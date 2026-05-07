Orice copil are un viitor în România. Începe Târgul Educațional de Învățământ Dual în Sectorul 3
Data publicării: 07 Mai 2026

Orice copil are un viitor în România. Începe Târgul Educațional de Învățământ Dual în Sectorul 3
Autor: Bogdan Constantin

Orice copil are un viitor în România. Începe Târgul Educațional de Învățământ Dual în Sectorul 3

Primăria Sectorului 3 organizează, pe 8–9 mai 2026, un târg dedicat învățământului dual, destinat elevilor și părinților interesați de trasee educaționale și profesionale.

Primăria Sectorului 3 organizează, în perioada 8–9 mai 2026, între orele 10:00–18:00, la Școala de Arte nr. 5 (Str. Ghe Petrașcu nr. 49), Târgul Educațional de Învățământ Dual, un eveniment dedicat părinților dar și elevilor care își caută direcția profesională și vor să descopere oportunitățile oferite de învățământul dual.

Evenimentul reunește licee tehnologice, companii partenere și instituții implicate în formarea profesională a tinerilor, într-un format interactiv care pune accent pe contactul direct dintre elevi, profesori și reprezentanții mediului economic.

Participanții vor putea afla informații despre specializările disponibile, condițiile de admitere, stagiile de practică și oportunitățile de angajare oferite prin sistemul dual de educație. Totodată, elevii vor avea posibilitatea să participe la ateliere tematice și activități practice organizate pe parcursul celor două zile.

Un eveniment dedicat părinților și elevilor

Deschiderea oficială a evenimentului va avea loc vineri, 8 mai, începând cu ora 10:00, în prezența reprezentanților administrației locale, ai Inspectoratului Școlar al Municipiului București, ai Camerei Franceze de Comerț, Industrie și Agricultură în România, partener al evenimentului precum și ai Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic.

Programul primei zile include prezentări și ateliere interactive dedicate orientării profesionale și adaptării la cerințele actuale ale pieței muncii. Printre activitățile pregătite pentru elevi se numără workshopuri despre schimbările climatice, întâlniri cu reprezentanți ai companiilor partenere și sesiuni dedicate parcursului „de la elev la profesionist”.

Prin organizarea acestui târg, Primăria Sectorului 3 își propune să promoveze avantajele învățământului dual și să contribuie la dezvoltarea unei legături reale între educație și piața muncii, oferind elevilor șansa de a descoperi trasee profesionale adaptate nevoilor actuale ale economiei.

Accesul la eveniment este gratuit.

