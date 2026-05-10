Hantavirus, ultima oră despre focarul de pe vasul de croazieră MV Hondius | Nava de croazieră a ajuns deja în Tenerife după ce Guvernul a impus acostarea acesteia, în ciuda opoziției Executivului din Insulele Canare

La bord sunt aproximativ 144 de persoane. Vasul, ale cărui lumini sunt deja vizibile din zona infrastructurii portuare, a sosit escortat de o navă de patrulare a Gărzii Civile și de o ambarcațiune a serviciului de Salvare Maritimă și a rămas ancorat la o milă de port. La sol îl așteaptă un amplu dispozitiv sanitar și de protecție civilă.

Secretarul de stat pentru Sănătate, Javier Padilla, susține că riscul sanitar este „foarte redus”, că pasagerii sunt asimptomatici și că la bord nu există rozătoare. În plus, acesta a subliniat că operațiunea respectă protocoalele mecanismului european de protecție civilă și se desfășoară „în timp record”.

Știrea inițială:

Nava de croazieră MV Hondius urmează să ancoreze în Tenerife în jurul orei 05:30, ora locală, respectiv 06:30 în Spania continentală, ora 10.00, ora României, după ce Guvernul central a impus desfășurarea operațiunii, în ciuda opoziției Executivului din Insulele Canare.

Autoritatea Portuară din Granadilla va trebui să asigure serviciile necesare de pilotaj, remorcare și acostare pentru primirea navei. Potrivit planului stabilit, pasagerii, toți asimptomatici, vor începe debarcarea începând cu ora 08:00, prioritate având cetățenii spanioli.

Marina Comercială impune intrarea navei MV Hondius în Tenerife

Direcția Generală a Marinei Comerciale a ordonat intrarea navei de croazieră MV Hondius în portul Granadilla, din Tenerife, în ciuda opoziției președintelui Insulelor Canare, Fernando Clavijo, care cerea garanții că toți pasagerii vor părăsi insula în cursul acestei duminici.

Rezoluția permite fie ancorarea în larg, fie acostarea directă a navei, în funcție de decizia autorităților sanitare, și este justificată prin motive de siguranță maritimă și asistență medicală la bord.