Mitul celor 10.000 de pași, demontat: Care este obiectivul realist recomandat de experți

Specialiștii sunt de părere că mersul pe jos și mișcarea zilnică reprezintă o metodă simplă și eficientă de a îmbunătăți sănătatea și de a menține greutatea sub control, potrivit 20minutos.es.

Antrenoarea Andrea de Ayala susține că mersul pe jos are un impact direct asupra sănătății, deoarece accentul este pus mai degrabă pe mișcarea constantă pe parcursul întregii zile decât pe antrenamente intense.

Ideea că fiecare ar trebui să facă 10.000 de pași în fiecare zi este considerată depășită, iar cercetările recente arată că pot exista beneficii semnificative chiar și atunci când mergi mai puțin. Aproximativ 7.000 de pași pe zi sunt considerați un obiectiv realist, eficient și mult mai ușor de menținut pe termen lung.

„Există studii care arată că aproximativ 6.000-8.000 de pași pe zi reduc deja semnificativ mortalitatea și comportamentul sedentar, așa că 7.000 este un punct realizabil pentru majoritatea oamenilor”, a explicat Andrea de Ayala.

Beneficiile mersului pe jos

„Mersul pe jos activează sistemul cardiovascular, îmbunătățește sensibilitatea la insulină și ajută la reglarea metabolismului. Cu alte cuvinte, organismul gestionează mai bine energia și glicemia, reducând riscul de boli precum diabetul sau problemele cardiovasculare”, a mai spus aceasta.

De asemenea, mersul pe jos îmbunătățește circulația sângelui, întărește inima, ajută la scăderea tensiunii arteriale și reduce colesterolul LDL.

Mersul pe jos, practicat constant și într-un ritm moderat, este asociat cu o viață mai lungă și cu o sănătate mai bună. Este o formă de mișcare ușor de integrat în rutina zilnică, însă eficiența sa depinde foarte mult de calitatea mersului. Acesta este mai benefic atunci când este practicat în mod conștient, cu un ritm care activează organismul, nu doar ca o plimbare întâmplătoare.

Mersul pe jos este gratuit, accesibil, ușor de menținut, se adaptează oricărui stil de viață și încurajează consecvența.

„Și partea cea mai bună este că este sustenabil în timp. Nu trebuie să te epuizezi antrenându-te, dar mișcarea în fiecare zi în acel ritm ușor face diferența. Nu este vorba doar de plimbări, este vorba de activarea corpului tău”, a explicat experta.

