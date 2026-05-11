€ 5.2222
|
$ 4.4371
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2222
|
$ 4.4371

Urmărește dezbaterea live

 
DCNews Stiri Cum să porți costumele de baie pentru femei în primăvara 2026: idei stylish pentru plajă și piscină
Data publicării: 11 Mai 2026

Cum să porți costumele de baie pentru femei în primăvara 2026: idei stylish pentru plajă și piscină
Autor: Dana Mihai

costume de baie dc news Cum să porți costumele de baie pentru femei în primăvara 2026: idei stylish pentru plajă și piscină

Tendințele de costume de baie pentru primăvara 2026 pun accent pe un stil modern, confortabil și ușor de purtat în vacanțe sau zile relaxante la piscină și plajă. Totul este gândit pentru look-uri curate, feminine și fotogenice, fără efort excesiv.

Costume întregi asimetrice – eleganță naturală

În 2026, costumele întregi cu design asimetric, drapaje și croieli fashionable sunt printre cele mai apreciate alegeri. Inspirate din colecțiile Vix Paula Hermanny, aceste modele aduc un aer sofisticat prin detalii metalice discrete și imprimeuri moderne care arată foarte bine în lumina naturală de la plajă sau piscină.

Sunt ideale pentru momentele în care vrei un look elegant fără efort, fie că stai la soare pe șezlong sau te relaxezi la un beach club. În același timp, branduri precum Encantadore propun variante cu bretele ajustabile și decupaje bine gândite, care oferă confort și susținere pe tot parcursul zilei.

Bikini colorați și imprimeuri energice

Sezonul aduce multă culoare și voie bună. Roz intens, verde tropical, portocaliu sau albastru electric transformă costumele de baie în piese statement perfecte pentru vacanțe.

Cei de la Glamour evidențiază revenirea imprimeurilor jucăușe, precum bulinele și dungile inspirate din stilul surfer, care dau un aer relaxat și tineresc. În aceeași direcție, Beachlife mizează pe detalii strălucitoare și designuri care atrag atenția imediat.

Aceste modele de costume de baie de la Fashion Days sunt ideale pentru zile lungi la piscină, petreceri pe plajă sau vacanțe în resorturi, unde stilul relaxat și colorat este perfect potrivit.

Materiale texturate – trendul discret, dar sofisticat

În locul materialelor simple, 2026 pune accent pe texturi moderne și confortabile. Costume de baie din materiale ribbed (cu striații fine), crinkle (ușor încrețite) sau jacquard oferă un aspect elegant chiar și în variante simple.

Aceste materiale sunt apreciate pentru felul în care se așază pe corp și pentru confortul pe care îl oferă în timpul purtării. În plus, arată foarte bine în fotografii, mai ales în lumina naturală de la plajă sau piscină. Revista Vogue le include printre direcțiile importante ale sezonului, datorită echilibrului dintre simplitate și rafinament.

Tonuri naturale pentru un look calm și elegant

Pentru cei care preferă un stil mai discret, culorile naturale rămân o alegere sigură. Nuanțele de verde mușchi, albastru lagună sau bej nisipiu creează un look relaxat și sofisticat în același timp.

Aceste costume de baie funcționează foarte bine în contexte precum plajele liniștite, resorturile sau zilele petrecute la piscină. Croielile simple și talia înaltă adaugă un plus de confort și un aspect armonios, fără să iasă prea mult în evidență, dar păstrând eleganța.

Accesorii pentru un look complet de plajă

Un outfit de vacanță nu este complet fără câteva accesorii simple, dar eficiente. Pălăriile de
soare, ochelarii oversized, pareo-urile vaporoase sau gențile din materiale naturale completează
perfect orice costum de baie și întregesc atmosfera de relaxare specifică verii.

Primăvara 2026 aduce costume de baie care combină stilul modern cu funcționalitatea, perfecte
pentru zile însorite petrecute la plajă și la piscină

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

bikini
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 19 minute
Vaporașul „Alexandru Ioan Cuza" revine pe lacul IOR cu plimbări gratuite până în august
Publicat acum 30 minute
Asociația Leviatan, lansată pentru a susține inițiative cu impact real în comunitate
Publicat acum 57 minute
Surse Cotroceni - Consultări formale cu partidele, joi sau vineri. Preşedintele Nicuşor Dan va da o foaie de parcurs următorului Guvern
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Un rack de 19 inch – soluția ideală pentru organizarea eficientă a echipamentelor IT
Publicat acum 1 ora si 15 minute
Top 15 piese vestimentare care ar trebui să facă parte din garderoba unui bărbat stilat
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 38 minute
De ce nu a venit Roberta Metsola la București pe 9 mai
Publicat acum 3 ore si 3 minute
Se conturează un posibil tandem politic Kövesi-Bolojan? Analiza lui Chirieac
Publicat acum 6 ore si 42 minute
Horoscop 11 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 6 ore si 41 minute
Buzău, top la sărăcie lucie. Printre cauzele enumerate de Guvern: Lipsa infrastructurii, mobilitatea redusă și nivelul scăzut de educație
Publicat acum 1 ora si 50 minute
Propunerea de suspendare a președintelui Nicușor Dan, depusă în Parlament
 
ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close