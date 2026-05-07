€ 5.2661
|
$ 4.4727
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2661
|
$ 4.4727
 
DCNews Stiri Mitul celor 10.000 de pași, demontat: Care este obiectivul realist recomandat de experți
Data publicării: 07 Mai 2026

Mitul celor 10.000 de pași, demontat: Care este obiectivul realist recomandat de experți
Autor: Darius Mureșan

oameni mergand pe jos Sursa foto: https://www.magnific.com/, @nensuria

Mult timp, cei 10.000 de pași făcuți zilnic au fost considerați un obiectiv ideal, însă experții sunt de părere că pot apărea beneficii semnificative și atunci când faci un număr mai mic de pași, mai realist și mai ușor de efectuat zilnic.

Specialiștii sunt de părere că mersul pe jos și mișcarea zilnică reprezintă o metodă simplă și eficientă de a îmbunătăți sănătatea și de a menține greutatea sub control, potrivit 20minutos.es.

Antrenoarea Andrea de Ayala susține că mersul pe jos are un impact direct asupra sănătății, deoarece accentul este pus mai degrabă pe mișcarea constantă pe parcursul întregii zile decât pe antrenamente intense. 

Ideea că fiecare ar trebui să facă 10.000 de pași în fiecare zi este considerată depășită, iar cercetările recente arată că pot exista beneficii semnificative chiar și atunci când mergi mai puțin. Aproximativ 7.000 de pași pe zi sunt considerați un obiectiv realist, eficient și mult mai ușor de menținut pe termen lung. 

„Există studii care arată că aproximativ 6.000-8.000 de pași pe zi reduc deja semnificativ mortalitatea și comportamentul sedentar, așa că 7.000 este un punct realizabil pentru majoritatea oamenilor”, a explicat Andrea de Ayala.

VEZI ȘI: Cum s-a transformat sănătatea în obsesie: Avertismentul Mihaelei Bilic cu privire la stilul de viață modern

Beneficiile mersului pe jos

Mersul pe jos activează sistemul cardiovascular, îmbunătățește sensibilitatea la insulină și ajută la reglarea metabolismului. Cu alte cuvinte, organismul gestionează mai bine energia și glicemia, reducând riscul de boli precum diabetul sau problemele cardiovasculare”, a mai spus aceasta.

De asemenea, mersul pe jos îmbunătățește circulația sângelui, întărește inima, ajută la scăderea tensiunii arteriale și reduce colesterolul LDL.

Mersul pe jos, practicat constant și într-un ritm moderat, este asociat cu o viață mai lungă și cu o sănătate mai bună. Este o formă de mișcare ușor de integrat în rutina zilnică, însă eficiența sa depinde foarte mult de calitatea mersului. Acesta este mai benefic atunci când este practicat în mod conștient, cu un ritm care activează organismul, nu doar ca o plimbare întâmplătoare.

Mersul pe jos este gratuit, accesibil, ușor de menținut, se adaptează oricărui stil de viață și încurajează consecvența. 

„Și partea cea mai bună este că este sustenabil în timp. Nu trebuie să te epuizezi antrenându-te, dar mișcarea în fiecare zi în acel ritm ușor face diferența. Nu este vorba doar de plimbări, este vorba de activarea corpului tău”, a explicat experta.

VEZI ȘI: Ce se întâmplă dacă mănânci ciocolată înainte de somn

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

mersul pe jos
pasi
beneficii
sedentarism
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
Vedeta pop Shakira a publicat un fragment din cântecul oficial al Cupei Mondiale de Fotbal 2026
Publicat acum 20 minute
UE are termen până pe 4 iulie să aplice acordul comercial încheiat cu SUA. Anunțul lui Trump
Publicat acum 33 minute
Uniunea Salvați România, schimbare de atitudine. „E dovada că-și dorește cel mai mult să rămână la guvernare”
Publicat acum 34 minute
Administraţia Prezidenţială, conferință privind dialogul UE cu bisericile și comunitățile religioase
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Mitul celor 10.000 de pași, demontat: Care este obiectivul realist recomandat de experți
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 30 minute
INTERVIU DCNews: ”PNL-iștii au fost scoși din joc”. Politologul Cristian Pîrvulescu, despre miza negocierii dure cu PSD-ul, testul pe care-l dă Nicușor Dan și fuziunea care ”se discută din 2022”
Publicat acum 2 ore si 51 minute
Ilie Bolojan, anunțul serii după discuția cu Nicușor Dan: PNL și USR strâng rândurile. O facem pentru România / Update: Dominic Fritz, precizări
Publicat acum 12 ore si 49 minute
Analistul financiar Radu Georgescu, avertisment sumbru după ce a văzut ultimele date de la INS: În curând România nu va mai fi locuibilă!
Publicat acum 10 ore si 45 minute
Intră AUR cu PSD la guvernare? Peiu: „Pot să vă spun doar atât!” / VIDEO
Publicat acum 13 ore si 4 minute
PNL, schimbare de strategie? ”Este cea mai bună soluție. Acest lucru nu trebuie pierdut”. Cătălin Predoiu face declarațiile momentului
 
motiunea de cenzura se joaca pana la ultimul vot aici pot aparea surprize doua scenarii care nu sunt excluse Moțiunea de cenzură se joacă până la ultimul vot: aici pot apărea surprize. Două scenarii care nu sunt excluse

de Val Vâlcu

solutia monti dupa ce trece motiunea guvern tehnocrat institutional Soluția ”Monti”, după ce trece moțiunea: Guvern tehnocrat/instituțional

de Val Vâlcu

ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close