungile inspirate din stilul surfer, care dau un aer relaxat și tineresc. În aceeași direcție, Beachlife mizează pe detalii strălucitoare și designuri care atrag atenția imediat.

Aceste modele de costume de baie de la Fashion Days sunt ideale pentru zile lungi la piscină, petreceri pe plajă sau vacanțe în resorturi, unde stilul relaxat și colorat este perfect potrivit.

Materiale texturate – trendul discret, dar sofisticat

În locul materialelor simple, 2026 pune accent pe texturi moderne și confortabile. Costume de baie din materiale ribbed (cu striații fine), crinkle (ușor încrețite) sau jacquard oferă un aspect elegant chiar și în variante simple.

Aceste materiale sunt apreciate pentru felul în care se așază pe corp și pentru confortul pe care îl oferă în timpul purtării. În plus, arată foarte bine în fotografii, mai ales în lumina naturală de la plajă sau piscină. Revista Vogue le include printre direcțiile importante ale sezonului, datorită echilibrului dintre simplitate și rafinament.

Tonuri naturale pentru un look calm și elegant

Pentru cei care preferă un stil mai discret, culorile naturale rămân o alegere sigură. Nuanțele de verde mușchi, albastru lagună sau bej nisipiu creează un look relaxat și sofisticat în același timp.

Aceste costume de baie funcționează foarte bine în contexte precum plajele liniștite, resorturile sau zilele petrecute la piscină. Croielile simple și talia înaltă adaugă un plus de confort și un aspect armonios, fără să iasă prea mult în evidență, dar păstrând eleganța.

Accesorii pentru un look complet de plajă

Un outfit de vacanță nu este complet fără câteva accesorii simple, dar eficiente. Pălăriile de

soare, ochelarii oversized, pareo-urile vaporoase sau gențile din materiale naturale completează

perfect orice costum de baie și întregesc atmosfera de relaxare specifică verii.

Primăvara 2026 aduce costume de baie care combină stilul modern cu funcționalitatea, perfecte

pentru zile însorite petrecute la plajă și la piscină